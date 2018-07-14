BelÃ§ika, Ä°ngiltere'yi 2-0 yenerek dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu

BelÃ§ika ile Ä°ngiltere, 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k iÃ§in mÃ¼cadele etti. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-0 Ã¶nde bitiren BelÃ§ika dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu.

2018 Rusya Dünya KupasÄ± 3’üncülük maçÄ±nda Belçika ile Ä°ngiltere karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ä°ran’dan Alireza Faghani’nin yönettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 4’üncü dakikasÄ±nda Belçika Thomas Meunier’in golüyle öne geçti. Fark, 82’inci dakikada Hazard’Ä±n golüyle 2’ye çÄ±ktÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸma bu skorla sona ererken, Belçika dünya üçüncüsü oldu. Mücadeleyi Ä°ran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani yönetti.

♦ 2018 FIFA Dünya KupasÄ± üçüncülük maçÄ±nda Belçika, 4. dakikada Thomas Meunier'in attÄ±ÄŸÄ± golle Ä°ngiltere karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0 öne geçti.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, Belçika'nÄ±n 1-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

♦ MaçÄ±n 82. dakikasÄ±nda Eden Hazard'Ä±n golüyle Belçika farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Mithat Fabian SÃ¶zmen'le DÃ¼nya KupasÄ±'nda finale doÄŸru

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 19:37

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