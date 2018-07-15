DÃ¼nden bugÃ¼ne DÃ¼nya KupasÄ± finalleri

1930 Uruguay'dan bu yana DÃ¼nya KupasÄ± tarihindeki tÃ¼m finalleri ve Ã¶ne Ã§Ä±kan istatistikleri sizler iÃ§in derledik.

2018 Dünya KupasÄ±, bu akÅŸam oynanacak Fransa-HÄ±rvatistan finaliyle sona eriyor. Bu maç, Dünya KupasÄ± tarihindeki 21. final olacak. Bugüne kadar finale yükselme baÅŸarÄ±sÄ± gösteren 13. farklÄ± ülke olan HÄ±rvatistan’la 3. finali ve 2. ÅŸampiyonluÄŸu için sahaya çÄ±kacak olan Fransa’yÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirecek bu maç öncesi Dünya KupasÄ± finalleri tarihinde bir gezintiye çÄ±kalÄ±m.

1930 - URUGUAY-ARJANTÄ°N 4-2

Uruguay’Ä±n baÅŸkenti Montevideo’daki Yüzüncü YÄ±l Stadyumu’nda oynanan Dünya KupasÄ±’nÄ±n ilk final maçÄ±nÄ± 68 bin 346 kiÅŸi izledi.

12. dakikada Pablo Dorado’nun golüyle öne geçen ev sahibi, 20’de Carlos Peucelle ve 37’de Guillermo Stabile’nin golüyle yenik duruma düÅŸmesine raÄŸmen 57’de Pedro Cea, 68’de Victoriano Iriarte, 89’da Hector Castro’nun golüyle adÄ±nÄ± Dünya KupasÄ±’nÄ±n ilk ÅŸampiyonu olarak tarihe yazdÄ±rdÄ±.

1930 Uruguay: Gecekondularda Ã§iÃ§eklenen bir futbol Ã¶ykÃ¼sÃ¼

1934 - Ä°TALYA-ÇEKOSLOVAKYA 2-1

Ä°talya’da düzenlenen turnuvanÄ±n finali Ulusal FaÅŸist Parti’ye ait Ulusal StadÄ±’nda(Stadio Nazionale) oynandÄ±. 55 bin kiÅŸinin izlediÄŸi finalde Çekoslovakya, 71’de Antonin Puc’un golüyle öne geçse de 81’de Raimundo Orsi’ye engel olamayÄ±nca maç uzatmaya gitti. Sonucu uzatmalarda belirlenen ilk finalde Ä°talya’ya kupayÄ± 95. dakikada Angelo Schiavino getirdi.

1934 Ä°talya: DÃ¼nya savaÅŸa koÅŸarken sahne faÅŸizmin

1938 - Ä°TALYA-MACARÄ°STAN 4-2

Fransa’nÄ±n baÅŸkenti Paris’teki Olympique Colombes(bugünkü adÄ±yla Yves du Manoir) Stadyumu’nda 45 bin kiÅŸinin izlediÄŸi maçta Ä°talya, 6. dakikada Gino Colaussi’yle öne geçti. Macaristan 2 dakika sonra Pal Titkos’la karÅŸÄ±lÄ±k verse de 16’da Silvio Piola ve 35’te yeniden Colaussi skoru 3-1’e getirdi. Macaristan, 70’te Gyorgy Sarosi ile farkÄ± 1’e indirdi. Sonucu belirleyense 82’de Piola oldu.

1938 Fransa - Nefret edilen ÅŸampiyon: â€˜Kara gÃ¶mlekliâ€™ Ä°talya

1950 - URUGUAY-BREZÄ°LYA 2-1

BrezilyalÄ±larÄ± kendi evinde büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratan 1950 finalinin meÅŸhur ev sahibi Maracana’ydÄ±. Resmi rakamlara göre 173 bin 850(gerçekte bu rakamÄ±n 200 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ± söylenir) kiÅŸinin izlediÄŸi maçta Brezilya’ya beraberlik yetiyordu. Ev sahibi 47’de Friaca’nÄ±n golüyle öne de geçti ancak Uruguay 66’da Juan Schiaffino ile beraberliÄŸi yakaladÄ±ktan sonra 79’da Alcides Ghiggia, tüm Brezilya’yÄ± hüsrana uÄŸratan golü attÄ±.

