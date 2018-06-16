Sanatçılar Parkı'nda gençlerle bir araya gelen HDP adayı Ahmet Şık, 'Parlamenter seçimi kaybetmiş bir AKP’nin kazanma şansı yok' dedi.

HDP İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık, ülkedeki gençlerin Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı olmasını istediğini belirterek, “Parlamenter seçimi kaybetmiş bir AKP’nin seçimi kazanma şansı yok” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili adayı Ahmet Şık, Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'nda gençlerle bir araya geldi. Seçime ilişkin gençlerin sorularını yanıtlayan Şık'a gençler de yoğun ilgi gösterdi.

‘HERKES SEÇİM SONUÇLARINA ŞAŞIRACAK’

Erdoğan’ın HDP’nin baraj altında bırakılması gerektiğini söylediği görüntüyü hatırlatan Şık, “Bir AKP’li sosyal medya hesabına ‘bak reise kulak verin’ duygusuyla koymuş. Gerçekten motive oldukları şey budur. Biz hile yapacağız başkan da bunu emretti. Herkes hilesini, hurdası neyse yapsınlar düşüncesiyle yaymışlar. Tam da bugüne kadar söylediğimiz bir tanımı tekrar karşımıza çıkıyor. Hile, hurda yapılacak olmasına rağmen Türkiye’de herkesin şaşıracağı bir seçim sonucu çıkacağını düşünüyorum” dedi.

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‘ERDOĞAN'IN KARŞISINA KİM ÇIKARSA ÇIKSIN BU SEÇİMİ KAZANACAK’

Bu seçimde olmasa dahi gelecek seçimlerde Demirtaş’ın bu ülkede cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Şık, “Seçmenlerin yaş ortalaması 30’dur. Bu ülkenin gençlerin yaşamak istediği ülke hayalinde Demirtaş’ta temsiliyet bulan bir cumhurbaşkanı adaylığı var. Dolayısıyla ben bunun olmasını isterdim. Ama ben inanıyorum ki Tayyip Erdoğan’ın karşısına kim çıkarsa çıksın o aday bu seçimi kazanacak. Parlamenter seçimi kaybetmiş bir AKP’nin seçimi kazanma şansı yok” şeklinde konuştu.

Şık’ın konuşması ardından forum soru cevap şeklinde devam etti.

'İSYANIMIZI MECLİSE TAŞIYORUZ'

Kentin birçok noktasında da seçim çalışmaları gün boyunca bayrama rağmen devam etti.

Şişli ve Beşiktaş HDP İlçe Kadın Meclisi, HDP İstanbul milletvekili adayları Nil Su Yürür ve Oya Ersoy’un katılımıyla Beşiktaş’tan Maçka Parkı'na yürüyerek bildiri dağıtıldı. Erbaneleriyle Kürtçe şarkılar eşliğinde yürüyen kadınlara cafelerde oturanlar alkışlarla destek verdi. "Hak hukuk adalet HDP'yle gelecek", "Yaşasın kadın dayanışması", "Jin jiyan azadi" sloganları atan kadınlar, "Bir oy Demirtaş'a bir oy HDP'ye" dedi.

Yürüyüşünü tamamlayan HDP'liler Maçka Parkı’nda büyük ilgiyle karşılandı. Parkta konuşma yapan HDP İstanbul milletvekili adayı Ersoy, “Biz kadınlar kürtaj yasasını durduranlarız. Biz kadınlar OHAL’ine, polisine, copuna, TOMA'sına, gazına rağmen sokakları asla terk etmeyenleriz. Biz kadınlar eşitlik ve özgürlük için sokakta kadın isyanını büyütenleriz. Bu isyanımızı şimdi de meclise taşıyoruz. Bu ülkeyi eşit ve özgür bir ülke haline getirmeye geliyoruz” dedi.

Etkinlik kadınların halayları ile son buldu.

STAND ÇALIŞMASINI İŞÇİLER DEVRALDI

Esenyurt’ta ise milletvekili adayları Dilek Ulaş ve Ali Kenanoğlu’nun katılımıyla Van Hezare Derneği ziyaret edildi. HDP İstanbul Milletvekili adayları Büşra Berna Toprak, Züleyha Gülüm ve Abdülbari Akpınar’ın katılımıyla Avcılar Marmara Caddesi’nde HDP’nin 17 Haziran Pazar günü Bakırköy'de yapacağı mitinge çağrı yaptı.

Kadıköy ilçesinde bulunan Rıhtım'da açılan HDP standını bugün inşaat işçileri devralarak çalışma yürüttü. İş önlükleri ve baretleri ile çalışmalara katılan işçiler, bildiri dağıtımı da yaptı.

HDP İstanbul milletvekili adayı Zeynel Özen ise, Gazi Cemevi'nde Alevilerle bir araya gelerek seçim güvenliğine ilişkin tartışma yürüttü. Etkinlikte lokma dağıtımı da yapıldı. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 21:32

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