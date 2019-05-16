Demokrat Parti, İstanbul seçimlerine katılmayacak

Demokrat Parti, YSK’nin yenilenmesine karar vermesi üzerine 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı. Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta '2. Tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız" dedi.

Demokrat Parti’nin 31 Mart seçimlerinde aday gösterdiği Ersan Gökgöz, 22 bin 544 oy, yani geçerli oyların yüzde 0,26’sını almıştı.

DSP ÇEKİLDİ AMA KİMSEYİ DESTEKLEMEYECEK

Demokratik Sol Parti (DSP) de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın'ın yerine aday göstermeyeceklerini ancak DSP'nin Ekrem İmamoğlu'yu desteklemeyeceğini açıklamıştı.

SP VE VATAN PARTİSİ SEÇİME GİRİYOR

Saadet Partisi (SP) İstanbul seçimine Necdet Gökçınar'la, Vatan Partisi Mustafa İlker Yücel ile seçime gireceklerini açıklamıştı.

TKP VE BAĞIMSIZ ADAYLAR SEÇİME GİRMEYECEK

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Bağımsız adaylar Özge Akman, Aysel Tekerek ve Hazer Oruç Kaya ise Ekrem İmamoğlu karşısında tekrar aday olmayacaklarını ilan eden adaylar olmuştu. (HABER MERKEZİ)