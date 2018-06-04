1974 Almanya: BaÅŸrolde Hollanda ve Total Futbol
1974 DÃ¼nya KupasÄ± finalinde Almanya, Hollanda'yÄ± yenerek kupayÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ ama turnuva hep Total Futbol ve Portakallarla anÄ±ldÄ±.
Mithat Fabian SÖZMEN
1974 Dünya KupasÄ±’nÄ±n pek çok futbolseverde ayrÄ± bir yeri vardÄ±r. Bunda 1974 Almanya’nÄ±n, futbolun evriminde kritik bir rol üstlenen Hollanda ve ‘Total Futbol’un dünya sahnesine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± platform olmasÄ±nÄ±n önemli bir payÄ± var. “Almanya’nÄ±n kazanmasÄ±”ndan çok “Hollanda’nÄ±n kaybetmesi”yle tanÄ±mlanan turnuvanÄ±n finali meÅŸhurdur ya biz bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±p hikayeyi anlatmaya en baÅŸÄ±ndan, Hollanda’ya Almanya biletini getiren hakem kÄ±yaÄŸÄ±ndan baÅŸlayacaÄŸÄ±z.
NEREDEYSE ELEMELERDEN ÇIKAMIYORDU
18 KasÄ±m 1973... Amsterdam Olimpiyat StadÄ±’nda Hollanda ve Belçika, 1974 Dünya KupasÄ±’na katÄ±lma mücadelesi veriyor. Grupta oynadÄ±ÄŸÄ± 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan, 24 gol atÄ±p yalnÄ±zca 2 gol yiyen Hollanda’ya aynÄ± puandaki Belçika karÅŸÄ±sÄ±nda beraberlik yetiyor. Johan Cruyff ve arkadaÅŸlarÄ± maç boyu oyunun hakimi. Ancak beklenen gol bir türlü gelmiyor ve kÄ±tanÄ±n 1972 Avrupa KupasÄ± ÅŸampiyonu Almanya ile birlikte en iyi takÄ±mÄ± olarak gösterilen Hollanda üzerindeki baskÄ± artÄ±yor…
Dakika 89. Belçika, sol kanattan frikik kullanÄ±yor. Paul Van Himst, topu saÄŸ ayaÄŸÄ±yla Ümit Özat’tan ve Ricardo Quaresma’dan görmeye alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z biçimde kesiyor. Hollanda savunmasÄ± ofsayt taktiÄŸiyle ileri çÄ±kÄ±yor, kaleci Schrijvers savunmasÄ±nÄ±n reaksiyonuyla hafif ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ, topa çÄ±kÄ±p çÄ±kmamakta tereddüt ediyor. DÄ±ÅŸa doÄŸru falsosunu alan orta, Jan Verheyen’le buluÅŸuyor ve top aÄŸlarda! “Ä°mkansÄ±z” denilen oluyor, Belçika bitime 1 dakika kala öne geçiyor. Ama… Durun bir dakika. Bayrak havada! Hakem ofsayt diyor ve sonradan herkesin göreceÄŸi üzere bu, yanlÄ±ÅŸ bir karar. BelçikalÄ± oyuncular inanamÄ±yor.
Neticede Hollanda ile Belçika, ilk grup maçÄ±ndaki gibi sahadan 0-0’lÄ±k eÅŸitlikle ayrÄ±lÄ±yor ve Hollanda, Almanya’nÄ±n yolunu tutuyor.
TOTAL FUTBOL
MeÅŸhur tespitte denildiÄŸi gibi “Futbol enteresan.” Eleme maçlarÄ±nÄ±n en iyi futbol oynayan takÄ±mÄ± Hollanda, Dünya KupasÄ±’na bariz bir hakem hatasÄ± sayesinde katÄ±labilmiÅŸti!
Ancak ‘Total Futbol’un elden ayaktan kestiÄŸi sadece Sovyet Hakem Pavel Kazakov deÄŸildi, rakipler de çaresizdi.
