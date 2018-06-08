Ä°talya 90: 'Sonunda AlmanlarÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± basit bir oyun'

Mithat Fabian SÖZMEN

Ä°talya, 1990 Dünya KupasÄ±’na ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada tam anlamÄ±yla futbolun merkeziydi. Serie A, kalite ve taktik açÄ±dan dünyanÄ±n zirvesiydi ve futbolseverleri ‘Ciao’ maskotuyla karÅŸÄ±layan Çizme, evinde dördüncü ÅŸampiyonluÄŸunu yaÅŸamak istiyordu. Elbette güçlü rakipleri vardÄ±. Son ÅŸampiyon Arjantin, finalist Almanya, 1988 Avrupa KupasÄ± ÅŸampiyonu Hollanda bu takÄ±mlar arasÄ±nda öne çÄ±kanlardÄ±. Ancak tarihin bu en golsüz turnuvasÄ±nÄ±, golsüzlüÄŸüne raÄŸmen eÄŸlenceli kÄ±lanlar bu takÄ±mlar ya da büyük zaferler olmadÄ±. Futbolseverler, ilk maçtan itibaren bunun “ötekilerle” anÄ±msanacak bir turnuva olacaÄŸÄ±nÄ± hissedecekti. Kamerun’la, Kolombiya’yla, büyük hatalarla, Ä°talya’nÄ±n ötekisi Napoli’yle, beklenmedik kahramanlarla ve kaybedenlerin gözyaÅŸlarÄ±yla…

KAMERUN’DAN ‘MERHABA’

Ä°lk maçÄ± son ÅŸampiyonun oynamasÄ±, Dünya KupasÄ±’nÄ±n 1974’ten 2006’ya kadar devam eden geleneÄŸiydi. Gelin görün ki bu gelenek, son ÅŸampiyonlara hiç yaramadÄ±. 8 Haziran’da Arjantin, Milano’daki Guiseppe Meazza StadÄ±’na çÄ±karken bu istatistiÄŸin farkÄ±ndaydÄ± ve Kamerun onlara beklediklerinden de güçlü bir direniÅŸ gösterdi. 61’de Kana-BÄ±yÄ±k kÄ±rmÄ±zÄ± kartla atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda herkes kilidin açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündü ama 67’de Omam-BÄ±yÄ±k’Ä±n öyle çok da tehditkar olmayan kafa vuruÅŸu kaleci Nery Pumpido tarafÄ±ndan içeri buyur edildi ve Kamerun tarihi bir galibiyet elde etti. Benjamin Massing’in 88’de Claudio Caniggia’yÄ± biçerek gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± kart dahi sürprize gölge düÅŸüremedi.

38’LÄ°K ROGER MILLA SAHNEDE

Kamerun ikinci maçÄ±nda turnuvanÄ±n sürpriz yapma adaylarÄ±ndan Romanya’yÄ± 2-1 maÄŸlup etti. Hagi, Popescu, Rotariu, Lacatus, Raducioiu gibi yükselen yÄ±ldÄ±zlara sahip Romanya, 38’lik Roger Milla’nÄ±n 76 ve 86’da attÄ±ÄŸÄ± gollerle yÄ±kÄ±ldÄ±. Afrika temsilcisi grubun son maçÄ±nda, 1988 Avrupa KupasÄ± finali sonrasÄ± beklentileri karÅŸÄ±layamayan SSCB’ye 4-0 yenilse de liderlik koltuÄŸunu korudu. Son ÅŸampiyon Arjantin ise en iyi üçüncüler arasÄ±nda yer alarak 2.tura kalabildi.

Kamerun’un Napoli’de Kolombiya’yla oynadÄ±ÄŸÄ± son 16 maçÄ±nda da drama eksik deÄŸildi. Uzatmalara giden mücadelede Roger Milla, 106’da harika bir golle takÄ±mÄ±nÄ± öne geçirdi. 108’de ise Kolombiya’nÄ±n çÄ±lgÄ±n kalecisi, futbol sahalarÄ±nÄ±n gördüÄŸü en enteresan figürlerden Rene Higuita, kalesinden 35 metre açÄ±lmÄ±ÅŸken savunmasÄ±yla paslaÅŸtÄ±ktan sonra Milla’yÄ± çalÄ±mlama fantezisine(Kabul ediyorum, defans oyuncusundan gelen pas kötüydü) giriÅŸti. Milla topu kaptÄ± ve takÄ±mÄ±nÄ± iki farklÄ± üstünlüÄŸe taÅŸÄ±dÄ±. 115’te Bernardo Redin’in golü sadece skoru deÄŸiÅŸtirecekti.

