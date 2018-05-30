1954 Ä°sviÃ§re: â€˜AltÄ±nâ€™ MacarlarÄ±n Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼, Almanyaâ€™nÄ±n yeniden doÄŸuÅŸu

Mithat Fabian SÖZMEN

Macaristan, 20. yüzyÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ± boyunca Avusturya ile birlikte futbolun entelektüel geliÅŸiminde rol oynayan merkezlerden biri oldu. Bu özellik onlara 1912 Yaz OlimpiyatlarÄ±’nda altÄ±n madalya kazandÄ±rÄ±rken 1938 Dünya KupasÄ±’nda ise ÅŸampiyonluÄŸu finalde kaybettiler.

TAKTÄ°K YENÄ°LÄ°K VE YILDIZLARIN BÄ°LEÅžÄ°MÄ°

2. Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± ülke, sosyalist idare altÄ±nda yeniden yapÄ±lanÄ±rken futbolda da ciddi bir dönüÅŸüm baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ülke futbolunu Ä°ngiliz tarzÄ± W-M’e uygun hale getirmek için harcanan çabanÄ±n beyhude olduÄŸunu ilk MTK Teknik Direktörü Marton Bukovi gösterdi. Bukovi, birkaç yÄ±l içerisinde Macaristan milli takÄ±mÄ±nÄ±n alametifarikalarÄ±ndan biri haline gelecek olan “Geriye çekilmiÅŸ santrfor” ile Gusztav Sebes’e ilham verdi.

SavaÅŸ öncesi Renault fabrikasÄ±nda örgütlediÄŸi grevle tanÄ±nan Sebes, 1948’de milli takÄ±mÄ± devralan 3 kiÅŸilik komitenin içerisindeydi ancak 1949’a gelindiÄŸinde Spor BakanÄ± olarak takÄ±mÄ±n tek sorumlusu haline geldi.

10 Nisan 1949’da Çekoslovakya’ya karÅŸÄ± alÄ±nan 5-2’lik maÄŸlubiyet deÄŸiÅŸim için bir milattÄ±. Macaristan, Ferenc Puskas, Nandor Hidegkuti, Zoltan Czibor, Sandor Kocsis, Jozsef Bozik, Gyula Grosics gibi yÄ±ldÄ±zlarÄ±yla tarihi bir yürüyüÅŸü baÅŸlatÄ±yordu.

FIFA 1954 Dünya KupasÄ± posteri.

YENÄ°LMEZ ALTIN TAKIM

Sebes’in takÄ±mÄ±nda Bukovi’nin geriye çektiÄŸi santrfor daha da geriye çekilirken Orta Saha Oyuncusu Zakarias’Ä±n da benzer ÅŸekilde savunmaya yaklaÅŸmasÄ± Macaristan’Ä± 4-2-4’e yakÄ±n bir formata büründürmüÅŸtü. Güçlü kadrosu ve taktiksel yenilikleriyle karÅŸÄ± konulamayan bir takÄ±m ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ± ve ‘Arancysapat’ yani ‘AltÄ±n takÄ±m’ olarak anÄ±lan bu ekip 1952 OlimpiyatlarÄ±nda Ä°talya, Türkiye, Ä°sveç ve Yugoslavya’yÄ± yenerek altÄ±n madalyaya uzandÄ±. UluslararasÄ± arenada önüne gelen herkesi deviren Macaristan’Ä±n en büyük ÅŸovu 1953’te Wembley’de geldi. “YüzyÄ±lÄ±n maçÄ±” olarak anÄ±lan müsabakada Sebes’in öÄŸrencileri Ä°ngiltere’yi 6-3 maÄŸlup ederek hem dünyanÄ±n geri kalanÄ±na güçlü bir mesaj gönderdi hem de artÄ±k kaçÄ±nÄ±lamaz olan “Ä°ngiltere’nin futbol geleneklerini sorgulama” sürecini baÅŸlattÄ±.

TakÄ±mÄ±n en büyük yÄ±ldÄ±zÄ± Ferenc Puskas, oynadÄ±klarÄ± oyunu “Hücumdayken herkes hücum ediyordu, savunmadayken herkes savunma yapÄ±yordu. Total futbolun prototipiydik” sözleriyle tanÄ±mlarken Sebes içinse bu “Sosyalist futbol”du.

