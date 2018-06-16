Seçim Günlüğü (16 Haziran 2018)
Adana, Tuzla ve Dersim'de seçimin nabzını tuttuk: Cumhur İttifakı güç kaybediyor, değişim isteği artıyor, 7 Haziran rüzgarı esiyor.
RIZA TÜRMEN: HDP'DE DEMOKRASİ UMUDU GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN SALDIRIYORLAR
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski Yargıcı ve Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİP) kurucularından Rıza Türmen, seçim gündemini ve Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik artan saldırıları değerlendirdi:
“HDP'de bir demokrasi umudu görüldüğü için çok saldırıyorlar. 24 Haziran’dan sonra bütün bunlar değişecek.”
Rıza Türmen: HDP'de demokrasi umudu görüldüğü için saldırıyorlarAİHM eski Yargıcı Rıza Türmen: HDP'de bir demokrasi umudu görüldüğü için çok saldırıyorlar. 24 Haziran’dan sonra bütün bunlar değişecek
ADANA CEYHAN’DA CUMHUR İTTİFAKI GÜÇ KAYBEDİYOR
Tarım ve sanayinin önemli havzalardan Ceyhan'da seçimin nabzını tuttuk. Başta ekonomi olmak üzere gelişmeler AKP ve MHP'ye oy kaybettiriyor.
Adana Ceyhan’da Cumhur İttifakı güç kaybediyorTarım ve sanayinin önemli havzalardan Ceyhan'da seçimin nabzını tuttuk. Başta ekonomi olmak üzere gelişmeler AKP ve MHP'ye oy kaybettiriyor.
24 HAZİRAN'A GİDERKEN TUZLA: DEĞİŞİM İSTEĞİ ARTIYOR, AKP GERİLİYOR
Tuzla'da işçilerle, emeklilerle ve bazı kurum temsilcileri ile seçimleri konuştuk. Yurttaşlar tercihlerini etkileyen faktörleri anlattı.
24 Haziran'a giderken Tuzla: Değişim isteği artıyor, AKP geriliyorTuzla'da işçilerle, emeklilerle ve bazı kurum temsilcileri ile seçimleri konuştuk. Yurttaşlar tercihlerini etkileyen faktörleri anlattı.
BEGOS İŞÇİLERİ TEPKİLİ: BU KADAR İŞSİZ ANCAK KIRAATHANEDE OYALANIR
Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerle seçimleri konuştuk. İşçiler Erdoğan'ın kıraathane vaatlerine tepkili.
Begos işçileri tepkili: Bu kadar işsiz ancak kıraathanede oyalanırBuca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerle seçimleri konuştuk. İşçiler Erdoğan'ın kıraathane vaatlerine tepkili.
EGE ÜNİVERSİTESİ İŞÇİLERİ: OY VERMEYENLERE KİM BİLİR NE YAPMIŞLARDIR
KHK ile işten atılan Ege Üniversitesi işçileri, asıl bayramı işsiz kalmalarına neden olan AKP iktidardan gidince yaşayacaklarını söylüyor.
Ege Üniversitesi işçileri: Oy vermeyenlere kim bilir ne yapmışlardırKHK ile işten atılan Ege Üniversitesi işçileri, asıl bayramı işsiz kalmalarına neden olan AKP iktidardan gidince yaşayacaklarını söylüyor.
DERSİM’DE 7 HAZİRAN HAVASI: HDP’Yİ BARAJ ALTI BIRAKMAYACAĞIZ
Dersim'de pazardaki kadınlarla, sokaktaki gençlerle, seçim bürolarında görevli yurttaşlarla seçimi konuştuk.
Dersim’de 7 Haziran havası: HDP’yi baraj altı bırakmayacağızDersim'de pazardaki kadınlarla, sokaktaki gençlerle, seçim bürolarında görevli yurttaşlarla seçimi konuştuk.
HDP SEÇMENİ İKTİDAR BASKISI ALTINDA: OYUM SİZE AMA DÜKKANI VEREMEM
HDP Ankara milletvekili adaylarından İshak Kocabıyık'ın seçim bürosu kiralarken gözlemledikleri HDP seçmeni üzerindeki baskıyı gözler önüne seriyor.
HDP seçmeni iktidar baskısı altında: Oyum size ama dükkanı verememHDP Ankara milletvekili adaylarından İshak Kocabıyık'ın seçim bürosu kiralarken gözlemledikleri HDP seçmeni üzerindeki baskıyı gözler önüne seriyor.