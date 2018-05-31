1958 Ä°sveÃ§: Brezilya ve Pele dÃ¼nyayÄ± bÃ¼yÃ¼ledi

Mithat Fabian SÖZMEN

‘Maracanazo’nun üzerinden yÄ±llar geçtikçe BrezilyalÄ±lar futbolda kaybetmenin dünyanÄ±n sonu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± -hele HiroÅŸima’ya düÅŸen bomba gibi hiç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±- anlamaya baÅŸladÄ±. 1954 Dünya KupasÄ±’nda kendilerinden dahi yetenekli bir takÄ±m olan Macaristan’a çatmÄ±ÅŸ, ‘Bern Muharebesi’nden 4-2 maÄŸlup ayrÄ±larak çeyrek finalde elenmiÅŸlerdi.

BAÅž DÖNDÜREN YILDIZLAR VE 17’LÄ°K PELE

1958’e doÄŸru gidilen süreçte ise Brezilya futbolu yÄ±ldÄ±z üstüne yÄ±ldÄ±z çÄ±karan bir fabrika haline gelmiÅŸti. 1954 Dünya KupasÄ±’nda genç yaÅŸlarÄ± sebebiyle kadroda yer bulamayan Garrincha, Vava, Zagallo, Zito gibi isimler baÅŸ döndürücü futbolculardÄ±. 1954 kadrosundan Didi, Djalma Santos ve Nilton Santos ise takÄ±ma aÄŸabeylik ediyordu.

Ancak bir futbolcu vardÄ± ki onunla tanÄ±ÅŸmak için Ä°sveç’i beklemek gerekecekti. Zagallo’nun anlatÄ±mÄ±yla “Brezilya’da henüz ulusal ligin oynanmadÄ±ÄŸÄ± bu dönemde Rio-Sao Paulo turnuvalarÄ±nda parlamadan adÄ±nÄ±zÄ± duyurmanÄ±z kolay deÄŸildi. 17 yaÅŸÄ±ndaki bu çocuk, Rio’da bir maça çÄ±kmÄ±ÅŸ ama kendini gösterme fÄ±rsatÄ± bulamamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak aynÄ± zamanda Sao Paulo’yu da çalÄ±ÅŸtÄ±ran Milli TakÄ±mÄ±n HocasÄ± Feola onu çok iyi biliyordu.”

15 yaÅŸÄ±nda Santos’a gelen, Edson Arantes do Nascimento adlÄ± bu çocuk Sao Paulo liginin tozunu atmaya ergenlik yaÅŸlarÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 1957’de 17 golle Sau Paulo gol kralÄ± oldu, 1958’de ise tam 58 gol kaydetmiÅŸti. ‘Pele’ olarak tanÄ±nan bu gencin 1958 Dünya KupasÄ±’ndaki yeri hazÄ±rdÄ±.

FotoÄŸraf: fotbollsweden.se/Wikimedia Commons

4-2-4 DÜNYA SAHNESÄ°NDE

Brezilya sadece bu dünyadan deÄŸilmiÅŸ gibi duran futbolcular yetiÅŸtirmekle kalmÄ±yor, taktik açÄ±dan da yeniliklere imza atÄ±yordu. Macaristan’Ä±n 1954’te haberini verdiÄŸi 4-2-4, Brezilya takÄ±mlarÄ± tarafÄ±ndan hayata geçirilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ± bile. Flamengo, 1953-1955 arasÄ±ndaki 3 Rio ÅŸampiyonluÄŸunu bu taktikle kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Hücuma katÄ±lan kanat beklerini Brezilya futbolunun olmazsa olmaz bir parçasÄ± haline getiren bu sistem Brezilya milli takÄ±mÄ±nÄ±n büyük yeteneklerinin elinde daha da geliÅŸme imkanÄ± bulmuÅŸtu. Feola, Pele’yi 1954 Macaristan kadrosundaki Hidegkuti gibi markajdan kaçÄ±nmak için orta sahaya çekilen bir ‘Gizli santrfor’ gibi oynatÄ±yor, hücumcu kanat beklerini dengelemek için sol açÄ±k Zagallo’nun çalÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na güveniyordu. SaÄŸ kanatta ise Garrincha, sonsuz özgürlüÄŸe sahipti. HÄ±zÄ±, tekniÄŸi, çalÄ±mlarÄ± ve dripling yeteneÄŸiyle Garrincha, rakipler için tam bir baÅŸ belasÄ±ydÄ±.

