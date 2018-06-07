1986 Meksika: TanrÄ±â€™nÄ±n eli ve ayaÄŸÄ±

Mithat Fabian SÖZMEN

1970’lerin sonu ve ’80’lerin baÅŸÄ±nda Kolombiya çalkantÄ±lÄ± bir süreçten geçiyordu. Dünya genelindeki ekonomik durgunluk kahve fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸmesine yol açmÄ±ÅŸtÄ± ve ülkenin en büyük ihracat kalemi, bundan büyük zarar görmüÅŸtü. UyuÅŸturucu ticareti zirveye çÄ±kmÄ±ÅŸ, Pablo Escobar’Ä±n da dahil olduÄŸu çeteler önemli bir servet ve güç elde etmiÅŸti. FARC ve ELN ile barÄ±ÅŸ müzakereleri iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± bir seyir izlerken devrimci örgütlerle uyuÅŸturucu çeteleri arasÄ±nda çatÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±.

FIFA, Kolombiya’nÄ±n 1986 Dünya KupasÄ± ev sahipliÄŸini 1974’te ilan etmiÅŸti. Ancak 1982’de göreve gelen Muhafazakar Belisario Betancur, “Ülkesinin FIFA’nÄ±n talep ettiÄŸi savurganlÄ±ÄŸa ayÄ±racak vakti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirterek ev sahipliÄŸinden çekildi.

FIFA, yeni ev sahibini belirlemek için toplanÄ±rken ABD, Kanada ve Brezilya’nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± öne çÄ±kÄ±yordu. Ancak sonrasÄ±nda Meksika devreye girdi. 1970 Dünya KupasÄ±’na ev sahipliÄŸi yapan Meksika, medya devi Televisa ile FIFA üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Dönemin FIFA asbaÅŸkanlarÄ±ndan Guillermo Caneda da Televisa’nÄ±n kurucularÄ±ndan biriydi.

FIFA üzerindeki Meksika lobisi o kadar güçlüydü ki, aynÄ± zamanda bir futbolsever olan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri’nin önde gelen figürlerinden Henry Kissinger, yenilgiyi kabullendiÄŸinde “Futbolun etrafÄ±nda dönen politika bana OrtadoÄŸu siyasetini hatÄ±rlatÄ±yor” diyecekti.

Meksika, 1986’yÄ± “çaldÄ±” ve tarihin en eÄŸlenceli kupalarÄ±ndan birine ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Turnuvayla birlikte tüm dünyaya yayÄ±lan -aslÄ±nda bir ABD icadÄ± olan’ ‘Meksika DalgasÄ±’ndan, Brezilya, Danimarka, SSCB, Belçika, Fransa, Almanya, Ä°spanya gibi etkileyici hücumcularla dolu takÄ±mlara, 3 turnuvaya yetecek güzellikte gollerden -elbette- Diego Armando Maradona’ya, ‘TanrÄ±’nÄ±n eli’ne ve ÅŸampiyon Arjantin’e Meksika 1986 halen tarihin en çok konuÅŸulan dünya kupasÄ±dÄ±r.

BaÅŸroldeki ÅŸampiyon Arjantin ve Maradona’ya gelmeden önce turnuvanÄ±n en iyi “yardÄ±mcÄ± oyuncularÄ±na” deÄŸinelim.

DANÄ°MARKA DÄ°NAMÄ°TÄ°

Sepp Piontek’in “Dinamit” olarak anÄ±lan DanimarkasÄ± Michael Laudrup, Preben Elkjaer Larsen, Jesper Olsen gibi isimleriyle oynadÄ±ÄŸÄ± futbolla parmak Ä±sÄ±rttÄ±. BatÄ± Almanya, Uruguay ve Ä°skoçya’nÄ±n bulunduÄŸu gruptan tüm maçlarÄ±nÄ± kazanÄ±p 9 gol atarak çÄ±kan Ä°skandinav ekibi, 2. turda Ä°spanya’ya karÅŸÄ± daÄŸÄ±ldÄ±(1-5) ve ümit veren serüveni erken sona erdi.

SSCB UMUT VERDÄ° AMA…

Grubundan 9 golle ve güzel futbolla lider çÄ±kÄ±p 2. turda elenen bir baÅŸka takÄ±m Valeri Lobanovski’nin çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± SSCB’ydi. Igor Belanov’un turnuvadaki 4 golünden 3’ünü kaydettiÄŸi Belçika maçÄ±nda 2-2 tamamlanan normal süre sonucu kazanan 4-3’le Enzo Scifo ve arkadaÅŸlarÄ± oldu. SSCB, 1988 Avrupa KupasÄ±’nda zafere daha da yaklaÅŸacaktÄ±…

