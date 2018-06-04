1974 Almanya: BaÅŸrolde Hollanda ve Total Futbol

Mithat Fabian SÖZMEN

1974 Dünya KupasÄ±’nÄ±n pek çok futbolseverde ayrÄ± bir yeri vardÄ±r. Bunda 1974 Almanya’nÄ±n, futbolun evriminde kritik bir rol üstlenen Hollanda ve ‘Total Futbol’un dünya sahnesine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± platform olmasÄ±nÄ±n önemli bir payÄ± var. “Almanya’nÄ±n kazanmasÄ±”ndan çok “Hollanda’nÄ±n kaybetmesi”yle tanÄ±mlanan turnuvanÄ±n finali meÅŸhurdur ya biz bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±p hikayeyi anlatmaya en baÅŸÄ±ndan, Hollanda’ya Almanya biletini getiren hakem kÄ±yaÄŸÄ±ndan baÅŸlayacaÄŸÄ±z.

NEREDEYSE ELEMELERDEN ÇIKAMIYORDU

18 KasÄ±m 1973... Amsterdam Olimpiyat StadÄ±’nda Hollanda ve Belçika, 1974 Dünya KupasÄ±’na katÄ±lma mücadelesi veriyor. Grupta oynadÄ±ÄŸÄ± 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan, 24 gol atÄ±p yalnÄ±zca 2 gol yiyen Hollanda’ya aynÄ± puandaki Belçika karÅŸÄ±sÄ±nda beraberlik yetiyor. Johan Cruyff ve arkadaÅŸlarÄ± maç boyu oyunun hakimi. Ancak beklenen gol bir türlü gelmiyor ve kÄ±tanÄ±n 1972 Avrupa KupasÄ± ÅŸampiyonu Almanya ile birlikte en iyi takÄ±mÄ± olarak gösterilen Hollanda üzerindeki baskÄ± artÄ±yor…

Dakika 89. Belçika, sol kanattan frikik kullanÄ±yor. Paul Van Himst, topu saÄŸ ayaÄŸÄ±yla Ümit Özat’tan ve Ricardo Quaresma’dan görmeye alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z biçimde kesiyor. Hollanda savunmasÄ± ofsayt taktiÄŸiyle ileri çÄ±kÄ±yor, kaleci Schrijvers savunmasÄ±nÄ±n reaksiyonuyla hafif ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ, topa çÄ±kÄ±p çÄ±kmamakta tereddüt ediyor. DÄ±ÅŸa doÄŸru falsosunu alan orta, Jan Verheyen’le buluÅŸuyor ve top aÄŸlarda! “Ä°mkansÄ±z” denilen oluyor, Belçika bitime 1 dakika kala öne geçiyor. Ama… Durun bir dakika. Bayrak havada! Hakem ofsayt diyor ve sonradan herkesin göreceÄŸi üzere bu, yanlÄ±ÅŸ bir karar. BelçikalÄ± oyuncular inanamÄ±yor.

Neticede Hollanda ile Belçika, ilk grup maçÄ±ndaki gibi sahadan 0-0’lÄ±k eÅŸitlikle ayrÄ±lÄ±yor ve Hollanda, Almanya’nÄ±n yolunu tutuyor.

TOTAL FUTBOL

MeÅŸhur tespitte denildiÄŸi gibi “Futbol enteresan.” Eleme maçlarÄ±nÄ±n en iyi futbol oynayan takÄ±mÄ± Hollanda, Dünya KupasÄ±’na bariz bir hakem hatasÄ± sayesinde katÄ±labilmiÅŸti!

Ancak ‘Total Futbol’un elden ayaktan kestiÄŸi sadece Sovyet Hakem Pavel Kazakov deÄŸildi, rakipler de çaresizdi.

1974 Almanya'da Hollanda, Arjantin'i Cruyff'un 2 golüyle 4-0 yendi FotoÄŸraf: Nationaal Archief/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0 NL)

Sürekli harekete dayanan, görülmemiÅŸ bir pres ve temponun eÅŸlik ettiÄŸi bu oyun sistemi bireysellik ve sistemin kusursuz bir uyumuna dayanÄ±yordu. Sahada hücum ve savuma arasÄ±ndaki iÅŸ bölümünü neredeyse tamamen ortadan kaldÄ±ran düzen, tüm bu özellikleriyle aynÄ± dönemde farklÄ± ülkelerde(Hollanda ve SSCB) ortaya çÄ±ktÄ±.

