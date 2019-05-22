BTP'nin adayı Selim Kotil, İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı

BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Selim Kotil, YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran’da yenilecek İstanbul seçimlerine katılmayacağını duyurdu.

Kotil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak seçimler hayırlı olsun” dedi.

Kotil 31 Mart’ta seçimlerinde 27 bin 238 oy almıştı.

DEMOKRAT PARTİ, İSTANBUL SEÇİMLERİNE KATILMAYACAK

Demokrat Parti, YSK’nin yenilenmesine karar vermesi üzerine 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldı.

DSP ÇEKİLDİ AMA KİMSEYİ DESTEKLEMEYECEK

Demokratik Sol Parti (DSP) de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın'ın yerine aday göstermeyeceklerini ancak DSP'nin Ekrem İmamoğlu'yu desteklemeyeceğini açıklamıştı.

SP VE VATAN PARTİSİ SEÇİME GİRİYOR

Saadet Partisi (SP) İstanbul seçimine Necdet Gökçınar'la, Vatan Partisi Mustafa İlker Yücel ile seçime gireceklerini açıklamıştı.

TKP VE BAĞIMSIZ ADAYLAR SEÇİME GİRMEYECEK

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Bağımsız adaylar Özge Akman, Aysel Tekerek ve Hazer Oruç Kaya ise Ekrem İmamoğlu karşısında tekrar aday olmayacaklarını ilan eden adaylar olmuştu. (HABER MERKEZİ)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde hangi parti kimi destekliyor?