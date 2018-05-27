1934 Ä°talya: DÃ¼nya savaÅŸa koÅŸarken sahne faÅŸizmin

Mithat Fabian SÖZMEN

1. Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± Ä°talya’da iki rüzgar esiyordu. Biri faÅŸizm, diÄŸeri futbol. Benito Mussolini’nin öncülüÄŸündeki faÅŸist hareket, 1922’de iktidarÄ± ele geçirirken terör ve hamasetin tüm bir ülkeyi ve emperyal hedeflerini yönetmenin yeterli olmayacaÄŸÄ±nÄ± biliyordu. Kitleleri saran baÅŸka bir araç daha onun yardÄ±mÄ±na koÅŸulmalÄ±ydÄ± bu da futboldu. Mussolini’nin kendisi futboldan anlamazdÄ±, o daha “soylu” sporlar olduÄŸunu düÅŸündüÄŸü eskrim, boks, okçuluk ve motor sporlarÄ±na ilgi duyuyordu ama futbolun popülaritesi ona baÅŸka seçenek bÄ±rakmadÄ±.

“BirleÅŸik Ä°talya”nÄ±n lideri, 20’lerin sonuna doÄŸru tüm ülkeyi kapsayan bir ulusal lig oluÅŸturmayÄ± hedefledi. 1929’da Serie A’nÄ±n kuruluÅŸu beraberinde büyük stadyum inÅŸaatlarÄ± ve yaygÄ±n bir beden eÄŸitimi programÄ±yla birlikte geldi.

‘Il Duce’nin ilk hedefi 1930 Dünya KupasÄ±’ydÄ±. Ancak FIFA’nÄ±n turnuvanÄ±n ev sahipliÄŸini Uruguay’a vermesi üzerine sinirlendi ve takÄ±mÄ±n kupaya katÄ±lmasÄ±na izin vermedi. 1934’te bu kez amacÄ±na ulaÅŸacaktÄ±. Ä°talya’nÄ±n evindeki turnuva faÅŸist iktidarÄ±n gücünü tüm dünyaya kanÄ±tlamasÄ± için bir araçtÄ±. Roma, Milano, Torino, Napoli, Floransa, Bologna, Cenova gibi kentlerdeki statlar bunun araçlarÄ±ndan biriydi. Bir diÄŸeriyse Ä°talya’nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± elbette.

1934 FIFA Dünya KupasÄ± posteri

ORIUNDO YASASI

Kazanmak Mussolini için o kadar hayatiydi ki bunun için “Saf Ä°talyan Ä±rkÄ±”nÄ± tehlikeye düÅŸürmeyi dahi kabul etti. 1928 OlimpiyatlarÄ± ve 1930 Dünya KupasÄ±’nda tüm dünya Uruguay ve Arjantin’i konuÅŸurken bu iki ülkenin kadrosundaki Ä°talya göçmeni ailelerin çocuklarÄ± da Ä°talya’nÄ±n radarÄ±na takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Serie A’nÄ±n kurulmasÄ± sonrasÄ± Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio gibi zengin kulüpler Raimundo Orsi, Luis Monti, Enrique Guaita, Alejandro Scopelli, Ricardo Faccio, Renato Cesarini, Michele Andreolo, Anfilogino Guarisi’nin de aralarÄ±nda olduÄŸu dönemin önemli Güney AmerikalÄ± futbolcularÄ±nÄ± transfer etti. Bu oyuncularÄ±n Ä°talya göçmeni olduklarÄ±nÄ± kanÄ±tlayabilmeleri halinde Ä°talya milli takÄ±mÄ± için oynayabilmesini mümkün hale getiren Oriundo yasasÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Yasa, Ä±rkçÄ±larÄ±n tepkisini çekse de dönemin Ä°talya Teknik Direktörü Vittorio Pozzo, “EÄŸer Ä°talya için ölebiliyorlarsa Ä°talya için oynayabilirler de” diyerek bu isimlere sahip çÄ±ktÄ±.

