YSK'nin iptal kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 7 Mayıs 2019 Salı

YSK'nin İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararı, avukatlarıyla görüşen Öcalan'ın müzakere çağrısı, 6 Mayıs anmaları ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.