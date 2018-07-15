Fransa, HÄ±rvatistan'Ä± 4-2 yenerek DÃ¼nya KupasÄ± ÅŸampiyonu oldu

Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n final maÃ§Ä±nda Fransa, HÄ±rvatistan'Ä± 4-2 yenerek ikinci ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±.

2018 Dünya KupasÄ± finalinde Fransa, HÄ±rvatistan’Ä± 4-2 yenerek kupayÄ± ikinci kez müzesine götürdü.

Rusya’nÄ±n baÅŸkenti Moskova’daki Luzhniki Stadyumu’nda oynanan final maçÄ±na baskÄ±lÄ± baÅŸlayan taraf HÄ±rvatistan’dÄ±.

DURAN TOPLAR VE VAR YÄ°NE BAÅžROLDE

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, bir kez daha kontrollü bir futbolu tercih ederek oyunu kendi sahasÄ±nda kabullendi. Ä°lk yarÄ± boyunca topa yalnÄ±zca yüzde 33 oranÄ±nda sahip olan ve 1 ÅŸut çeken Fransa, buna raÄŸmen 2 gol atarak devreyi 2-1 önde geçti. 2018 Dünya KupasÄ±’na damga vuran duran top golleri ve VAR sistemi bu bölümün de kahramanÄ±ydÄ±.

Fransa, 18. dakikada kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Antoine Griezmann’Ä±n ortasÄ±na Mario Mandzukic’in yaptÄ±ÄŸÄ± ters kafa dokunuÅŸuyla 1-0 öne geçti.

HÄ±rvatistan, 28. dakikada bu kez Luca Modric’in kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸ organizasyonunda Domagoj Vida’nÄ±n indirdiÄŸi topu Ivan Perisic’le buluÅŸturdu. Perisic sert bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderdi ve maça eÅŸitliÄŸi getirdi.

Ancak aynÄ± Perisic 38. dakikada kornerden gelen topa eliyle müdahale edince Fransa penaltÄ± kazandÄ±. Topun baÅŸÄ±na geçen Antoine Griezmann Fransa’yÄ± yeniden öne geçiren golü attÄ±.

YORGUN HIRVATLAR, 2. YARIDA HAVLU ATTI

Finale, 2.tur, çeyrek final ve yarÄ± finaldeki 120 dakikalÄ±k mücadelelerle gelen HÄ±rvatistan, bu yorgunluÄŸu 2. yarÄ±da hissetmeye baÅŸladÄ±. Rakip yarÄ± alanda daha çok alan bulan ve kaleyi daha fazla yoklayan Fransa, ikinci yarÄ±nÄ±n ilk 15 dakikasÄ±nda HÄ±rvatistan kalesine 5 ÅŸut çekti. 59. dakikada Paul Pogba bu ÅŸutlardan birini atan isimdi ve Pogba’nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sol ayaÄŸÄ±yla çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ÅŸut 3. gol olarak HÄ±rvatistan aÄŸlarÄ±nÄ± buldu.

MBAPPE, PELE’NÄ°N UNVANINA ORTAK OLDU

Fransa, 65’te bu kez Kylian Mbappe’nin sert ÅŸutuyla golü attÄ± ve farkÄ± 3’e çÄ±kardÄ±. Mbappe, Pele’den sonra Dünya KupasÄ± finalinde gol atan ilk 20 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki futbolcu oldu.

LLORIS’TEN BÜYÜK HATA

HÄ±rvatistan, 69’da Hugo Lloris’in büyük hatasÄ±nda Mario Mandzukic’le kupa finalleri tarihinin en ilginç gollerinden birini atsa da kalan bölümde “mucize” geri dönüÅŸü gerçekleÅŸtirecek enerjiyi sarf edemedi.

FRANSA’NIN 2. ÅžAMPÄ°YONLUÄžU

Fransa, tarihindeki 3. finalde 2. kez ÅŸampiyonluÄŸu elde ederken HÄ±rvatistan ilk finalindeki performansÄ±yla taraftarlarÄ±nÄ± memnun etti.

