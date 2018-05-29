1950 Brezilya: â€˜Ã–lÃ¼m gibi bir ÅŸey oldu ama kimse Ã¶lmediâ€™

Mithat Fabian SÖZMEN

Brezilya’da düzenlenen 1950 Dünya KupasÄ±, tarihte futbolun neden olduÄŸu en büyük ulusal trajediye ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Futbolun toplum üzerindeki etkisini de gösteren bu hadisenin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gücün sÄ±rrÄ± kölelik sonrasÄ± Brezilya toplumunda devam eden devasa eÅŸitsizliÄŸi ve ulusal birleÅŸtirici olarak görülen futbolun rolünü ortaya koyuyordu.

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Brezilya’da kölelik 1888’de kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 6 yÄ±l sonra Ä°ngiliz bir babayla BrezilyalÄ± bir annenin oÄŸlu olan Charles Miller tarafÄ±ndan Sao Paulo’ya 2 adet futbol topu getirildi. 1894’ü takip eden yÄ±llarda Sao Paulo ve Rio de Janeiro’daki Anglo-BrezilyalÄ±lar hÄ±zla futbol kulüpleri kurmaya baÅŸladÄ±. Flamengo, Vasco de Gama, Ponte Preta, Fluminense gibi ilk kulüpler kurulduklarÄ± dönemde yerlilere, “eski kölelere” kapalÄ±ydÄ±. Bu yüzden Uruguay ve Arjantin’e göre Brezilya futbolunda Ä°ngiliz etkisinin kÄ±rÄ±lmasÄ± daha geç oldu.

BREZÄ°LYA STÄ°LÄ°NÄ°N DOÄžUÅžU

Jonathan Wilson’Ä±n ‘Futbol Taktikleri Tarihi’nden aktaracak olursak Anglo-BrezilyalÄ±larÄ± çatÄ±lardan izleyerek futbolu öÄŸrenen halk, oyunu sokaklara taÅŸÄ±dÄ± ve bir kez daha futbol -Galeano’nun ‘gecekondularda çiçeklenen futbol’ tanÄ±mÄ±nÄ± hatÄ±rlayalÄ±m- farklÄ±laÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu yeni futbol, bireyselliÄŸe, çalÄ±ma, kurnazlÄ±ÄŸa dayalÄ±ydÄ±. TakÄ±m oyunu ve disiplindense eser yoktu.

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ULUSAL HARÇ OLARAK FUTBOL

Amatör futbol 1905-1933 arasÄ± gösterdiÄŸi geliÅŸimle egemenlerin gözden kaçÄ±ramayacaÄŸÄ± bir noktaya geldi. ArtÄ±k giriÅŸin bir avuç zengine ait olduÄŸu ayrÄ±calÄ±klÄ± kulüplerle yetinilemezdi. Büyük bir ekonomik eÅŸitsizliÄŸe, sosyal parçalanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸa, kültürel çeÅŸitliliÄŸe sahip olan Brezilya’da ilk kez tüm toplumu kucaklayan bir uÄŸraÅŸ ortaya çÄ±kÄ±yordu. Gazetelerin ve radyonun günlük hayattaki yerinin artmasÄ±yla futbol, çok daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

1932’de Brezilya’nÄ±n Güney Amerika KupasÄ±’nÄ± kazanmasÄ± sonrasÄ± devlet, kararÄ±nÄ± vermiÅŸti. ProfesyonelleÅŸme süreci baÅŸladÄ± artÄ±k amaç Uruguay ve Arjantin gibi uluslararasÄ± alanda zirveye çÄ±kmaktÄ±.

Brezilya’yÄ± 1950 Dünya KupasÄ±’na ev sahipliÄŸi yapmaya götüren süreç, ana hatlarÄ±yla böyleydi. 1950 Dünya KupasÄ± ise 2. Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± düzenlenen ilk turnuva olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan önem taÅŸÄ±yordu. 1948 Londra OlimpiyatlarÄ±’nda dünya, futbola duyduÄŸu özlemi göstermiÅŸti.

13 takÄ±mÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± turnuvanÄ±n favorisi Brezilya’ydÄ±. SambacÄ±lar, Ä°sviçre’yle 2-2 berabere kaldÄ±klarÄ± maç dÄ±ÅŸÄ±nda bütün müsabakalarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Meksika’yÄ± 4-0, Yugoslavya’yÄ± 2-0, Ä°sveç’i 7-1, Ä°spanya’yÄ± 6-1 yendikten sonra final grubunun son maçÄ±nda Uruguay’la karÅŸÄ±laÅŸacaklardÄ±. Bu maçta alÄ±nacak bir beraberlik dahi ev sahibini ÅŸampiyon yapmaya yetecekti.

