20 Şubat 2019 00:05

Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları

Saadet Partisi tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. SP, 1389 seçim bölgesinde aday çıkararak tüm partileri geride bıraktı.

Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları

Saadet Partisi logosu

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    Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. 1389 seçim bölgesinde adayı olan Saadet Partisi, bazı seçim merkezlerinde aday göstermemeyi tercih eden diğer tüm partileri geride bıraktı.

    Parti, büyükşehir belediye başkanlığı için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı, Ankara'da Mesut Doğan'ı, İzmir'de Şerafettin Kılıç'ı, seçim kuruluna bildirdi.

    AA'nın haberine göre, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren Saadet Partisi, büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında kadın aday çıkarmadı, ilçe ve beldelerde ise 34 kadın aday gösterdi.

    BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

    1. Adana: Hacı Mehmet Çevik
    2. Ankara: Mesut Doğan
    3. Antalya: Ali Aktaş
    4. Aydın: Fatih Karahan
    5. Balıkesir: Selim Sait Terzioğlu
    6. Bursa: Mehmet Atmaca
    7. Denizli: Süleyman Demirel
    8. Diyarbakır: Fesih Bozan
    9. Erzurum: Atik Ağdağ
    10. Eskişehir: Levent Baştürk
    11. Gaziantep: Mehmet İslam
    12. Hatay: Ahmet Yıldız
    13. İstanbul: Necdet Gökçınar
    14. İzmir: Şerafettin Kılıç
    15. Kahramanmaraş: Mustafa Vahdet Sürücü
    16. Kayseri: Mahmut Arıkan
    17. Kocaeli: Birol Aydın
    18. Konya: Hasan Hüseyin Uyar
    19. Malatya: Osman Cemali Marasalı
    20. Manisa: Metin Bulduk
    21. Mardin: Mehmet Ali Kılıç
    22. Mersin: Erdal Alkan
    23. Muğla: Turhan Tutumlu
    24. Ordu: İdris Naim Şahin
    25. Sakarya: Fahrettin Abay
    26. Samsun: Salih Şen
    27. Şanlıurfa: Sabahattin Cevheri
    28. Tekirdağ: Feti Pehlivan
    29. Trabzon: Hasan Saka
    30. Van: Fethullah Erbaş

    İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

    1. Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal
    2. Afyonkarahisar: Hasan Hüseyin Uğurlu
    3. Ağrı: Mehmet Erat
    4. Aksaray: Levent Serdar Şahin
    5. Amasya: Noğman Yüksel
    6. Ardahan: Özkan Karakaya
    7. Artvin: Gültekin Soydan
    8. Bartın: Muhammed Emin Titiz
    9. Batman: İlhami Işık
    10. Bayburt: Osman Nuri Temür
    11. Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı
    12. Bingöl: Adem Sağlam
    13. Bitlis: Yaşar Buhan
    14. Bolu: Turan Kılınç
    15. Burdur: Musa Sayar
    16. Çanakkale: Cemil Pehlivan
    17. Çankırı: Mustafa Ünver
    18. Çorum: Kemal Kurt
    19. Düzce: Aptullah Yalman
    20. Edirne: Mansur İriş
    21. Elazığ: Haluk Arslan
    22. Erzincan: Muharrem Altay
    23. Giresun: Saim Öksüz
    24. Gümüşhane: Şerif Erdal
    25. Hakkari: Rahmi Çiftçi
    26. Iğdır: Abdullah Mert
    27. Isparta: Faruk Algınkılınç
    28. Karabük: Mehmet Yüce
    29. Karaman: Şaban Şahin
    30. Kars: Şenol Çolak
    31. Kastamonu: Kadir Yalçın
    32. Kırıkkale: Faruk Vurgun
    33. Kırklareli: Mithat Özdemir
    34. Kırşehir: Yusuf Turan
    35. Kilis: Şerif Karakurt
    36. Kütahya: Ömer Faruk Evren
    37. Muş: Sadık Aydın
    38. Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu
    39. Niğde: Nihat Altıparmak
    40. Osmaniye: Ömer Yağmur
    41. Rize: Muhammet Kaçar
    42. Siirt: Seyfettin Kol
    43. Sinop: Sefa Yalın
    44. Sivas: Melih Seçilmiş
    45. Şırnak: Orhan Ürün
    46. Tokat: Alparslan Akyüz
    47. Tunceli: Dursun Gök
    48. Uşak: İbrahim Dağgezen
    49. Yalova: Resul Genç
    50. Yozgat: Ziya Koçak
    51. Zonguldak: Mehmet Yaman

    (HABER MERKEZİ)

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