Orsi, Monti, Guaita gibi oyuncular 1934 ÅŸampiyonluÄŸunda büyük rol oynayacaktÄ±. Ancak bu politikanÄ±n önemli etkilerinden biri Arjantin’i zayÄ±flatmasÄ±yla hayata geçti. 1930 Dünya KupasÄ±’ndaki en önemli oyuncularÄ±nÄ± Ä°talya’ya kaptÄ±ran Güney Amerika ekibi daha fazla yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± kaybetmemek için turnuvaya zayÄ±f bir milli takÄ±m gönderdi ve ilk turda Ä°sveç’e yenilerek elendi. Son ÅŸampiyon Uruguay turnuvaya katÄ±lmayÄ± zaten reddettiÄŸi için Ä°talya bir anda favoriler arasÄ±na yerleÅŸmiÅŸti.

MUSSOLÄ°NÄ°’NÄ°N HAKEMLERÄ°

Ancak iÅŸleri halen çok zordu. Ä°lk turda ABD’nin 7-1’le geçilmesinin ardÄ±ndan karÅŸÄ±larÄ±nda zorlu bir rakip vardÄ±: Ä°spanya. 1-1 tamamlanan ilk maç tam bir meydan savaÅŸÄ± ÅŸeklinde geçmiÅŸti. Öyle ki sadece 1 gün sonra yapÄ±lan maç tekrarÄ±na Ä°spanya, 7 as futbolcusu olmadan çÄ±kmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kez sahada Mussolini’den talimat aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Hakem Rene Mercet de vardÄ±. Ä°spanya’nÄ±n 2 golünün ÅŸüpheli ÅŸekilde verilmediÄŸi söylenen maçÄ± Guiseppe Meazza’nÄ±n golüyle Gökmaviler 1-0 kazandÄ±.

YarÄ± finalde Ä°talya’nÄ±n rakibi turnuvanÄ±n favorisi Avusturya’ydÄ±. Hugo Meisl’Ä±n ‘Harika takÄ±m’(Wunderteam) olarak anÄ±lan AvusturyasÄ±, dönemin en zarif, yetenekli futbol takÄ±mÄ±ydÄ±. ‘Mavi Tuna Valsi’nin baÅŸrolünde Matthias Sindelar vardÄ±. Pozzo’nun özel olarak görevlendirdiÄŸi eski Arjantinli/yeni Ä°talyan Luis Monti, santrfor mevkiinden geri çekilerek oyun kurmayÄ± ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na alan açmayÄ± seven ‘KaÄŸÄ±t adam’ Sindelar’Ä± sindirmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Avusturya, kazanmak için her yolu mübah gören üstelik maçtan bir gün önce Mussolini ile birlikte yemek yemiÅŸ olan bir hakemle(Ivan Eklind) idare edilen bir maçÄ± kazanmak için fazla naifti. Kazanan yine bir oriundo olan Arjantinli Enrique Guaita’nÄ±n golüyle Ä°talya olmuÅŸtu.

Turnuvadaki gariplikler bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildi. YarÄ± finaldeki Çekoslovakya-Almanya maçÄ± Ä°talyan bir hakeme yönettirilmiÅŸ ve favori Almanya’nÄ±n elenmesiyle Mussolini kupaya daha da yakÄ±n hale gelmiÅŸti.

Final maçÄ± taktiÄŸi (Queix/Wikimedia Commons - CC BY SA-3.0)

Roma’daki finali bir kez daha Mussolini’nin dostu(!) Ivan Eklind yönetti ve Ä°talya uzatmada 2-1 kazanarak Dünya KupasÄ±’nÄ± müzesine götürdü. Ancak Mussolini için tek bir kupa yeterli deÄŸildi. Maç sonrasÄ± gerçek Dünya KupasÄ±’nÄ±n 6 katÄ± büyüklüÄŸünde Duce KupasÄ± Ä°talyan futbolcularÄ±nÄ±n elinde yükselen kupa oluyordu.

Schiavio'nun 1934 Dünya KupasÄ± finalinde Planicka'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± gol (Wikimedia Commons)

Mussolini futboldan beklediÄŸini fazlasÄ±yla almÄ±ÅŸtÄ± ve 1936 Berlin Yaz OlimpiyatlarÄ± ve 1938 Fransa Dünya KupasÄ±’nda daha fazlasÄ±nÄ± görmek istiyordu. Dünya herkesin gözleri önünde savaÅŸa doÄŸru koÅŸarken Mussolini, mühimmatÄ±nÄ± futbolla dolduruyordu.