Belli ki BrezilyalÄ±lar, henüz futbolun nasÄ±l büyük sürprizlere gebe bir oyun olduÄŸundan habersizdi. Maç öncesi Rio Belediye BaÅŸkanÄ± Angelo Mendes de Moraes ve bazÄ± gazeteler takÄ±mÄ± ÅŸampiyon ilan ederek kutlamalar yayÄ±nladÄ±! FIFA BaÅŸkanÄ± Jules Rimet, Brezilya’yÄ± tebrik konuÅŸmasÄ±nÄ± dahi hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

‘BÄ°ZÄ°M HÄ°ROÅžÄ°MAMIZ’

Dünya KupasÄ±’na zar zor yetiÅŸtirilen ve Brezilya’nÄ±n futbolda ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± seviyeyi göstermesi için inÅŸa edilen heybetli Maracana’da 200 bin taraftarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Brezilya, karÅŸÄ±sÄ±nda Karl Rappan’Ä±n 1938’de dünyaya tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± 1-3-3-3 sistemiyle oynayan diÅŸli bir Uruguay buldu. Brezilya, turnuva öncesinde 3 kez karÅŸÄ±laÅŸÄ±p son 2 maçta yendiÄŸi rakibi önünde 47. dakikada Friaça’nÄ±n golüyle öne geçti. 66. dakikada Juan Schiaffino skora eÅŸitlik getirdi. Brezilya’yÄ± yasa boÄŸan gol 79. dakikada Alcides Ghiggia’dan geldi. Sonuç tam bir ÅŸok ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. Uruguay, maçÄ±n ardÄ±ndan kupasÄ±nÄ± tören bile yapÄ±lmadan aldÄ± çünkü mavi formalÄ±lar için bir tebrik konuÅŸmasÄ± yazÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±zgÄ±n BrezilyalÄ±lar, Rio Belediye BaÅŸkanÄ±’nÄ±n büstünü devirdi. Teknik Direktör Flavio Costa’nÄ±n ise stadyumu nene kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek terk edebildiÄŸi rivayet edilir.

Brezilya’da ‘Maracanazo’ olarak anÄ±lan bu final, bir ulusal trajedi olarak Brezilya tarihine geçti. SambacÄ±lar bir daha asla o maçta giydikleri beyaz-mavi formayÄ± giymedi ve kendileriyle özdeÅŸleÅŸen sarÄ±-yeÅŸil formalarÄ±na geçtiler. Milli takÄ±m 2 yÄ±l boyunca maça çÄ±kmadÄ±. Maracana’da 4 yÄ±l boyunca milli maç oynanmadÄ±.

BrezilyalÄ± Yazar Nelson Rodrigues, tarihin bu en abartÄ±lÄ± ulusal krizi için “Bizim felaketimiz, bizim HiroÅŸimamÄ±z” dedi.

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

‘TÜM ÜLKENÄ°N ÖZ GÜVENÄ°NE DARBE’

Spor BakanÄ± Aldo Rebelo, Uruguay yenilgisinin sadece Brezilya futboluna deÄŸil tüm ülkenin öz güvenine bir darbe olduÄŸunu söyleyecekti.

Tarih boyunca Amerika’ya getirilen tüm kölelerin yüzde 38’inin adresi olan Brezilya, BatÄ± ülkeleri içerisinde köleliÄŸi en geç kaldÄ±ran ülkeydi. Toplum, siyahlara karÅŸÄ± büyük ön yargÄ±larla doluydu ve siyahlarÄ±n elinde yükselen futbol milli takÄ±mÄ± bu ön yargÄ±larÄ± yerle bir etmek için önemli bir araçtÄ±. Ancak Maracanazo, bir kez daha kötü giden her ÅŸeyi siyahlarÄ±n(aslÄ±nda yoksullarÄ±n) üzerine yÄ±kma, onlarÄ± günah keçisi ilan etme hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hortlamasÄ±na neden oldu. TakÄ±mÄ±n 3 siyah oyuncusu, Bigode, Moacir Barbosa ve Juvenal, baÅŸ sorumlular olarak aslanlarÄ±n önüne atÄ±ldÄ±.

Bu maçtan sonra bir daha yüzüne hiç bakÄ±lmayan Kaleci Moacir Barbosa’nÄ±n “Brezilya’da maksimum hapis cezasÄ± 30 yÄ±ldÄ±r. Bense sorumlusu dahi olmadÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey yüzünden 50 yÄ±ldÄ±r bedel ödüyorum” dedikten sonra kalp krizi geçirerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi belki de Maracanazo’nun bir özeti oldu…

Ä°ntihar eden bir taraftarÄ± ve kalp krizi geçiren 3 kiÅŸiyi saymazsak tüm abartÄ±sÄ± ve trajedisiyle Maracanazo, Özdemir Asaf’Ä±n ‘Çizik’ ÅŸiiri gibiydi: “Ölüm gibi bir ÅŸey oldu ama kimse ölmedi…”