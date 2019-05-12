DSP, yenilenen İstanbul seçimine katılmama kararı aldı

Demokratik Sol Partinin (DSP) Parti Meclisi toplantısı sonrası YSK'ni iptal kararı aldığı İstanbul seçimlerinde aday göstermeyeceklerini açıkladı.

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, adaylıktan çekildiğini açıkladı. DSP Parti Meclisinde yapılan oylamanın ardından oy birliği ile seçimlere girmeme kararı alındığı duyuruldu.

Aydın, İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararı sonrası yaptığı açıklamada "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" demişti.

Muammer Aydın kararı Twitter'dan duyurdu. Aydın, 31 Mart seçimlerinde 30 bin 884 oy aldı.

İSTİFA BİLDİRİMİ



Bugün itibariyle DSP ‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur.



Av.Muammer AYDIN — Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) May 12, 2019

"YENİ BİR ADAY GÖSTERİLMEYECEK"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aydın'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada "YSK hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek yenilenmesine karar verdi. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız bu yüzden İstanbul adayımız çekildi. Yeni bir aday gösterilmiyor" dedi.

Hafta içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), DSP ile görüşmeler gerçekleştirdi ve DSP'nin cumartesi günü başkanlık kurulu, pazar günü de parti meclisiyle olağanüstü toplantılar gerçekleştireceği açıklanmıştı. (HABER MERKEZİ)