1950 Brezilya: â€˜Ã–lÃ¼m gibi bir ÅŸey oldu ama kimse Ã¶lmediâ€™

1954 - BATI ALMANYA-MACARÄ°STAN 3-2

Ä°sviçre’nin baÅŸkenti Bern’deki Wankdorf Stadyumu’nda yaÄŸmurlu bir hava ve zorlu saha koÅŸullarÄ±nda oynanan maça mutlak favori çÄ±kan Macaristan, 6’da Ferenc Puskas, 8’de Zoltan Czibor’la 2-0 öne geçti. Herkes, 4 yÄ±ldÄ±r hiçbir maçta yenilmeyen ‘AltÄ±n takÄ±m’ için kolay geçmesi beklenen maçÄ±n 8. dakikada bittiÄŸini düÅŸünürken Almanya, 10’da Max Morlock’la farkÄ± bire indirdi, 18’de Helmut Rahn eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±. 84’te Rahn bir kez daha sahneye çÄ±ktÄ± ve Almanya, 62 bin 500 seyircinin önünde ilk Dünya KupasÄ±’nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

1954 Ä°sviÃ§re: â€˜AltÄ±nâ€™ MacarlarÄ±n Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼, Almanyaâ€™nÄ±n yeniden doÄŸuÅŸu

1958 - BREZÄ°LYA-Ä°SVEÇ 5-2

Ä°sveç’te Rasunda/Solna Stadyumu’nda oynanan ve 49 bin 737 seyircinin izlediÄŸi maçta Brezilya, 4. dakikada Niels Liedholm’un golüyle yenik duruma düÅŸse de 9 ve 32’de Vava’nÄ±n golleriyle devreyi 2-1 önde kapadÄ±. 55’te 17 yaÅŸÄ±ndaki Pele farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. 68’de Mario Zagallo skoru 4-1 yaptÄ±. Ä°sveç, 80’de Agne Simonsson’la farkÄ± ikiye indirdi ancak 90’da Pele bir gol daha attÄ± ve Brezilya ilk Dünya KupasÄ±’nÄ± kazandÄ±. Pele’nin ikinci golü sonrasÄ± Ä°sveç savunmasÄ±ndan Sigvard Parking bu genç yÄ±ldÄ±zÄ± tebrik etmekten kendini alamadÄ±.

1958 Ä°sveÃ§: Brezilya ve Pele dÃ¼nyayÄ± bÃ¼yÃ¼ledi

1962 - BREZÄ°LYA-ÇEKOSLOVAKYA 3-1

Åžili’nin baÅŸkenti Santiago’daki Nacional StadÄ±’nda 68679 kiÅŸinin önünde oynanan final maçÄ±nda Brezilya bir kez daha ilk golü yiyen tarafÄ±. Çekoslovakya 15’te Josef Masopust’un golüyle öne geçti ancak 17’de Amarildo yanÄ±tÄ± verdi. Brezilya, 69’da Zito, 78’de Vava’yla sonucu belirledi.

1962 Åžili: Åžampiyon Brezilya ve Garrinchaâ€™nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼

1966 - Ä°NGÄ°LTERE-BATI ALMANYA 4-2

Wembley Stadyumu’nda 96 bin 924 seyircinin takip ettiÄŸi bu unutulmaz final maçÄ±nda ev sahibi Ä°ngiltere, 12’de Helmut Haller’in golüyle yenik duruma düÅŸse de 18’de Geoff Hurst, 78’de Martin Peters’le öne geçmeyi baÅŸardÄ±. Almanya, 89’da Wolfgang Weber’in karambolde attÄ±ÄŸÄ± golle maçÄ± uzatmaya taÅŸÄ±dÄ±. 1938’den sonra ilk kez bir Dünya KupasÄ± finali uzatmalara giderken 101. dakikada Dünya KupasÄ± tarihinin en tartÄ±ÅŸmalÄ± golü geldi. Ceza sahasÄ± içerisinde topla buluÅŸan Hurst’un vuruÅŸunda top üst direÄŸe çarpÄ±p yerde sekti. Azeri Sovyet yan hakemi Tevfik Behramov’a danÄ±ÅŸan Ä°sviçreli Gottfriend Dienst golü verdi ve Ä°ngiltere, Alman futbolcularÄ±n büyük itirazlarÄ± arasÄ±nda 3-2 öne geçti. Skoru, 120’de Hurst’un sol ayaÄŸÄ±yla çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± müthiÅŸ ÅŸutla gelen üçüncü golü belirledi. Böylece Hurst, Dünya KupasÄ± finali tarihinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Hurst halen bu unvanÄ±n tek sahibi.

