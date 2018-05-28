1938 Fransa - Nefret edilen ÅŸampiyon: â€˜Kara gÃ¶mlekliâ€™ Ä°talya

Mithat Fabian SÖZMEN

Benito Mussolini, 24 Ekim 1922’de partisinin Napoli’deki kongresinde “ProgramÄ±mÄ±z basit. Ä°talya’yÄ± yönetmek istiyoruz” dediÄŸinde ‘Kara gömlekliler’e ülkeyi zapt etme emri çoktan verilmiÅŸti. 28 Ekim’de Roma YürüyüÅŸü, 30 bine yakÄ±n ‘Kara gömlekli’yle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°talyan halkÄ± 3 yÄ±ldÄ±r her grevde, hak arama mücadelesinde karÅŸÄ±sÄ±nda gördüÄŸü bu milislerin ülkenin tüm stratejik noktalarÄ±nda hakimiyeti ele geçirdiÄŸine tanÄ±klÄ±k etti. Mussolini’nin faÅŸist milisleri, iktidarÄ±n “sorunsuz” bir ÅŸekilde el deÄŸiÅŸtirmesine aracÄ± olmuÅŸtu. Mussolini iktidarÄ±nda bu çeteler, Ulusal Güvenlik için Gönüllü Milisler adÄ±nÄ± alsa da herkes onlarÄ± “Kara gömlekliler” olarak anmayÄ± sürdürdü.

‘KARA GÖMLEKLER’ SPOR SAHALARINDA

Nazi AlmanyasÄ±’nÄ±n baÅŸkenti Berlin’de yapÄ±lan ve her türlü sembolizmin sonuna kadar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1936 Yaz OlimpiyatlarÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda “Kara gömlekler” bu kez Ä°talyan sporcularÄ±n üzerindeydi. Ancak kara formanÄ±n tarihteki en büyük ÅŸovu 1938 Dünya KupasÄ±’nda yaÅŸandÄ±.

1934’te ÅŸaibeli bir ÅŸekilde kupayÄ± müzesine götüren Ä°talya, Fransa’da düzenlenen 3. Dünya KupasÄ±’nÄ±n en sevilmeyen takÄ±mÄ±ydÄ±. Bu antipatide politik geliÅŸmeler baÅŸroldeydi. Ä°talya, Fransa’nÄ±n komÅŸusu Ä°spanya’da FaÅŸist General Franco’ya desteÄŸiyle biliniyordu ve büyük savaÅŸ yaklaÅŸÄ±rken Fransa, kendini dört bir yandan faÅŸist güçlerce kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ hissediyordu.

AynÄ± zamanda Fransa, Ä°talya’daki faÅŸist rejimden kaçan siyasi figürlerin bir numaralÄ± adresiydi ve bu isimlerden biri olan Carlo Rosselli, La Cagoule olarak bilinen, FransÄ±z faÅŸist grup tarafÄ±ndan Mussolini’nin emriyle öldürüleli sadece 1 yÄ±l olmuÅŸtu. Rosselli’nin Paris’teki cenazesine 200 bin kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa’da Ä°talya’nÄ±n maçlarÄ± FransÄ±zlar ve sürgündeki Ä°talyanlar tarafÄ±ndan dolduruluyor ve Mussolini’nin takÄ±mÄ±na duyulan nefret gizlenmiyordu. Vittorio Pozzo’nun öÄŸrencileri bu ÅŸartlar altÄ±nda çÄ±ktÄ±klarÄ± ilk tur maçÄ±nda Norveç karÅŸÄ±sÄ±nda çok zorlandÄ± ve ancak uzatmada kazanabildi.

Çeyrek finalde rakip ev sahibi Fransa’ydÄ±. Her iki takÄ±m da mavi forma giydiÄŸi için birinin forma rengini deÄŸiÅŸtirmesi gerekiyordu. KurayÄ± Ä°talya kaybetti ancak 2. formalarÄ± olan beyazlarÄ±n yerini Mussolini’nin emriyle siyahlar aldÄ±.

1938 FIFA Dünya KupasÄ± posteri - Guillermo Laborde

‘4 GOL YEDÄ°M AMA HAYAT KURTARDIM’

Ä°talya’nÄ±n nefret edilen 11’i “Kara gömlekliler” olarak sahadaydÄ±. Paris’teki Stade Olympique de Colombes’da son ÅŸampiyon, oynadÄ±ÄŸÄ± futbol ve aldÄ±ÄŸÄ± 3-1’lik galibiyetle, Mussolini’yi gururlandÄ±rÄ±rken ÅŸampiyonluÄŸa giden yolu da ardÄ±na kadar açÄ±yordu. YarÄ± finalde Brezilya’yÄ± 2-1’le geçtiler. Finalde rakip Macaristan’dÄ± ve iddiaya göre maç öncesi Ä°talya milli takÄ±mÄ±na Mussolini tarafÄ±ndan gönderilen telegramda “Vincere o morire” yani “Ya kazanÄ±n ya da ölün” deniliyordu.* Ä°talya, Macaristan’Ä± finalde 4-2 maÄŸlup ederken maç sonrasÄ± Macar Kaleci Antal Szabo meÅŸhur demecini veriyordu: “4 gol yemiÅŸ olabilirim ama en azÄ±ndan (Ä°talyan futbolcularÄ±n) hayatlarÄ±nÄ± kurtardÄ±m.”

1938 Dünya KupasÄ± ÅŸampiyonu Ä°talya'nÄ±n teknik direktörü Pozzo, takÄ±mÄ±yla zafer pozu veriyor. FotoÄŸraf: Le Miroir des sports

MALUM SON

Ä°talya’nÄ±n favori olacaÄŸÄ± 1942 Dünya KupasÄ±, 2. Dünya SavaÅŸÄ± sebebiyle iptal edildi. Ülkesini savaÅŸa ve yÄ±kÄ±ma sürükleyen Mussolini, 1945’te öldürüldü. FaÅŸist rejim sÄ±rasÄ±nda iktidarla hayli içli dÄ±ÅŸlÄ± olan, militarizmle futbolu harmanlamasÄ±yla bilinen Vittorio Pozzo, 1948’e kadar Ä°talya milli takÄ±mÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± sürdürdü. 1968’te ölene deÄŸin La Stampa gazetesi için yazarlÄ±k yapan Pozzo’nun antifaÅŸist hareketle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair iddialar ’90’larÄ±n sonunda gündeme geldi.

Adam markajÄ±nÄ±n mucitlerinden Pozzo, hakkÄ±ndaki efsaneler ve teknik direktörlük pratiÄŸiyle karmaÅŸÄ±k bir mirasÄ± ardÄ±nda bÄ±raktÄ±.

*Simon Martin, 2001’de o takÄ±mdan hayatta kalan son isim Piero Rava ile röportaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rava’nÄ±n bu iddiayÄ± yalanladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.