Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları

Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. 1389 seçim bölgesinde adayı olan Saadet Partisi, bazı seçim merkezlerinde aday göstermemeyi tercih eden diğer tüm partileri geride bıraktı.

Parti, büyükşehir belediye başkanlığı için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı, Ankara'da Mesut Doğan'ı, İzmir'de Şerafettin Kılıç'ı, seçim kuruluna bildirdi.

AA'nın haberine göre, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren Saadet Partisi, büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında kadın aday çıkarmadı, ilçe ve beldelerde ise 34 kadın aday gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adana: Hacı Mehmet Çevik Ankara: Mesut Doğan Antalya: Ali Aktaş Aydın: Fatih Karahan Balıkesir: Selim Sait Terzioğlu Bursa: Mehmet Atmaca Denizli: Süleyman Demirel Diyarbakır: Fesih Bozan Erzurum: Atik Ağdağ Eskişehir: Levent Baştürk Gaziantep: Mehmet İslam Hatay: Ahmet Yıldız İstanbul: Necdet Gökçınar İzmir: Şerafettin Kılıç Kahramanmaraş: Mustafa Vahdet Sürücü Kayseri: Mahmut Arıkan Kocaeli: Birol Aydın Konya: Hasan Hüseyin Uyar Malatya: Osman Cemali Marasalı Manisa: Metin Bulduk Mardin: Mehmet Ali Kılıç Mersin: Erdal Alkan Muğla: Turhan Tutumlu Ordu: İdris Naim Şahin Sakarya: Fahrettin Abay Samsun: Salih Şen Şanlıurfa: Sabahattin Cevheri Tekirdağ: Feti Pehlivan Trabzon: Hasan Saka Van: Fethullah Erbaş

İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal Afyonkarahisar: Hasan Hüseyin Uğurlu Ağrı: Mehmet Erat Aksaray: Levent Serdar Şahin Amasya: Noğman Yüksel Ardahan: Özkan Karakaya Artvin: Gültekin Soydan Bartın: Muhammed Emin Titiz Batman: İlhami Işık Bayburt: Osman Nuri Temür Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı Bingöl: Adem Sağlam Bitlis: Yaşar Buhan Bolu: Turan Kılınç Burdur: Musa Sayar Çanakkale: Cemil Pehlivan Çankırı: Mustafa Ünver Çorum: Kemal Kurt Düzce: Aptullah Yalman Edirne: Mansur İriş Elazığ: Haluk Arslan Erzincan: Muharrem Altay Giresun: Saim Öksüz Gümüşhane: Şerif Erdal Hakkari: Rahmi Çiftçi Iğdır: Abdullah Mert Isparta: Faruk Algınkılınç Karabük: Mehmet Yüce Karaman: Şaban Şahin Kars: Şenol Çolak Kastamonu: Kadir Yalçın Kırıkkale: Faruk Vurgun Kırklareli: Mithat Özdemir Kırşehir: Yusuf Turan Kilis: Şerif Karakurt Kütahya: Ömer Faruk Evren Muş: Sadık Aydın Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu Niğde: Nihat Altıparmak Osmaniye: Ömer Yağmur Rize: Muhammet Kaçar Siirt: Seyfettin Kol Sinop: Sefa Yalın Sivas: Melih Seçilmiş Şırnak: Orhan Ürün Tokat: Alparslan Akyüz Tunceli: Dursun Gök Uşak: İbrahim Dağgezen Yalova: Resul Genç Yozgat: Ziya Koçak Zonguldak: Mehmet Yaman

(HABER MERKEZİ)

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