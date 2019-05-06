YSK'nin iptal kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı
YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı halkı sokaklara döktü. Pek çok yerde halk tencere tava eylemi ile kararı protesto etti.
YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin aldığı iptal kararına halk tepki gösterdi. Pek çok ilçede halk tencere ve tava çalarak sokaklara çıktı, YSK'nin iptal kararına tepki gösterdi.
Kadıköy, Şişli, Sarıyer, Ataşehir, Eyüp, Beyoğlu, Okmeydanı ve Beşiktaş'ta tencere ve tavalarla sokağa çıkan İstanbullular YSK'nin halk iradesini gasbeden kararına tepki gösterdi.
Kadıköy'de eylem yapanların sayısı kısa sürede 1500'e ulaştı. Kalabalığın artması üzerine ara sokaklarda yürüyüşler başladı. Eylemlere Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. (HABER MERKEZİ)
Kadıköy'de YSK protestosu | Halk tencere tava çalarak ara sokaklarda yürüyüş yapıyor https://t.co/gKeRyJ9W1t pic.twitter.com/biYQhgdEIH— Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 6 Mayıs 2019
Tuzla'da YSK protestosu | Tuzlalılar tencere tava çalaran YSK'nin seçim iptali kararını protesto etti https://t.co/gKeRyJ9W1t pic.twitter.com/T4CnPtAinY— Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 6 Mayıs 2019
İstanbul Sultangazi'de YSK Protestosu | Halk tencere tavalarla YSK kararına tepki gösteriyor https://t.co/i51Pv79hZh pic.twitter.com/0xcfmApFjw— Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 6 Mayıs 2019
Okmeydanı'da YSK Protestosu | Halk tencere tavalarla sokak aralarında yüeüyüş yapıyor https://t.co/i51Pv79hZh pic.twitter.com/vApPtoazi9— Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 6 Mayıs 2019
Beşiktaş'ta YSK protestosu | Beşiktaşlılar sloganlarla yürüyüş yaparak YSK kararını protesto etti https://t.co/MqK45it3KR pic.twitter.com/l4wORcFlh6— Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 6 Mayıs 2019
Eyüp'te YSK protestosu | Güzeltepe Mahallesi'nde yürüyüş: Hak, hukuk, adalet! https://t.co/MqK45it3KR pic.twitter.com/H0cbGzL226— Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 6 Mayıs 2019
Kadıköy’de kitle dağılmıyor. CHP Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da burada pic.twitter.com/UcluJe15BR— Onur Öncü (@oencueonur) 6 Mayıs 2019
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