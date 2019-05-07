CHP ve İYİ Parti’den YSK kararına tepki: Darbeye izin vermeyeceğiz

İmamoğlu'dan YSK açıklaması: Seçim kazananı şu an kameralara konuşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Seçim kazananı şu an kameralara konuşuyor. Bunu bir tek teyit etmesi gereken YSK, o kararı almak durumundadır.