2018 Rusya finali, 120 dakikada 6 gol atÄ±lan 1966’daki Ä°ngiltere-Almanya finalinden bu yana Dünya KupasÄ± tarihinin en gollü finali oldu.

HARRY KANE GOL KRALI

Bu sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere’den Harry Kane, 6 golle Dünya KupasÄ±’nÄ±n gol kralÄ± oldu. Kane, 1986’daki Gary Lineker’den bu yana gol kralÄ± olan ikinci Ä°ngiliz oldu.

TURNUVANIN OYUNCUSU MODRIC

Fransa'nÄ±n 19 yaÅŸÄ±ndaki forveti Kylian Mbappe turnuvanÄ±n en iyi genç oyuncusu seçilirken HÄ±rvatistan'dan Luka Modric turnuvanÄ±n en iyi oyuncusu seçildi. Belçika'nÄ±n kalecisi Thibaut Courtouis ise Dünya KupasÄ±'nÄ±n en iyi kalecisi oldu.

DESCHAMPS TARÄ°HE GEÇTÄ°

Fransa'nÄ±n Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra Dünya KupasÄ±'nÄ± hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazanan üçüncü isim oldu.

MAÇ SIRASINDA PUSSY RIOT'TAN EYLEM

MaçÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Putin muhalifi Pussy Riot grubu sahaya girdi. Grup eylemi siyasi tutuklularÄ±n özgürlüÄŸü ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gözaltÄ±lara son verilmesi için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BelÃ§ika, Ä°ngiltere'yi 2-0 yenerek dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu

FRANSA'NIN FÄ°NAL YOLU

2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nda Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa, grubu 7 puanla lider bitirdi.

Turnuvadaki ilk iki maçÄ±nÄ± kazanarak son müsabakalar öncesi gruptan çÄ±kmayÄ± garantileyen Fransa'nÄ±n, 0-0 sona eren Danimarka karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sergilediÄŸi futbol ise tribündekilerin tepkisini çekmiÅŸti.

Son 16 turunda Arjantin ile erken final tadÄ±nda bir maç oynayan Fransa, güçlü rakibini 2-1 geriye düÅŸmesine raÄŸmen 4-3 maÄŸlup etti.

Çeyrek finalde Uruguay'Ä± 2-0 yenen Fransa, yarÄ± finalde ise Samuel Umtiti'nin kafa golüyle Belçika'yÄ± eledi ve adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

HIRVATÄ°STAN'IN FÄ°NAL YOLU

2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nda D Grubu'nda ÅŸampiyonluk adaylarÄ±ndan Arjantin'in yanÄ± sÄ±ra Nijerya ve Ä°zlanda ile mücadele eden HÄ±rvatistan, 3 maçÄ±nÄ± da kazanarak son 16 turuna çÄ±ktÄ±.

HÄ±rvatlarÄ±n 3-0'lÄ±k Arjantin galibiyeti, turnuvadaki iddialarÄ±nÄ± herkese gösterdi. Grup maçlarÄ±nda 7 gol atan HÄ±rvatistan, sadece 1 gol yedi.

HÄ±rvatistan, son 16 turu, çeyrek ve yarÄ± final maçlarÄ±nda ise normal sürede turu geçemedi. Son 16 turunda Danimarka ve çeyrek finalde Rusya'yÄ± penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda eleyen HÄ±rvatlar, yarÄ± finalde ise Ä°ngiltere'yi uzatma bölümünde bulduÄŸu golle saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±.

Mithat Fabian SÃ¶zmen'le DÃ¼nya KupasÄ±'nda finale doÄŸru â€‹

Grafik: AA

â€‹ Ä°KÄ° TAKIMIN GOLCÜLERÄ°

HÄ±rvatistan ile Fransa'nÄ±n turnuvadaki gol daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ± dengeli oldu.

HÄ±rvatistan'da 3 futbolcu 2'ÅŸer kez fileleri havalandÄ±rdÄ±. Mario Mandzukic, Luka Modric ve Ivan Perisic, attÄ±klarÄ± gollerle turlarÄ±n geçilmesinde önemli rol oynadÄ±.