Brezilya, favori geldiÄŸi 1958 Ä°sveç’te ikinci bir 1950 felaketi yaÅŸamamak için profesyonel bir anlayÄ±ÅŸ benimsemiÅŸti. TakÄ±mla birlikte Ä°sveç’e bir doktor, bir diÅŸçi, bir eÄŸitimci, bir psikolog, bir maliyeci ve hatta bir casus(Rakip takÄ±mlar hakkÄ±nda bilgi toplamakla görevlendirilen eski Fluminense Teknik Direktörü Ernesto Santos) gönderilmiÅŸti.

‘SOVYET MÄ°TÄ°’NÄ° YENÄ°NCE ÖZ GÜVEN KAZANDILAR

Grup maçlarÄ±na Avusturya’yÄ± 3-0 yenerek baÅŸlayan Brezilya, Ä°ngiltere ile golsüz berabere kaldÄ±ktan sonra kalesini Lev Yashin’in koruduÄŸu Sovyetler BirliÄŸi’ni 2-0 yendi.

Ä°lk kez Dünya KupasÄ±’na katÄ±lan SSCB, fizik gücü, takÄ±m oyunu, Yashin’i ve takÄ±m etrafÄ±nda BatÄ± medyasÄ±nda oluÅŸturulan mitleriyle korkulan bir takÄ±mdÄ±.

Sovyetler’in “Dev gibi olduÄŸu”, “Durmadan antrenman yaptÄ±ÄŸÄ±”, “Ä°nsanüstü olduklarÄ±” gibi efsaneler türemiÅŸti. Feola, oyuncularÄ±nÄ±n bu korkuyu yenmesi için turnuva öncesi takÄ±m psikoloÄŸunun “Zihinsel açÄ±dan yetersiz bulduÄŸu” Garrincha’yÄ± görevlendirdi. MaçÄ±n baÅŸlamasÄ±yla topla buluÅŸmasÄ± bir olan Garrincha, oyunun ilk dakikasÄ±nda çalÄ±mlarla 18’e girdi ve ÅŸutu direkten döndü. 1 dakika geçmeden Pele, kaleyi yokladÄ±: Yine direk. 3. dakikada bu kez Vava sahneye çÄ±ktÄ± ve Yashin’i maÄŸlup etti. Brezilya, SSCB korkusunu 3 dakikalÄ±k ablukasÄ±yla tersine çevirmiÅŸti. Bu öz güven, turnuvanÄ±n geri kalanÄ±nda onlara çok yardÄ±mcÄ± oldu.

FotoÄŸraf: Scanpix/Wilimedia Commons

Çeyrek finalde Galler karÅŸÄ±sÄ±nda Pele, Dünya KupasÄ±’ndaki ilk golünü atarak takÄ±mÄ±nÄ± galibiyete taÅŸÄ±dÄ± (Bu ÅŸahane golü youtube’dan izlemenizi tavsiye ederim). YarÄ± finalde rakip, gol kralÄ± Just Fontaine’in sürüklediÄŸi Fransa’ydÄ±. Fransa’nÄ±n gol rekoru, Brezilya’yÄ± hiç etkilememiÅŸti. Vava, Didi ve ikinci yarÄ±da Pele’nin 3 golü, sambacÄ±larÄ± 5-2’lik galibiyete taÅŸÄ±dÄ±.

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

Ä°SVEÇ’E FÄ°NALDE 5 GOL

Finalde Sovyetler BirliÄŸi ve Almanya’yÄ± eleyen ev sahibi Ä°sveç’le karÅŸÄ±laÅŸÄ±lacaktÄ±. BrezilyalÄ±lar, maç öncesi ‘Uruguay sendromu’nu hatÄ±rlamadan edemiyordu. 4. dakikada Niels Liedholm’ün ÅŸÄ±k golü iyi bir iÅŸaret deÄŸildi. Neyse ki Garrincha, rakip takÄ±mlarÄ±n nasÄ±l durdurulacaÄŸÄ±nÄ± bilemediÄŸi bir yetenekti. 9 ve 32. dakikalarda saÄŸ kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± dripling ve ortalarla Vava’ya 2 gol attÄ±rdÄ±. 55’te bu kez Pele, unutulmaz golüyle farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. 68’de Zagallo’nun golü artÄ±k ÅŸampiyonu belirlemiÅŸti. 80’de Agne Simonsson’un golüne son dakikada Pele yine ÅŸÄ±k bir kafa golüyle yanÄ±t verdi. 5. gol sonrasÄ± stoper Sigvard Parling, “ArtÄ±k onu marke etmek istemiyordum. Sadece alkÄ±ÅŸlamak istiyordum” diyecekti.

Brezilya ilk ÅŸampiyonluÄŸunu elde ederken bu, dünya futbolundaki hakimiyetlerinin yalnÄ±zca baÅŸlangÄ±cÄ±ydÄ±.