1966 Ä°ngiltere: Afrika boykot etti, Ä°ngiltere kazandÄ±

1970 - BREZÄ°LYA-Ä°TALYA 4-1

Meksika’daki Azteka Stadyumu’nda 107 bin 412 seyircinin önünde oynanan final maçÄ±nda ilk gol 18. dakikada Rivelino’nun ortasÄ±na Pele’nin harika bir zamanlama ve havada kalma becerisiyle vurduÄŸu kafa vuruÅŸuyla geldi. 37. dakikada normalde saÄŸlamcÄ± bir orta saha oyuncusu olan Clodoaldo’nun topuÄŸuyla Everaldo’ya vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± top Ä°talya için gol pozisyonuna dönüÅŸtü ve Boninsegna skoru eÅŸitledi. 66’da Gerson’un sol ayaÄŸÄ±yla ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan çektiÄŸi müthiÅŸ ÅŸut aÄŸlarla buluÅŸtu ve Brezilya 2-1 öne geçti. 71’de Jairzinho skoru 3-1’e getirdi. 86’da Brezilya, sahadaki tüm oyuncularÄ±nÄ±n topa deÄŸdiÄŸi bir hücum organizasyonu sonucunda saÄŸ beki Carlos Alberto’nun attÄ±ÄŸÄ± unutulmaz golle 3. ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti ve Jules Rimet KupasÄ±’nÄ± ebediyen müzesine götürdü.

1970 Meksika: MuhteÅŸem Brezilyaâ€™nÄ±n ardÄ±na gizlenen kanlÄ± cunta

1974 - BATI ALMANYA-HOLLANDA 2-1

Münih Olimpiyat StadÄ±’nda 78 bin 200 kiÅŸinin izlediÄŸi tarihi finalde turnuvaya ‘Total Futbol’uyla damga vuran Hollanda, 2. dakikada Johan Neeskens’in penaltÄ± golüyle öne geçti. Almanya, 25. dakikada Paul Breitner’in penaltÄ± golüyle eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. KupayÄ± ev sahibine getiren gol ise 43’te Gerd Müller’den geldi. Almanya böylece Euro 72’den sonra Dünya KupasÄ±’nÄ± da müzesine götürmüÅŸ oldu.

1974 Almanya: BaÅŸrolde Hollanda ve Total Futbol

1978 - ARJANTÄ°N-HOLLANDA 3-1

Bu kez Johan Cruyff ve Rinus Michels olmadan finale kalan Hollanda, bir kez daha ev sahibine takÄ±lmaktan kurtulamadÄ±. Buenos Aires’te River Plate’in maçlarÄ±nÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± El Monumental’de 71 bin 483 seyircinin takip ettiÄŸi mücadelede Arjantin 38’de Mario Kempes’le öne geçti. Hollanda, 82’de Dick Nanninga’nÄ±n kafa golüyle eÅŸitliÄŸi yakaladÄ± ve maçÄ± uzatmaya taÅŸÄ±dÄ±. Ancak beyaz konfetileri ve cuntaya karÅŸÄ± gizli bir protesto olarak asÄ±lan siyah bantlÄ± direkleriyle hatÄ±rlanan turnuvanÄ±n uzatma dakikalarÄ±nda Mario Kempes(105) ve Daniel Bertoni(115) kupayÄ± ilk kez Arjantin’e kazandÄ±rdÄ±.

1978 Arjantin: Cuntaya kale direkleriyle direnmek...

1982 - Ä°TALYA-BATI ALMANYA 3-1

Ä°spanya’nÄ±n baÅŸkenti Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadyumu’nda 90 bin seyircinin önünde oynanan maçta Ä°talya, 57’de turnuvanÄ±n gol kralÄ± Paolo Rossi’nin golüyle öne geçti. 69’da Marco Tardelli, 81’de Alessandro Altobelli’nin golleriyle fark üçe çÄ±ktÄ±ktan sonra Almanya, Breitner’in golüyle sonucu belirledi. Ä°talya, 3. Dünya KupasÄ± zaferini yaÅŸadÄ±.