Fransa'da da Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe, attÄ±klarÄ± 3'er golle takÄ±mlarÄ±nÄ±n gol yükünü çekti.

HIRVATÄ°STAN'IN GALÄ°BÄ°YETÄ° YOK

Ä°ki ülke A milli futbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaki rekabette 6. maç, bugün oynandÄ±. Rekabette ÅŸampiyon Fransa'nÄ±n büyük üstünlüÄŸü bulunuyordu.

Geride kalan 5 karÅŸÄ±laÅŸmada Fransa 3 kez kazanÄ±rken, HÄ±rvatistan galibiyetle tanÄ±ÅŸamadÄ±. Ä°ki maç ise beraberlikle sona erdi.

Önceki 5 karÅŸÄ±laÅŸmada Fransa'nÄ±n 9 golüne, HÄ±rvatlar 3 golle yanÄ±t verebildi.

Ä°LK ÜÇ MAÇ FRANSA'NIN

Fransa, HÄ±rvatistan karÅŸÄ±sÄ±ndaki 3 galibiyetini de oynadÄ±klarÄ± ilk 3 maçta elde etti. 4'üncü galibiyet bugün geldi.

Ä°ki takÄ±m, ilk kez 8 Temmuz 1998'de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde düzenlenen 1998 FIFA Dünya KupasÄ±'ndaki yarÄ± final mücadelesinde kazanan 2-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu ve adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

HÄ±rvatlar o maçta ÅŸu anki federasyon baÅŸkanlarÄ± Davor Suker'in golüyle öne geçse de Fransa, Lillian Thuram'Ä±n 2 golüyle sahadan galip ayrÄ±ldÄ±.

Fransa, söz konusu turnuvanÄ±n finalinde de Brezilya'yÄ± 3-0 maÄŸlup ederek tarihindeki ilk ve tek dünya ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±.

EN FARKLI SKOR

Ä°ki ekibin rekabetinde en farklÄ± galibiyet de 1998 FIFA Dünya KupasÄ±'ndan bir yÄ±l sonra oynanan maçta ortaya çÄ±ktÄ±.

Fransa'da oynanan hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ± ev sahibi takÄ±m, 3-0 kazandÄ±. Bu iki takÄ±m arasÄ±ndaki en farklÄ± galibiyet olarak kayÄ±tlara geçti.

SON MAÇ 8 YIL ÖNCE

HÄ±rvatistan ile Fransa, son olarak 29 Mart 2011'de oynanan hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Fransa'da oynanan hazÄ±rlÄ±k mücadelesi, baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi 0-0 sona erdi.

HIRVATÄ°STAN 23. MAÇINI YAPTI

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk Dünya KupasÄ± olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adÄ±ndan söz ettiren HÄ±rvatistan, ardÄ±ndan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 3 turnuvada grup aÅŸamasÄ±nÄ± geçemedikten sonra Rusya'da bu ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.

Dünya KupasÄ±'nda bugüne kadar oynadÄ±ÄŸÄ± 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 maÄŸlubiyet alan HÄ±rvatlar, 33 gol atarken, kalelerinde 22 gol gördü.

FRANSA 66. KARÅžILAÅžMASINDA ÅžAMPÄ°YON OLDU

Fransa, Rusya'daki turnuva ile birlikte 15. Dünya KupasÄ±'nÄ± yaÅŸadÄ±. FransÄ±zlar, 1998'de ev sahibi olduklarÄ± turnuvayÄ± kazanarak dünya ÅŸampiyonu unvanÄ±nÄ± elde etmiÅŸti.

O günden sonra üst üste katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarÄ±sÄ±nÄ± göremeyen Fransa, Rusya'da ise finale kalarak bu gidiÅŸatÄ± bozdu.

Dünya sÄ±ralamasÄ±nda 7. basamakta bulunan Fransa, turnuva tarihinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bundan önceki 65 maçta 33 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldÄ±. Söz konusu müsabakalarda 116 gol atan Fransa, kalesinde ise 75 gol gördü.(SPOR SERVÄ°SÄ°)

DÃ¼nden bugÃ¼ne DÃ¼nya KupasÄ± finalleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 20:54

www.evrensel.net