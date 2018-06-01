1962 Åžili: Åžampiyon Brezilya ve Garrinchaâ€™nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼

Mithat Fabian SÖZMEN

Futbol tarihinin gördüÄŸü en yetenekli ve kurnaz kanat hücumcularÄ±ndan Manuel Francisco dos Santos, 28 Ekim 1933’te Rio de Janeiro’nun yoksul mahallesi Mage’de doÄŸdu. Çok küçük olduÄŸu için çalÄ±kuÅŸu anlamÄ±na gelen “Garrincha” lakabÄ±yla çaÄŸrÄ±lan bu çocuk, omurgasÄ±ndaki doÄŸuÅŸtan gelen bozukluÄŸa ve sol bacaÄŸÄ±nÄ±n saÄŸ bacaÄŸÄ±ndan 7 santim daha uzun olmasÄ±na raÄŸmen futbol yeteneÄŸiyle karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lan engelleri bir bir aÅŸtÄ±. 1953’te Botafogo’da baÅŸlayan kariyeri, 1958’de milli takÄ±ma çaÄŸrÄ±lmasÄ±yla zirveye doÄŸru tÄ±rmanÄ±ÅŸa geçti.

HAYAT ONA SADECE FUTBOL SAHASINDA KOLAYDI

Yoksul bir ailenin sakat çocuÄŸu olarak hayat onun için hiçbir zaman düz yolda ilerlemedi ve 1958’de de iÅŸini zorlaÅŸtÄ±rmak isteyenler oldu. Brezilya milli takÄ±mÄ±nÄ±n yetkilileri tarafÄ±ndan tabi tutulduÄŸu zeka ve psikoloji testleri onun “Sahada yer almamasÄ± gerektiÄŸini” öne sürüyordu. Oysa Garrincha için hayat yalnÄ±zca futbol sahasÄ±nda kolaydÄ±. Teknik Direktörü Feola da ona hep güvendi. 1955’te sÄ±rtÄ±na geçirdiÄŸi milli formayla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 50 maçta sadece 1 kez yenildi (1966 Dünya KupasÄ±’ndaki son maçÄ±) ve 2 Dünya KupasÄ± kazandÄ±.

PELE’SÄ°Z ÅžAMPÄ°YONLUK

Åžili 1962, onun futbolculuk yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n zirve noktasÄ±ydÄ±. 1958’de Ä°sveç’te yaptÄ±klarÄ±yla milli takÄ±m için ne kadar vazgeçilmez olduÄŸunu kanÄ±tlayan Garrincha, Åžili’de Pele’nin 2.maçta sakatlanmasÄ± sonrasÄ± hücumun liderliÄŸini ele aldÄ±. Pele’siz çÄ±kÄ±lan grup maçlarÄ±nÄ±n 3.’sünde Ä°spanya’ya karÅŸÄ± geriden gelip 2-1 kazanÄ±lan maç sonrasÄ± turnuvanÄ±n kaderini belirleyen isim oldu.

Çeyrek finalde Ä°ngiltere’ye karÅŸÄ± 2 gol atÄ±p takÄ±mÄ±nÄ± 3-1’lik galibiyete taÅŸÄ±dÄ±. YarÄ± finalde ise ev sahibi Åžili’nin aÄŸlarÄ±na 2 gol bÄ±raktÄ± ve 4-2’lik zaferin mimarÄ± oldu. Finalde rakip Çekoslovakya’ydÄ±. SambacÄ±lar, 1958 finalindeki gibi yenik duruma düÅŸtükleri maçta Garrincha’nÄ±n önderliÄŸinde hÄ±zla reaksiyon verdi ve Amarildo, Zito ve Vava ile goller bularak 2. Dünya KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti.

FotoÄŸraf: Felipe Alvear/Wikimedia Commons

‘HALKIN SEVÄ°NCÄ°’

Garrincha, turnuvanÄ±n en iyi oyuncusu seçilirken onu ‘HalkÄ±n sevinci’ diye anan milyonlarca BrezilyalÄ± kendilerine çok benzeyen bu futbol dahisiyle bir kat daha gurur duydu.

Garrincha, hÄ±zÄ±, tekniÄŸi, saÄŸ ve sol ayaÄŸÄ±yla çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± sert ÅŸutlarÄ±, hinliÄŸi, doÄŸaçlama futbolu ve takÄ±m oyununa pek de yatkÄ±n olmamasÄ±yla Brezilya futbolunun tüm ayÄ±rt edici özelliklerini yansÄ±tÄ±yordu.

TRAJÄ°K SON

Ne yazÄ±k ki tahmin edilemez halleri saha içerisinde iÅŸine ne kadar yaradÄ±ysa saha dÄ±ÅŸÄ±nda da ona o kadar zarar verdi. Futbol kariyerinin ardÄ±ndan hÄ±zla alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ele geçirildi. 1969’da geçirdiÄŸi trafik kazasÄ±yla kayÄ±nvalidesinin ölümüne neden oldu. 1977’de ise sarhoÅŸ halde samba yÄ±ldÄ±zÄ± eÅŸi Elza Soares’e saldÄ±rdÄ±ktan sonra terk edildi.

1983 yÄ±lÄ±nda beÅŸ parasÄ±z bir ÅŸekilde sirozdan öldüÄŸünde ardÄ±nda 3 eÅŸ ve biri Ä°sveç’te olmak üzere beÅŸ ayrÄ± kadÄ±ndan doÄŸan 14 çocuk bÄ±raktÄ±.

Brezilya, kemiklerinin yeri halen bilinmeyen bu büyük yÄ±ldÄ±zÄ±n adÄ±nÄ± baÅŸkent Brasilia’daki Mane Garrincha Stadyumunda yaÅŸatÄ±yor.