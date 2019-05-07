CHP ve İYİ Parti’den YSK kararına tepki: Darbeye izin vermeyeceğiz
CHP ve İyi Parti YSK kararı sonrası toplantılar gerçekleştirerek kararı değerlendirdi. Toplantılar sonrası YSK kararına sert tepki gösterildi.
Fotoğraflar: DHA
YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararına CHP ve İYİ Parti’den sert tepki geldi. CHP MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu kararı verenler kul hakkı yemiş olmanın vicdanını ömür boyu taşıyacaklar. Demokrasinin tabutuna çivi çakan bu kararı yarın parti toplantımızda konuşacağız. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz” dedi.
AKŞENER: DARBE KARŞISINDA SESSİZ KALMAYACAĞIZ
YSK’nın tartışmalı İstanbul kararının ardından Başkanlık Divanı’nı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantı sonrası söz konusu karara ilişkin açıklamada bulundu. YSK'nin kararını darbe olarak niteleyen Akşener, "Demokrasimize vurulan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız. İyi Parti Kurulları ve ittifakımızla yapacağımız istişarelerin ardından atacağımız adımları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Akşener açıklamasının ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtlamayacağını söyleyerek basın toplantısını sonlandırdı. (HABER MERKEZİ)
YSK kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı
Binali Yıldırım: İstanbullulara hizmet için gayret göstereceğiz
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti
Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz
YSK'nin seçimi yenileme kararına tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti
MHP Başkanlık Divanı: Karar memnuniyet verici
YSK'nin iptal kararı| Fatih Polat: Ne yanıt verilecekse örgütlü olmalı