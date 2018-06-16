Akşener’in katılacağı programın Sultanahmet’te yapılması yasaklandı

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in katılacağı Halk Arenası programının Sultanahmet’te yapılması Fatih İlçe Seçim Kurulu tarafından yasaklandı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in katılacağı Halk Arenası programının, Sultanahmet’teki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılması Fatih İlçe Seçim Kurulu tarafından yasaklandı. İYİ Parti, İstanbul İl seçim Kurulu’na itiraz edecek.

Meral Akşener, Halk TV’de yayınlanan Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılacak. 17 Haziran’da ekrana gelecek programın Sultanahmet’teki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılacağı açıklanmıştı.

İstanbul Valiliği programın açık alanda yapılmasına izin verdi. AKP’nin itirazı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu da programın söz konusu parkta yapılabileceğini belirtti. Kararda, “Programın başvurusu yapılan alanda yapılmasında sakınca yoktur” denildi.

Fatih İlçe Seçim Kurulu ise programın Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılamayacağını bildirdi. İYİ Parti İstanbul İl Yönetimi’nin, İstanbul İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunacak.

Halk Arenası programının aynı gün ve saatte Büyükçekmece Kültür Park’ta yapılacağı açıkladı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 22:22

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