KAMERUN’UN RÜYASINI LINEKER BÄ°TÄ°RDÄ°

Kamerun, çeyrek finalde Ä°ngiltere’yle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yordu. Ä°lk gol sol bek Stuart Pearce’Ä±n ortasÄ±na David Platt’in yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸuyla geldi. Ä°kinci yarÄ±da Kamerun, Roger Milla’nÄ±n Paul Gascoigne tarafÄ±ndan düÅŸürülmesiyle kazanÄ±lan penaltÄ±yla eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±. Ä°kinci golde bir kez daha Milla’nÄ±n imzasÄ± vardÄ±. ÅžÄ±k top kontrolü ve pasÄ±yla Eugene Ekeke’yi kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ± ve Kamerun son 25 dakikaya 2-1 önde girdi. 83. dakikada turnuvanÄ±n gol kralÄ± Gary Lineker, ceza sahasÄ± içerisinde kendini bÄ±rakÄ±verdi ve kazanÄ±lan penaltÄ±yÄ± aÄŸlara göndererek maçÄ± uzatmalara taÅŸÄ±dÄ±. 105’te bu kez Gascoigne’in pasÄ±yla gole yaklaÅŸan Lineker, bir kez daha yerdeydi. Ä°ngiltere, Lineker’in iki tartÄ±ÅŸmalÄ± penaltÄ±sÄ±yla yarÄ± finale yükselmiÅŸ Dünya KupasÄ± tarihinin en sempatik hikayelerinden biri sona ermiÅŸti. Milla, 1994 Dünya KupasÄ±’nda da Kamerun formasÄ± giyecek ve 42 yaÅŸÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle tarihin en yaÅŸlÄ± Dünya KupasÄ± golcüsü olacaktÄ±.

MARADONA, Ä°TALYA’YA KARÅžI NAPOLÄ°’YÄ° DESTEÄžE ÇAÄžIRDI

YarÄ± finalde dört dev vardÄ±. Napoli’de ev sahibi Ä°talya ile Arjantin karÅŸÄ±laÅŸÄ±yordu. 1989/90 sezonunda Maradona, Napoli ile 2. Serie A ÅŸampiyonluÄŸunu elde etmiÅŸti ve kentte adeta bir TanrÄ± gibiydi. Maç öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±yla da güneylilerin, Ä°talya’da maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa vurgu yaptÄ± ve Napolitenleri Arjantin’i desteklemeye çaÄŸÄ±rdÄ±: “YÄ±lÄ±n 364 günü kendi ülkenizde yabancÄ± olarak görülüyorsunuz. Bugünse sizden milli takÄ±mÄ± desteklemenizi istiyorlar. Ben yÄ±lÄ±n 365 günü Napoliliyim.”

Maç günü statta “Diego kalplerimizde, Ä°talya ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ±zda” pankartlarÄ± asÄ±lÄ±ydÄ±. Arjantin milli marÅŸÄ± alkÄ±ÅŸlarla okunmuÅŸtu. Maradona maç baÅŸlarken çok duygulanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak ilk gol, Ä°talya’nÄ±n sürpriz golcüsü, takÄ±mdaki nadir güneylilerden Salvatore Schillaci’den geldi. Arjantin bu gole 67’de Caniggia’nÄ±n kafasÄ±yla yanÄ±t verdi. Maç penaltÄ±lara giderken Ä°talya, Donadoni ve Aldo Serena ile aÄŸlarÄ± bulamayacak ve final ÅŸansÄ±nÄ± yitirecekti.

DiÄŸer yarÄ± final maçÄ±nda Almanya ile Ä°ngiltere karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. 60’ta Andreas Brehme’nin frikiÄŸi savunmaya çarptÄ± ve aÄŸlarla buluÅŸtu. Ä°ngiltere, 80. dakikada Lineker’in fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve golcülüÄŸünü konuÅŸturduÄŸu bir pozisyonda eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. PenaltÄ±larda Almanya hata yapmadÄ±, Ä°ngiltere ise Pearce ve Chris Waddle’la 2 penaltÄ± kaçÄ±rdÄ± ve finale yükselen taraf Almanya oldu. Maç sonrasÄ± dünya Gascoigne’in gözyaÅŸlarÄ±yla dertlenirken Lineker meÅŸhur lafÄ±nÄ± edecekti: “Futbol, 22 kiÅŸinin topun peÅŸinden koÅŸtuÄŸu ve sonunda AlmanlarÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± basit bir oyundur.”

Lineker haklÄ±ydÄ±. Almanya finalde Arjantin’i 85. dakikada Brehme’nin attÄ±ÄŸÄ± golle yendi ve üçüncü kez dünya ÅŸampiyonu oldu.