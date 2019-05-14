Saadet Partisi 23 Haziran'da seçime yine Necdet Gökçınar ile katılacak

Saadet Partisi İstanbul adaylarını çekmemeyi kararlaştırdı. Kararı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'la seçime girecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı Açıklamada, YSK'nın hukuk kurallarını kendi içtihatlarını ve teamüllerini hiçe sayarak vermiş olduğu istanbul seçimlerini iptal ve yenileme kararı ile Türkiye'nin yeni bir süreçle karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Artık bu seçimde İstanbul'un 16 milyon değil 82 milyon olduğunu belirten Karamollaoğlu, “İstanbul Türkiye'nin kalbildir. İstanbul'un yorulması Türkiye'nin yorulması demektir. Bu sorumlulukla verdiğimiz karar Türkiye'nin önünü açmaya yöneliktir. İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak 23 Haziran 2019 seçimlerine Saadet Partisi olarak adayımız Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız” dedi.

Saadet Partisinin adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364 oy almıştı. (Ankara/EVRENSEL)

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?