Sürekli harekete dayanan, görülmemiÅŸ bir pres ve temponun eÅŸlik ettiÄŸi bu oyun sistemi bireysellik ve sistemin kusursuz bir uyumuna dayanÄ±yordu. Sahada hücum ve savuma arasÄ±ndaki iÅŸ bölümünü neredeyse tamamen ortadan kaldÄ±ran düzen, tüm bu özellikleriyle aynÄ± dönemde farklÄ± ülkelerde(Hollanda ve SSCB) ortaya çÄ±ktÄ±.
Hollanda’nÄ±n Johan Cruyff gibi bir dehaya sahip olmasÄ±, sistemi Valery Lobanovski ve SSCB’den çok Rinus Michels ve Portakallar’la özdeÅŸleÅŸtirdi.
PORTAKALLAR FIRTINA GÄ°BÄ°
Turnuvaya dönecek olursak...
Hollanda, Uruguay’Ä± 2-0, Bulgaristan’Ä± 4-1’le geçti, Ä°sveç’le berabere kaldÄ± ve ikinci grup aÅŸamasÄ±na lider olarak çÄ±ktÄ±.
1974 Almanya’da çeyrek final de grup ÅŸeklinde dizayn edilmiÅŸti. Liderler finale çÄ±kacaktÄ±. Hollanda, zorlu grubunda Arjantin’i 4-0, DoÄŸu Almanya’yÄ± 2-0, Brezilya’yÄ± 2-0 maÄŸlup etti. BatÄ± Almanya ise Yugoslavya, Ä°sveç ve Polonya’yÄ± maÄŸlup ederek finalist oldu.
ALMANYA’YI HAFÄ°FE ALMANIN CEZASI...
Münih Olimpiyat StadÄ±’ndaki finalin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± ‘Total Futbol’un ÅŸanÄ±na layÄ±ktÄ±. Ä°lk düdükle birlikte Hollanda, topa Almanya’nÄ±n deÄŸmesine fÄ±rsat dahi tanÄ±madan penaltÄ± kazandÄ± ve Neeskens, 2. dakikada TuruncularÄ± 1-0 öne geçirdi. Sonraki 20 dakika tamamen Hollanda’dan ibaretti ancak oyun üstünlüÄŸü biraz da ÅŸÄ±marÄ±klÄ±ÄŸa varmÄ±ÅŸtÄ±. Hollanda’nÄ±n saha içerisindeki tavrÄ± kimilerince “2. Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n intikamÄ±nÄ± almak için ev sahibiyle dalga geçmek” olarak yorumlanÄ±rken bir ÅŸey unutuluyordu. Oyunun büründüÄŸü bu hal, Almanya’nÄ±n en sevdiÄŸi ÅŸeydi. 25. dakikada Bernd Hölzenbein’Ä±n düÅŸürülmesiyle kazanÄ±lan penaltÄ±yÄ± Paul Breitner gole çevirdi. Sepp Maier, ilk yarÄ±da üst üste kurtarÄ±ÅŸlarla Hollanda’ya gol imkanÄ± tanÄ±madÄ±. 43. dakikada Rainer Bonhof’un saÄŸ kanattan taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± top, Gerd Müller’le buluÅŸtu ve ‘Der Bomber’ bir Müller klasiÄŸiyle gol vuruÅŸunu yaparak Almanya’yÄ± öne taÅŸÄ±dÄ±.
Ä°kinci yarÄ±da Almanya’nÄ±n nizami bir golü ve penaltÄ±sÄ± verilmese de kupa 2. kez Franz Beckenbauer ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkesine gitti. Almanya, 1954’te dönemin en iyi takÄ±mÄ± Macaristan’Ä± yendikten sonra aynÄ± kaderi Hollanda’ya da yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±.
CRUYFF: GERÇEK KAZANAN BÄ°ZÄ°Z
Görkemli kariyerini Dünya KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu olmadan tamamlayacak olan Johan Cruyff, unutulmaz finale dair yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede “Belki de gerçek kazanan biziz. Dünya, bizi daha fazla hatÄ±rlÄ±yor” diyecekti. Fena bir teselli deÄŸil!