1982 Ä°spanya: Cezayirâ€™in onuru, futbolun utancÄ±

1986 - ARJANTÄ°N-BATI ALMANYA 3-2

Meksika’daki Aztek Stadyumu, 114 bin 600 seyircisiyle 2. kez Dünya KupasÄ± finaline ev sahipliÄŸi yaparken turnuvaya damga vuran Maradona öncülüÄŸündeki Arjantin, 23’te Jose Brown, 56’da Jorge Valdano ile 2-0 öne geçti. Almanya, 74’te Karl-Heinz Rummenigge, 81’de Rudi Voller’le eÅŸitliÄŸi yakalasa da 84’te Maradona’nÄ±n nefis pasÄ±nda Jorge Burruchaga topu aÄŸlara gönderdi ve kupayÄ± yeniden Latin Amerika’ya getirdi.

1986 Meksika: TanrÄ±â€™nÄ±n eli ve ayaÄŸÄ±

1990 - BATI ALMANYA-ARJANTÄ°N 1-0

Son finalistler 4 yÄ±l sonra bu kez Ä°talya’da finalde buluÅŸtu. BaÅŸkent Roma’da Olimpiyat StadÄ±’nda 73 bin 603 seyirci önünde oynanan maçÄ± Almanya, 85’te Andreas Brehme’nin penaltÄ± golüyle kazandÄ±. Almanya böylece Brezilya ve Ä°talya’nÄ±n ardÄ±ndan kupayÄ± 3 kez kazanan takÄ±mlar arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

Ä°talya 90: 'Sonunda AlmanlarÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± basit bir oyun'

1994 - BREZÄ°LYA-Ä°TALYA 0-0 - 3-2 pen.

ABD’nin Los Angeles kentindeki Rose Bowl’da oynanan finali 94 bin 194 seyirci izledi. Carlos Alberto Parreira’nÄ±n BrezilyasÄ± ile Arrigo Sacchi’nin Ä°talyasÄ±’nÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren maçÄ±n 120 dakikasÄ±nda gol olmadÄ±. Ä°lk kez bir Dünya KupasÄ± finali penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu belirlenirken Ä°talya’da Franco Baresi, Daniele Massaro ve turnuvanÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Roberto Baggio topu aÄŸlarla buluÅŸturamayÄ±nca kupa 4. kez Brezilya’nÄ±n oldu.

1994 ABD: Brezilya kazandÄ±, akÄ±llar Baggioâ€™da kaldÄ±

1998 - FRANSA-BREZÄ°LYA 3-0

Dünya KupasÄ±’na 2. kez ev sahipliÄŸi yapan Fransa, Paris’te 80 bin seyircinin önünde ‘SambacÄ±lar’Ä± 27 ve 45+1’de Zinedine Zidane, 90+3’te Emmanuel Pettit’nin golleriyle 3-0 maÄŸlup etti. Fransa böylece ilk Dünya KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti. Kadrosundaki göçmen futbolcularÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ± sebebiyle ‘GökkuÅŸaÄŸÄ± takÄ±mÄ±’ olarak anÄ±lan kadro, Fransa futbolundaki deÄŸiÅŸim ve ilerlemenin sembolü oldu.

1998 Fransa: GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± takÄ±mÄ±ndan Ä±rkÃ§Ä±lara ders

2002 - BREZÄ°LYA-ALMANYA 2-0

Tarihte ilk kez 2 ülkenin ortak organizasyonuyla düzenlenen Güney Kore/Japonya 2002’de final maçÄ± Yokohama UluslararasÄ± Stadyumu’nda oynandÄ±. 69 bin 29 seyircinin izlediÄŸi maçÄ± Brezilya, 67 ve 79’da Ronaldo’nun golleriyle kazandÄ±. Brezilya böylece üst üste 3. finalinde 2., toplamda 5. ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti. Almanya ise birleÅŸmenin ardÄ±ndan ilk kez finale kaldÄ±.

