1970 Meksika: MuhteÅŸem Brezilyaâ€™nÄ±n ardÄ±na gizlenen kanlÄ± cunta

Brezilya, 1964’teki askeri darbeyle 21 yÄ±l sürecek karanlÄ±k bir döneme girdi. “Ulusal kalkÄ±nma” ve “ekonomik mucize” demagojisi, ilerici güçlere karÅŸÄ± sürdürülen devlet terörünü gizlemek için kullanÄ±lÄ±rken çok geçmeden ülkenin en büyük sevdasÄ±, cuntanÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸuldu: Futbol.

1969’da görev baÅŸÄ±na gelen Emilio Medici, rejimin meÅŸruiyetini kabul ettirebilmek için futbola ve milli takÄ±ma sarÄ±ldÄ±.

Faili meçhul cinayetler, gözaltÄ± ve tutuklama furyalarÄ±, insan kaçÄ±rmalarÄ±n zirveye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bu dönemde Medici, ülke genelinde 13 büyük stadyumun inÅŸasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±. Her hafta Flamengo maçlarÄ±na giderek futbola olan ilgisini herkesin görmesini saÄŸlayan Medici, teknik direktörün tercihlerine bile müdahale ediyordu. 1970 Dünya KupasÄ± arifesinde aynÄ± huyunu Brezilya milli takÄ±mÄ± üzerinde de kullanan Medici, Joao Saldanha’yÄ± kovarak onun yerine Mario Zagallo’yu getirdi. 1966 Dünya KupasÄ±’ndaki hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±, Seleçao’nun fizik güç olarak rakipleriyle mücadele edememesine baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Cunta, bunun bir kez daha yaÅŸanmasÄ±na izin veremezdi bu yüzden 3 aylÄ±k özel bir kamp dönemiyle turnuvaya hazÄ±rlanÄ±ldÄ±.

TARÄ°HÄ°N EN Ä°YÄ° TAKIMLARINDAN BÄ°RÄ°

Medici ÅŸanslÄ±ydÄ± çünkü 1970 Meksika’daki Brezilya, futbol tarihinin en iyi takÄ±mlarÄ±ndan biriydi.

Kalede Felix, saÄŸ bekte Carlos Alberto, sol bekte Everaldo, savunmada Piazza ve Brito, orta sahada Clodoaldo ve Gerson, hücum hattÄ±ndaysa Pele, Jairzinho, Rivelino ve Tostao’lu takÄ±m 1958 ve 1962’deki kadrolarÄ± da aÅŸan bir yÄ±ldÄ±zlar topluluÄŸuydu.

Grup maçlarÄ±nda Çekoslovakya’yÄ± 4-1, Ä°ngiltere’yi 1-0, Romanya’yÄ± 3-2 yenen sambacÄ±lar, çeyrek finalde Peru’yu 4-2, yarÄ± finalde Uruguay’Ä± 3-1 maÄŸlup etti. Finalde rakip, yarÄ± finaldeki unutulmaz eÅŸleÅŸmede BatÄ± Almanya’yÄ± 4-3’le geçen Ä°talya’ydÄ±. Azteca StadÄ±’nda 107 bin 412 biletli seyircinin önünde ilk yarÄ± Pele ve Boninsegna’nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± golleriyle 1-1 sona erdi. Ä°kinci yarÄ±da Brezilya, Gerson’un muhteÅŸem golüyle öne geçtikten sonra 71’de Jairzinho farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. 86’da sahadaki tüm BrezilyalÄ±larÄ±n topa deÄŸdiÄŸi bir hücum organizasyonunun sonucunda saÄŸ bekten fÄ±rlayan Kaptan Carlos Alberto’nun kaydettiÄŸi gol, Dünya KupasÄ± tarihinin en meÅŸhur gollerinden biri oldu. Brezilya böylece Jules Rimet kupasÄ±nÄ± 3. kez kazanarak kupayÄ± ebediyen müzesine götürdü.

ÅžampiyonluÄŸa en çok sevinenlerin baÅŸÄ±nda Medici geliyordu. Brezilya takÄ±mÄ±nÄ±n ülkeye dönüÅŸüyle ulusal tatil ilan edildi. Zagallo ve öÄŸrencilerinin uçaÄŸÄ± ise baÅŸkent Brasilia’ya inecekti. Åžampiyonlar, Medici’nin huzuruna çÄ±kmalÄ±ydÄ±!

‘JOGA BONÄ°TO’YU ÇALAN CUNTA

‘Joga Bonito’(Güzel futbol), cunta tarafÄ±ndan hÄ±zla bir halkla iliÅŸkiler kampanyasÄ±na dönüÅŸtürüldü. Milli takÄ±m için yapÄ±lan kupa ÅŸarkÄ±sÄ±, “Brezilya ileri!” iktidar tarafÄ±ndan “Kimse Brezilya’nÄ±n ilerleyiÅŸini durduramayacak” sloganÄ±yla “kendine baÄŸlandÄ±”. Pele bu süreçte kampanyanÄ±n yüzü haline getirildi. Cunta tarafÄ±ndan adÄ±m adÄ±m takip edilmenin tehdidini de yaÅŸayan Pele, 1972’de ülkedeki siyasi durumun sorulmasÄ± üzerine “Brezilya’da diktatörlük yok. Brezilya liberal bir ülke, bir mutluluklar ülkesi. Bizler özgür insanlarÄ±z. Liderlerimiz bizim için neyin iyi olduÄŸunu biliyor, bizi hoÅŸ görü ve vatanseverlik ruhuyla yönetiyor” diyecekti.

Ä°zleyen yÄ±llarda askeri cuntanÄ±n futbol üzerindeki kontrolü artarak devam etti. 1974’te federasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± emekli amiral Helio Nunes’e teslim edildi. 1974 ve 1978 Dünya KupalarÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar ve ‘ekonomik mucize’ olarak sunulan yüksek büyüme rakamlarÄ±nÄ±n yalnÄ±zca halkÄ± daha da yoksullaÅŸtÄ±rmaya ve eÅŸitsizliÄŸi büyütmeye yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görülmesiyle 1980’lerde yeni bir süreç baÅŸlayacaktÄ±. Hem futbolda hem siyasette…