Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları
Saadet Partisi tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. SP, 1389 seçim bölgesinde aday çıkararak tüm partileri geride bıraktı.
Saadet Partisi logosu
Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. 1389 seçim bölgesinde adayı olan Saadet Partisi, bazı seçim merkezlerinde aday göstermemeyi tercih eden diğer tüm partileri geride bıraktı.
Parti, büyükşehir belediye başkanlığı için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı, Ankara'da Mesut Doğan'ı, İzmir'de Şerafettin Kılıç'ı, seçim kuruluna bildirdi.
AA'nın haberine göre, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren Saadet Partisi, büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında kadın aday çıkarmadı, ilçe ve beldelerde ise 34 kadın aday gösterdi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- Adana: Hacı Mehmet Çevik
- Ankara: Mesut Doğan
- Antalya: Ali Aktaş
- Aydın: Fatih Karahan
- Balıkesir: Selim Sait Terzioğlu
- Bursa: Mehmet Atmaca
- Denizli: Süleyman Demirel
- Diyarbakır: Fesih Bozan
- Erzurum: Atik Ağdağ
- Eskişehir: Levent Baştürk
- Gaziantep: Mehmet İslam
- Hatay: Ahmet Yıldız
- İstanbul: Necdet Gökçınar
- İzmir: Şerafettin Kılıç
- Kahramanmaraş: Mustafa Vahdet Sürücü
- Kayseri: Mahmut Arıkan
- Kocaeli: Birol Aydın
- Konya: Hasan Hüseyin Uyar
- Malatya: Osman Cemali Marasalı
- Manisa: Metin Bulduk
- Mardin: Mehmet Ali Kılıç
- Mersin: Erdal Alkan
- Muğla: Turhan Tutumlu
- Ordu: İdris Naim Şahin
- Sakarya: Fahrettin Abay
- Samsun: Salih Şen
- Şanlıurfa: Sabahattin Cevheri
- Tekirdağ: Feti Pehlivan
- Trabzon: Hasan Saka
- Van: Fethullah Erbaş
İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal
- Afyonkarahisar: Hasan Hüseyin Uğurlu
- Ağrı: Mehmet Erat
- Aksaray: Levent Serdar Şahin
- Amasya: Noğman Yüksel
- Ardahan: Özkan Karakaya
- Artvin: Gültekin Soydan
- Bartın: Muhammed Emin Titiz
- Batman: İlhami Işık
- Bayburt: Osman Nuri Temür
- Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı
- Bingöl: Adem Sağlam
- Bitlis: Yaşar Buhan
- Bolu: Turan Kılınç
- Burdur: Musa Sayar
- Çanakkale: Cemil Pehlivan
- Çankırı: Mustafa Ünver
- Çorum: Kemal Kurt
- Düzce: Aptullah Yalman
- Edirne: Mansur İriş
- Elazığ: Haluk Arslan
- Erzincan: Muharrem Altay
- Giresun: Saim Öksüz
- Gümüşhane: Şerif Erdal
- Hakkari: Rahmi Çiftçi
- Iğdır: Abdullah Mert
- Isparta: Faruk Algınkılınç
- Karabük: Mehmet Yüce
- Karaman: Şaban Şahin
- Kars: Şenol Çolak
- Kastamonu: Kadir Yalçın
- Kırıkkale: Faruk Vurgun
- Kırklareli: Mithat Özdemir
- Kırşehir: Yusuf Turan
- Kilis: Şerif Karakurt
- Kütahya: Ömer Faruk Evren
- Muş: Sadık Aydın
- Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu
- Niğde: Nihat Altıparmak
- Osmaniye: Ömer Yağmur
- Rize: Muhammet Kaçar
- Siirt: Seyfettin Kol
- Sinop: Sefa Yalın
- Sivas: Melih Seçilmiş
- Şırnak: Orhan Ürün
- Tokat: Alparslan Akyüz
- Tunceli: Dursun Gök
- Uşak: İbrahim Dağgezen
- Yalova: Resul Genç
- Yozgat: Ziya Koçak
- Zonguldak: Mehmet Yaman
(HABER MERKEZİ)
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