Hollanda’nÄ±n Johan Cruyff gibi bir dehaya sahip olmasÄ±, sistemi Valery Lobanovski ve SSCB’den çok Rinus Michels ve Portakallar’la özdeÅŸleÅŸtirdi.

PORTAKALLAR FIRTINA GÄ°BÄ°

Turnuvaya dönecek olursak...

Hollanda, Uruguay’Ä± 2-0, Bulgaristan’Ä± 4-1’le geçti, Ä°sveç’le berabere kaldÄ± ve ikinci grup aÅŸamasÄ±na lider olarak çÄ±ktÄ±.

1974 Almanya’da çeyrek final de grup ÅŸeklinde dizayn edilmiÅŸti. Liderler finale çÄ±kacaktÄ±. Hollanda, zorlu grubunda Arjantin’i 4-0, DoÄŸu Almanya’yÄ± 2-0, Brezilya’yÄ± 2-0 maÄŸlup etti. BatÄ± Almanya ise Yugoslavya, Ä°sveç ve Polonya’yÄ± maÄŸlup ederek finalist oldu.

Hollanda-Brezilya maçÄ±nda Cruyff ve Rep takÄ±mÄ±nÄ±n 2. golünü kutluyor. FotoÄŸraf: Bert Verhoeff/Wikimedia Commons(CC0)

ALMANYA’YI HAFÄ°FE ALMANIN CEZASI...

Münih Olimpiyat StadÄ±’ndaki finalin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± ‘Total Futbol’un ÅŸanÄ±na layÄ±ktÄ±. Ä°lk düdükle birlikte Hollanda, topa Almanya’nÄ±n deÄŸmesine fÄ±rsat dahi tanÄ±madan penaltÄ± kazandÄ± ve Neeskens, 2. dakikada TuruncularÄ± 1-0 öne geçirdi. Sonraki 20 dakika tamamen Hollanda’dan ibaretti ancak oyun üstünlüÄŸü biraz da ÅŸÄ±marÄ±klÄ±ÄŸa varmÄ±ÅŸtÄ±. Hollanda’nÄ±n saha içerisindeki tavrÄ± kimilerince “2. Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n intikamÄ±nÄ± almak için ev sahibiyle dalga geçmek” olarak yorumlanÄ±rken bir ÅŸey unutuluyordu. Oyunun büründüÄŸü bu hal, Almanya’nÄ±n en sevdiÄŸi ÅŸeydi. 25. dakikada Bernd Hölzenbein’Ä±n düÅŸürülmesiyle kazanÄ±lan penaltÄ±yÄ± Paul Breitner gole çevirdi. Sepp Maier, ilk yarÄ±da üst üste kurtarÄ±ÅŸlarla Hollanda’ya gol imkanÄ± tanÄ±madÄ±. 43. dakikada Rainer Bonhof’un saÄŸ kanattan taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± top, Gerd Müller’le buluÅŸtu ve ‘Der Bomber’ bir Müller klasiÄŸiyle gol vuruÅŸunu yaparak Almanya’yÄ± öne taÅŸÄ±dÄ±.

Cruyff, Hoeness ve Vogts'un yanÄ±ndan sÄ±yrÄ±lÄ±rken Gerd Müller onlarÄ± izliyor FotoÄŸraf: Bundesarchiv, Bild/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0 de)

Ä°kinci yarÄ±da Almanya’nÄ±n nizami bir golü ve penaltÄ±sÄ± verilmese de kupa 2. kez Franz Beckenbauer ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkesine gitti. Almanya, 1954’te dönemin en iyi takÄ±mÄ± Macaristan’Ä± yendikten sonra aynÄ± kaderi Hollanda’ya da yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±.

CRUYFF: GERÇEK KAZANAN BÄ°ZÄ°Z

Görkemli kariyerini Dünya KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu olmadan tamamlayacak olan Johan Cruyff, unutulmaz finale dair yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede “Belki de gerçek kazanan biziz. Dünya, bizi daha fazla hatÄ±rlÄ±yor” diyecekti. Fena bir teselli deÄŸil!