2002 Kore-Japonya: SÃ¼rprizler, ÅŸaibeler ve TÃ¼rkiyeâ€™nin yÃ¼kseliÅŸi

2006 - Ä°TALYA-FRANSA 1-1 5-3 pen.

Ä°kinci kez Almanya’nÄ±n ev sahipliÄŸinde düzenlenen turnuvanÄ±n finali bu kez baÅŸkent Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu’nda oynandÄ±. 7. dakikada Zidane’Ä±n ‘Panenka’ penaltÄ±sÄ±yla öne geçen Fransa’ya yanÄ±t 19. dakikada Marco Materazzi’den geldi. Bu ikili uzatma dakikalarÄ±nda bir kez daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Materazzi’ye kafa atan Zidane, görkemli futbolculuk kariyerini kÄ±rmÄ±zÄ± kartla tamamlarken penaltÄ±larda hata yapmayan Ä°talya, 4. kez dünya ÅŸampiyonu oldu.

2006 Almanya: Ä°talya'nÄ±n kupasÄ±, Zidaneâ€™Ä±n vedasÄ±

2010 - Ä°SPANYA-HOLLANDA 1-0

Afrika’da düzenlenen ilk Dünya KupasÄ±’nÄ±n finalinde Ä°spanya, uzatmalara giden maçÄ± 116. dakikada Andres Iniesta’nÄ±n golüyle kazandÄ±. Ä°spanya böylece ilk Dünya KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸunu elde ederken Güney Afrika, Hollanda’nÄ±n ÅŸampiyonluÄŸu finalde kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 3. ülke oldu.

2010 GÃ¼ney Afrika: Bir yanda sÄ±nÄ±fsal 'apartheid' diÄŸer yanda Ä°spanya

2014 - ALMANYA-ARJANTÄ°N 1-0

YarÄ± finalde Brezilya’yÄ± 7-1 yenerek finale güçlü bir rüzgarla çÄ±kan Almanya, Arjantin’le oynadÄ±ÄŸÄ± 3. final maçÄ±nÄ± uzatmalarda Mario Götze’nin 113. dakikada kaydettiÄŸi golle kazandÄ±. Almanya böylece 8. finalinde 4. ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti.

2014 Brezilya: Yeni Almanya yeniden zirvede

Ä°STATÄ°STÄ°KLERLE FÄ°NALLER

Finalde boy gösteren ülkeler: Uruguay, Arjantin, Ä°talya, Çekoslovakya, Macaristan, Brezilya, Almanya, Ä°sveç, Ä°ngiltere, Hollanda, Fransa, Ä°spanya.

En çok kazananlar: Brezilya (5), Almanya, Ä°talya (4), Arjantin, Uruguay (2), Ä°spanya, Fransa, Ä°ngiltere

En çok final oynayanlar: Almanya (8, 4 galibiyet-4 yenilgi), Brezilya (7, 5 galibiyet-2 yenilgi), Ä°talya (6, 4 galibiyet-2 yenilgi), Arjantin (5, 2 galibiyet-3 yenilgi), Hollanda (3, 3 yenilgi), Uruguay (2, 2 galibiyet), Fransa (2, 1galibiyet-1 yenilgi), Çekoslovakya (2, 2 yenilgi), Macaristan (2, 2 yenilgi), Ä°spanya (1 galibiyet), Ä°ngiltere (1 galibiyet), Ä°sveç (1 yenilgi)

Toplam gol sayÄ±sÄ± ve gol ortalamasÄ±: 70 gol - ort. 3.55

En gollü final: Brezilya-Ä°sveç 5-2 (1958).

Hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazananlar: Mario Zagallo (Brezilya), Franz Beckenbauer (Almanya).

Finale en çok ev sahipliÄŸi yapan statlar: Azteka (Meksika), Maracana (Brezilya)

Finallerin en golcü oyuncularÄ±: Zinedine Zidane (3), Geoff Hurst (3), Pele (3), Vava (3) (SPOR SERVÄ°SÄ°)

2018 DÃ¼nya KupasÄ± Finali: Fransa ile HÄ±rvatistan kupa iÃ§in sahada

BelÃ§ika, Ä°ngiltere'yi 2-0 yenerek dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 10:13

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