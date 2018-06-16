Seçim Günlüğü (16 Haziran 2018)

RIZA TÜRMEN: HDP'DE DEMOKRASİ UMUDU GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN SALDIRIYORLAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski Yargıcı ve Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİP) kurucularından Rıza Türmen, seçim gündemini ve Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik artan saldırıları değerlendirdi:

“HDP'de bir demokrasi umudu görüldüğü için çok saldırıyorlar. 24 Haziran’dan sonra bütün bunlar değişecek.”

Rıza Türmen: HDP'de demokrasi umudu görüldüğü için saldırıyorlar AİHM eski Yargıcı Rıza Türmen: HDP'de bir demokrasi umudu görüldüğü için çok saldırıyorlar. 24 Haziran’dan sonra bütün bunlar değişecek

ADANA CEYHAN’DA CUMHUR İTTİFAKI GÜÇ KAYBEDİYOR

Tarım ve sanayinin önemli havzalardan Ceyhan'da seçimin nabzını tuttuk. Başta ekonomi olmak üzere gelişmeler AKP ve MHP'ye oy kaybettiriyor.

Adana Ceyhan’da Cumhur İttifakı güç kaybediyor Tarım ve sanayinin önemli havzalardan Ceyhan'da seçimin nabzını tuttuk. Başta ekonomi olmak üzere gelişmeler AKP ve MHP'ye oy kaybettiriyor.

24 HAZİRAN'A GİDERKEN TUZLA: DEĞİŞİM İSTEĞİ ARTIYOR, AKP GERİLİYOR

Tuzla'da işçilerle, emeklilerle ve bazı kurum temsilcileri ile seçimleri konuştuk. Yurttaşlar tercihlerini etkileyen faktörleri anlattı.

24 Haziran'a giderken Tuzla: Değişim isteği artıyor, AKP geriliyor Tuzla'da işçilerle, emeklilerle ve bazı kurum temsilcileri ile seçimleri konuştuk. Yurttaşlar tercihlerini etkileyen faktörleri anlattı.

BEGOS İŞÇİLERİ TEPKİLİ: BU KADAR İŞSİZ ANCAK KIRAATHANEDE OYALANIR

Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerle seçimleri konuştuk. İşçiler Erdoğan'ın kıraathane vaatlerine tepkili.

Begos işçileri tepkili: Bu kadar işsiz ancak kıraathanede oyalanır Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerle seçimleri konuştuk. İşçiler Erdoğan'ın kıraathane vaatlerine tepkili.

EGE ÜNİVERSİTESİ İŞÇİLERİ: OY VERMEYENLERE KİM BİLİR NE YAPMIŞLARDIR

KHK ile işten atılan Ege Üniversitesi işçileri, asıl bayramı işsiz kalmalarına neden olan AKP iktidardan gidince yaşayacaklarını söylüyor.

Ege Üniversitesi işçileri: Oy vermeyenlere kim bilir ne yapmışlardır KHK ile işten atılan Ege Üniversitesi işçileri, asıl bayramı işsiz kalmalarına neden olan AKP iktidardan gidince yaşayacaklarını söylüyor.

DERSİM’DE 7 HAZİRAN HAVASI: HDP’Yİ BARAJ ALTI BIRAKMAYACAĞIZ

Dersim'de pazardaki kadınlarla, sokaktaki gençlerle, seçim bürolarında görevli yurttaşlarla seçimi konuştuk.

Dersim’de 7 Haziran havası: HDP’yi baraj altı bırakmayacağız Dersim'de pazardaki kadınlarla, sokaktaki gençlerle, seçim bürolarında görevli yurttaşlarla seçimi konuştuk.

HDP SEÇMENİ İKTİDAR BASKISI ALTINDA: OYUM SİZE AMA DÜKKANI VEREMEM

HDP Ankara milletvekili adaylarından İshak Kocabıyık'ın seçim bürosu kiralarken gözlemledikleri HDP seçmeni üzerindeki baskıyı gözler önüne seriyor.