1954 Dünya KupasÄ±’na gelindiÄŸinde 4 yÄ±ldÄ±r yenilmeyen Macaristan, dünya futbolunun tartÄ±ÅŸmasÄ±z bir ÅŸekilde zirvesindeydi. Ä°sviçre macerasÄ± onlar için (BatÄ±)Almanya, Güney Kore ve Türkiye’nin bulunduÄŸu grup müsabakalarÄ±yla baÅŸladÄ±. Macaristan, statü gereÄŸi grupta Türkiye ile oynamayacaktÄ±. OnlarÄ±n ardÄ±ndan gruptan çÄ±kmak için Türkiye ile çekiÅŸecek olan Almanya da planlarÄ±nÄ± buna göre kurguladÄ±. Macarlar, Güney Kore’yi 9-0’la geçerken Almanya, Türkiye’yi 4-1 maÄŸlup etti. Ä°kinci maçta Türkiye, Güney Kore’yi 7-0 yendi, Almanya ise Macaristan karÅŸÄ±sÄ±na çok sayÄ±da as futbolcusunu gizleyerek çÄ±ktÄ± ve 8-3 kaybetti. Çeyrek finale çÄ±kacak takÄ±mÄ± Almanya ile Türkiye arasÄ±ndaki maç belirleyecekti ve Zürih’te kazanan 7-2’lik sonuçla Sepp Herberger’in öÄŸrencileri oldu.

Macaristan, Puskas’Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen çeyrek finalde Brezilya’yÄ± 4-2 maÄŸlup etti. Almanya ise Yugoslavya’yÄ± 2 golle geçti. YarÄ± finalde Almanya, Avusturya karÅŸÄ±sÄ±nda 6-1’le ÅŸov yaparken Puskas’sÄ±z Macaristan, 4 yÄ±l önce futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atan Uruguay karÅŸÄ±sÄ±nda zor anlar yaÅŸadÄ±. Czibor ve Hidegkuti’yle 2-0 öne geçen ‘Arancysapat’, 75 ve 86’da gelen gollere engel olamadÄ±. Macaristan, galibiyet için 109 ve 116. dakikalarÄ± beklemek zorunda kaldÄ±. Sandor Kocsis’in golleri Bern’deki finalin adÄ±nÄ± koyuyordu.

Final maçÄ± taktiÄŸi. Görsel: Henry Kaspar/Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0

‘BERN MUCÄ°ZESÄ°’

4 Temmuz 1954’te Wankdorf Stadyumuna çÄ±kÄ±lÄ±rken Macaristan kesin favoriydi. YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ ve çamurlu zemin, MacarlarÄ±n pas oyununu olumsuz etkileyecek olsa da 6. dakikada Puskas, 8. dakikada Czibor’un golleri bir anda Macaristan’Ä±n güle oynaya ÅŸampiyonluÄŸa doÄŸru gittiÄŸine inandÄ±rdÄ±. Ama 10. dakikada Max Morlock farkÄ± 1’e indirdi. Herberger, geriye çekilerek oynayan ve markajdan kurtulan Hidegkuti’nin peÅŸine taktÄ±ÄŸÄ± Horst Eckel’le MacarlarÄ±n oyununu bozmuÅŸtu ve 18. dakikada Helmut Rahn skoru eÅŸitledi. MuhteÅŸem hücum hattÄ± sebebiyle gizlenmeyi baÅŸaran Macaristan’Ä±n savunma zaaflarÄ± açÄ±kça ortaya çÄ±kÄ±yordu. Erken rehavet yerini paniÄŸe bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ± ve 84’te Rahn, bir kez daha sahneye çÄ±karak Almanya’ya ilk Dünya KupasÄ±’nÄ± kazandÄ±rdÄ±.

ALMANYA’YI TANIMLAYAN FÄ°NAL

NasÄ±l ki 1950 Dünya KupasÄ±’nÄ±n kaybedilmesi, Brezilya’da tüm ulusun öz güvenine yönelik bir darbe olarak görüldüyse, 1954 zaferi (BatÄ±)Almanya için tam tersi bir etki yaptÄ±. 2. Dünya SavaÅŸÄ± ve Nazi döneminin utancÄ±yla büyüyen 1940 sonrasÄ± kuÅŸak, bu zaferle kendine güvenini kazanÄ±rken kimileri bunu “Bir ulusun yeniden doÄŸuÅŸu” olarak mitleÅŸtirdi.

Kesin olan ÅŸu ki, Almanya futbolu kÄ±sa sürede savaÅŸ öncesinde ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± seviyeyi de aÅŸarken milli takÄ±m da “Skor ne olursa olsun disiplinden kopmayan, hiçbir zaman vazgeçmeyen takÄ±m” imajÄ±nÄ± elde etti ve bunu tarih boyunca pek çok zorlu maçta gösterdi.

Macaristan ise Sebes’in görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± KasÄ±m 1955’e kadar 18 maç üst üste kaybetmeyerek halen çok iyi bir takÄ±m olduÄŸunu gösterdi ancak deÄŸiÅŸen siyasi atmosfer ‘Arancysapat’Ä±n da sonunu getirdi. Macaristan futbolu bir daha hiç zirveye çÄ±kamadÄ±.