BREZÄ°LYA’YI PENALTILAR YEDÄ°

Brezilya, 1982’deki takÄ±ma göre daha dengeliydi ama artÄ±k Zico 33, Socrates 32 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Gruptan gol yemeden 3’te 3 yaparak çÄ±kan Tele Santana’nÄ±n öÄŸrencileri, 2. turda Polonya’yÄ± 4-0 maÄŸlup etti. Çeyrek finaldeki Fransa maçÄ± dramatikti. Skor 1-1 devam ederken 71’de oyuna giren Zico, 73’teki penaltÄ±yÄ± çok kötü bir vuruÅŸla Joel Bats’a niÅŸanladÄ±. PenaltÄ±lara giden maçta bu kez Socrates 11 metreden baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. Platini’nin de penaltÄ± kaçÄ±ran yÄ±ldÄ±zlara eklenmesi sonrasÄ± 5. penaltÄ±larda Julio Cesar topu dÄ±ÅŸarÄ± attÄ± ve Luis Fernandez Fransa’yÄ± yarÄ± finalist yapan penaltÄ±yÄ± aÄŸlara gönderdi.

HARÄ°KA GOLLER VE MARADONA

Meksika 1986 harika golleri futbolseverlerle buluÅŸturdu. Manuel Negrete’nin makas dömivolesi, Igor Belanov’un füzeleri, Michael Laudrup’un zarif çalÄ±mlarla Uruguay kalesinin içine kadar girmesi ve BrezilyalÄ± saÄŸ bek Josimar’Ä±n 2 müthiÅŸ golü bunlarÄ±n arasÄ±ndaydÄ±.

Ancak bir gol var ki Maradona’nÄ±n yarÄ± finalde Belçika’ya karÅŸÄ± icra ettiÄŸi müthiÅŸ soloyu dahi sÄ±radan gösteriyor. Herhalde futbolu az biraz takip edip çeyrek finalde Ä°ngiltere’ye karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± ikinci golden bahsettiÄŸimi anlamayan olmamÄ±ÅŸtÄ±r.

56. dakikada kendi yarÄ± alanÄ±nda topla buluÅŸan Maradona, 62 metre sürdüÄŸü topla, kaleci dahil beÅŸ kiÅŸiyi çalÄ±mladÄ±, altÄ±ncÄ±sÄ±nÄ± da gol vuruÅŸuyla geçti ve 5 dakika önce imza attÄ±ÄŸÄ± ‘TanrÄ±’nÄ±n eli’ fiyaskosunu -kÄ±smen- unutturdu. Maradona’nÄ±n golü 2002’de FIFA tarafÄ±ndan yüzyÄ±lÄ±n golü seçildi. Ä°lk goldeki hilekarlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle 25 yaÅŸÄ±ndaki fenomene çok kÄ±zgÄ±n olan Gary Lineker dahi ikinci goldeki hüneri sebebiyle Maradona’yÄ± affetmiÅŸti: “HayatÄ±mda ilk kez rakibi alkÄ±ÅŸlamak istedim.”

FÄ°NAL: ARJANTÄ°N-ALMANYA

Finalde Azteca StadÄ±’nda 114 bin 600 biletli seyirci vardÄ±. Franz Beckenbauer’in çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Almanya önemli oyunculara sahip olmakla birlikte pek parlak bir turnuva geçirmiyordu yine de çeyrek finalde Meksika’yÄ± penaltÄ±larla yarÄ± finalde ise Fransa’yÄ± 2-0’la geçmeyi baÅŸardÄ±lar. Final maçÄ±nda Lothar Matthaus’a Maradona’yÄ± kilitleme görevi verilmiÅŸti. Maradona nefes alacak alan bulmakta zorlanÄ±yordu ama zaten Arjantin de ondan ibaret deÄŸildi. Jorge Valdano, Jorge Burruchaga, Sergio Batista gibi isimler Carlos Bilardo’nun takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nda önemli rol oynuyordu. Schumacher’in hatasÄ±nda Jose Luis Brown ilk golü attÄ±. 56’da Valdano farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. Daha sonra bir Almanya klasiÄŸi sahneye çÄ±ktÄ±. Pes etmiyorlardÄ±. 74’te Rummenigge, 81’de Völler’in golleriyle eÅŸitlik yakalandÄ±. Ancak 84’te Maradona, sihrini konuÅŸturacak kÄ±sa bir an buldu ve ‘TanrÄ±’nÄ±n ayaÄŸÄ±’ bu kez Burruchaga’ya nefis bir ara pas attÄ±. Almanya savunmasÄ±nÄ± ileride yakalayan ‘Burru’ topu yaklaÅŸÄ±k 35 metre sürdükten sonra aÄŸlara gönderdi.

Almanya üst üste 2. kez finalde kaybederken Arjantin, 2. kez dünya ÅŸampiyonu oluyordu. 4 yÄ±l sonra bu iki takÄ±m bir kez daha finalde karÅŸÄ±laÅŸacaktÄ±.