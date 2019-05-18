DSP'de öne çıkan bazı isimler İmamoğlu'ya desteğini açıkladı

DSP, 23 Haziran’da aday çıkarmayacaklarını ancak Ekrem İmamoğlu’nu da desteklemeyeceklerini duyurdu. Bunun ardından Hikmet Sami Türk istifa etti, Uluç Gürkan da İmamoğlu'ya destek istedi.

31 Mart seçimlerinde DSP’den İstanbul adayı olan Muammer Aydın, 23 Haziran seçimine katılmayacağını açıkladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da partisinin 23 Haziran’da aday çıkarmayacağını ancak, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’yu da desteklemeyeceklerini duyurdu. Aksakal ayrıca yaptıkları Parti Meclisi toplantısında İmamoğlu'nun desteklenmesi için bir öneri gelmediğini iddia etti.

Ancak DSP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Aksakal’ın açıklamalarının ardından partiden istifa etti. Hikmet Sami Türk, İmamoğlu ismini toplantıda önerdiğini belirterek, “Genel Başkan Önder Aksakal, verdiği bir demeçte, İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde PM toplantısında öneri gelmediğini öne sürdü. Oysa bunu ben önerdim ve 2 kez de oylama yapıldı. Giderek Bülent Ecevit'in kurduğu parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP'den üzülerek istifa ediyorum” açıklamasını yaptı.

ULUÇ GÜRKAN: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

DSP Genel Başkanı Aksakal’ın sözlerine bir tepki de partinin önemli isimlerinden olan Uluç Gürkan’dan geldi. Gürkan, İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “DSP Parti Meclisi, İstanbul Büyükşehir adayı Muharrem Aydın’ın çekilmesine karşın 23 Mart seçiminde Ekrem İmamoğlu’yu desteklemeyeceğini açıklamış. 31 Mart’ta CHP’ye karşı aday çıkartmak için kurulan bağlantıların faturasını ödüyor olmalılar. Kendilerini aklamak için de ‘Bülent Ecevit sağ olsaydı İmamoğlu’nu desteklemezdi’ tezviratına sarılmışa benziyorlar. Aralarında Bülent Ecevit’i bire bir tanıyan, yakın çalışma içinde olan tek kişi Prof. Dr. Hikmet Sami Türk idi. O da, Parti Meclisi’nde İmamoğlu’yu desteklemek için verdiği iki önerge reddedilince 24 yılık süreyle yakasında rozetini taşıdığı DSP’den istifa etti. ‘DSP kuruluş felsefesinden uzaklaştırılıyor’ dedi. Bülent Ecevit’in CHP’den DSP’ye en yaşayan en yakın çalışma arkadaşı asırlık çınar Orhan Birgit, İstanbul’da İmamoğlu için çalışıyor. ‘Ecevit için görev yapıyorum’ diyor. Nihayet, Bülent Ecevit’in yaşam arkadaşı, DSP’nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit… Kimsenin kuşkusu olmasın, ‘her şey çok güzel olacak’ inancı ve kararlılığında. Bülent Ecevit’in Meclis ve Grup Başkanvekilliğini yapan bana da yinelemek düşüyor: Her şey çok güzel olacak.” dedi.

MUAMMER AYDIN DA DESTEK VERDİ

Seçimden çekilen Muammer Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “DSP için seçim bitmiştir, Ekrem İmamoğlu sandıktan çıkan milli iradeyi temsil eden kişidir, DSP İBB Adayı olarak YSK eliyle yapılan bu hukuksuzluklar karşısında istifa ederek seçimden çekiliyorum. DSP Parti Meclisi de oybirliği ile karar alıp açıklama yapıyor. Her şey çok açık değil mi?” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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