DYP'den 23 Haziran açıklaması: Tüm gücümüzle İmamoğlu'yu destekleyeceğiz

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, 23 Haziran seçimlerinde parti olarak Ekrem İmamoğlu'yu destekleyeceklerini söyledi.

Abdullahoğlu yaptığı basın açıklamasında, "DYP olarak verdiğimiz ilk kararda herhangi bir değişiklik yok ve bu pazar yapılacak İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tüm gücümüzle Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz ''dedi.

Abdullahoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Doğru Yol Partisi'nin İstanbul da önemli sayıda gönüldaş ve sempatizanı bulunmaktadır. Bu sayı özellikle başa baş çıkabilecek seçim sonuçlarında seçimin kaderini direkt etkileyebilecektir. Nitekim 31 Mart seçim sonuçlardaki küçük fark konunun büyük önemini göstermiş bulunmaktadır. Doğru Yol Partisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran seçimlerinde vereceğimiz tam destekle katkı sunacak ve tarihi görevimizi yapmış olacağız." (HABER MERKEZİ)