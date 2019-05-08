7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

23 Haziran seçimlerine kimler katılıyor, seçmen listeleri güncellenecek mi, sandık kurulları yeniden oluşturulacak mı, 31 Mart'ta kim kaç oy almıştı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tepki çeken bir karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 225 sandık kurulu başkanı ve 3 bin 500 sandık görevlisinin "kamu görevlisi olmaması" gerekçesiyle yenilenmesine hükmetti. 4'e karşı 7 oyla alınan karara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. Peki;

08 Mayıs 2019 13:41
.

Paylaş

1- SEÇİME KİMLER KATILABİLİR, KİMLER KATILIYOR, PARTİLERİN TUTUMLARI NE?

Fotoğraf: DHA

31 Mart seçimlerine katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar bu seçime de katılabiliyor. Yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilmiyor. Ayrıca 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı göstermeyen partiler 23 Haziran seçiminde de aday çıkaramıyor.

Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım seçime katılıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İstanbul seçimine ilişkin kararımızı geniş bir istişareden sonra açıklayacağız" dedi.

DSP'nin adayı Muammer Aydın, "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" ifadesini kullandı.

Vatan Partisi seçime katılacağını, adaylarının Mustafa İlker Yücel olduğunu duyurdu.

TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'daki seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Bağımsız adaylar Özge Akman, Aysel Tekerek ve Hazer Oruç Kaya da tekrar aday olmayacaklarını duyurdu.

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

 

Paylaş

2 - SİYASİ PARTİLER YENİDEN ADAY BELİRLEYEBİLİR Mİ?

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Siyasi partiler yeniden aday belirleyemiyor ancak ölüm ve istifa gibi nedenlerle boşalan adaylıklar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabiliyor. 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarmayan partiler de 23 Haziran seçiminde aday çıkaramıyor.

Paylaş

3 - HER SANDIKTA KAÇ SEÇMEN OY KULLANMA HAKKINA SAHİP?

Fotoğraf: DHA

23 Haziran'da yapılacak seçimde sandık seçmen listeleri, her bir sandık için 400 seçmeni kapsayacak şekilde düzenlenecek. Yani her sandıkta 400 seçmen oy kullanma hakkına sahip olacak.

Paylaş

4 - SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENECEK Mİ?

Fotoğraf: DHA

31 Mart seçimleri için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri bu seçimlerde de kullanılacak. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak, 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar listeye eklenecek.

Paylaş

5 - SEÇMENE KAÇ OY PUSULASI VERİLECEK?

Fotoğraf: DHA

23 Haziran'da yapılacak seçimde, seçmene yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulası konulacak. Oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

Paylaş

6 - SANDIK KURULLARI YENİDEN OLUŞTURULACAK MI?

Fotoğraf: MA

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 225 sandık kurulu başkanı ve 3 bin 500 sandık görevlisinin "kamu görevlisi olmaması" gerekçesiyle yenilenmesine karar verdi. Dolayısıyla sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.

Paylaş

7 - 31 MART SEÇİMLERİNDE KİM, NE KADAR OY ALMIŞTI?

Fotoğraf: DHA

AKP'nin itirazları sonucu oyların yeniden sayılmasının ardından açıklanan sonuçlara göre;

- Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765,

- Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36,

- Saadet Partisinin adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364,

- Demokratik Sol Partinin adayı Muammer Aydın 30 bin 884,

- Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Selim Kotil 27 bin 87,

- Demokrat Partinin adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268,

- Vatan Partisinin adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428,

- Türkiye Komünist Partisinin adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349,

- Bağımsız aday Özge Akman 2 bin 437, 

- Bağımsız aday Aysel Tekerek bin 520,

- Bağımsız aday Hazer Oruç Kaya 310 oy aldı.

49 barodan ortak açıklama: YSK kararı hukuk tarihimizde kara bir leke

49 barodan ortak açıklama: YSK kararı hukuk tarihimizde kara bir leke

Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

Ekrem İmamoğlu'nun 17 günlük mazbata mücadelesinde yaşananlar

Ekrem İmamoğlu'nun 17 günlük mazbata mücadelesinde yaşananlar

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

YSK'nin iptal kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı

YSK'nin iptal kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı

 

GÜNCELLENDİ
7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi
7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

23 Haziran seçimlerine kimler katılıyor, seçmen listeleri güncellenecek mi, sandık kurulları yeniden oluşturulacak mı, 31 Mart'ta kim kaç oy almıştı?

GÜNCELLENDİ
Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar
Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

Sudan’da darbe yönetimi şeriat, muhalefet kadın kotası istiyor
Sudan’da darbe yönetimi şeriat, muhalefet kadın kotası istiyor

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi: Yasalar şeriat kurallarına dayanmalı.

GÜNCELLENDİ
Kaymakam talimatı üzerine Cizre Belediyesine X-Ray yerleştirildi
Kaymakam talimatı üzerine Cizre Belediyesine X-Ray yerleştirildi

Polis Cizre Belediyesine HDP'li yöneticilerin karşı çıkışlarına rağmen X-Ray cihazı ve güvenlik bariyerleri kurdu.

GÜNCELLENDİ
CHP, 24 Haziran seçimleri ve ilçe seçimlerinin iptali için başvurdu
CHP, 24 Haziran seçimleri ve ilçe seçimlerinin iptali için başvurdu

CHP, İstanbul'da 39 ilçedeki yerel seçimlerin ve 24 Haziran genel seçimlerinin iptali için başvuruda bulundu.

Barış Akademisyenleri davası görüldü: 1 yetkisizlik kararı, 1 erteleme
Barış Akademisyenleri davası görüldü: 1 yetkisizlik kararı, 1 erteleme

İzmir'de Barış Akademisyenlerinin yargılanmasına devam edildi. Halis Ulaş'ın duruşması ertelendi, Yersüren'in duruşmasında yetkisizlik kararı verildi.

49 barodan ortak açıklama: YSK kararı hukuk tarihimizde kara bir leke
49 barodan ortak açıklama: YSK kararı hukuk tarihimizde kara bir leke

49 baro, YSK’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına dair açıklama yayınladı.

GÜNCELLENDİ
YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?
YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından 31 Mart'ta aday olan isimlerin yeninden seçime girip girmeyeceği merak konusu.

Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler

Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı

Zoraki Kral ya da Mavi Kan
Zoraki Kral ya da Mavi Kan

Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta

GÜNCELLENDİ
Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor

Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız

YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
İhsan ÇARALAN

‘Organize’ bir seçim iptali operasyonu!

 Fatih POLAT
Fatih POLAT

Öcalan'ın açıklaması yeni bir sürecin işareti mi?

 İ. Sabri DURMAZ
İ. Sabri DURMAZ

Sendikal mücadeleye baskı hapis cezasına kadar geldi!

 Bülent FALAKAOĞLU
Bülent FALAKAOĞLU

Seçim yenilemesi kanamayı artıracak

 Yusuf KARATAŞ
Yusuf KARATAŞ

YSK’nin iptal kararı ve Öcalan'ın mesajı

 Dr. Murat ÖZVERİ
Dr. Murat ÖZVERİ

İş kazalarında farkındalık yaratmak için en uygun kamu spotu: Yerin altında ölüm riski var, yukarıda ise açlık kesin!

 Zeki GÜL
Zeki GÜL

Görülmez yasalar
SEFER SELVİ
Sefer Selvi Karikatürleri
BİRİNCİ SAYFA
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
REKLAM
HABER BÜLTENİ

Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa