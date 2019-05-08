7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

1- SEÇİME KİMLER KATILABİLİR, KİMLER KATILIYOR, PARTİLERİN TUTUMLARI NE?

Fotoğraf: DHA

31 Mart seçimlerine katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar bu seçime de katılabiliyor. Yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilmiyor. Ayrıca 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı göstermeyen partiler 23 Haziran seçiminde de aday çıkaramıyor.

Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım seçime katılıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İstanbul seçimine ilişkin kararımızı geniş bir istişareden sonra açıklayacağız" dedi.

DSP'nin adayı Muammer Aydın, "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" ifadesini kullandı.

Vatan Partisi seçime katılacağını, adaylarının Mustafa İlker Yücel olduğunu duyurdu.

TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'daki seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Bağımsız adaylar Özge Akman, Aysel Tekerek ve Hazer Oruç Kaya da tekrar aday olmayacaklarını duyurdu.