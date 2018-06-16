İnce: Sen dünya liderisin Erdoğan, çakma dünya lideri

Üskidar'da konuşan İnce, Erdoğan'a televizyonda karşılıklı tartışma çağrısını yineledi ve ekledi: Hani sen dünya lideriydin. Korkma ben adam yemiyorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'da konuştu. Erdoğan'a televizyonda karşılıklı tartışma çağrısını yineleyen İnce, "Sen de şu kadar yürek varsa, bilgi varsa çık televizyonda karşıma. Seninle sadece ekonomi konuşacağız. Hani sen dünya lideriydin. Korkma ben adam yemiyorum. Diyorsan ki ben ekonomi tartışamam, diplomam yok diyorsan ona karışmam. Arkamdan atıp tutma. Siyaset er meydanı işidir, senin evinin önünden sesleniyorum. Gel ekonomi tartışalım" dedi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

♦ Az önce Beykoz çayırında bir miting yaptık. Fakat seçim olduğu için otobüs battı. Gerçi Türkiye'yi batıranların yanında bir otobüs batmış bir şey mi? Otobüs battı, sağ olsun milletvekilimiz kendi otobüsünü verdi, emanet otobüsle konuşacağız.

♦ Bugün 41. gün, 93. miting. Sokaktaki değişim rüzgarı, heyecan, umut bana şunu söyletiyor: Bu iş bitti, bu iş tamam!

♦ Seçim ciddi bir iştir, son ana kadar devam eden bir iştir. 24 Haziran'a kadar her biriniz 3 kişiyi ikna edeceksiniz, söz mü?

♦ 16 yıldır Türkiye'yi, 24 senedir İstanbul'u yönetiyor. Müslümanlığa en büyük zararı bunlar verdi. Bunlar böyle: "Haram helal ver Allahım, garip kulun yer Allahım."

'KORKU TOPLUMU OLUŞTURDULAR'

♦ 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağız. Bir genç cumhurbaşkanı aleyhine tweet attı diye sabahın 5'inde evine polisler gitmeyecek. Bir korku toplumu oluşturdular. Türkiye'yi yeniden telefonları dinlenmeyen bir ülke yapacağız. Gençleri FETÖ benzeri örgütlere teslim etmeyen bir Türkiye kuracağız.

♦ Erdoğan'a Türkiye'nin her yerinden seslendim. Şimdi de Erdoğan'a evinin dibinden sesleniyorum. Erdoğan, sen dünya liderisin Erdoğan, çakma dünya lideri. Ben ustayım diyorsun, dilin kemiği yok. Sen de şu kadar yürek varsa, bilgi varsa çık televizyonda karşıma. Seninle sadece ekonomi konuşacağız. Hani sen dünya lideriydin. Korkma ben adam yemiyorum. Diyorsan ki ben ekonomi tartışamam, diplomam yok diyorsan ona karışmam. Arkamdan atıp tutma. Siyaset er meydanı işidir, senin evinin önünden sesleniyorum. Gel ekonomi tartışalım.

♦ Erdoğan'a Türkiye'nin her yerinden seslendim. Şimdi de Erdoğan'a evinin dibinden sesleniyorum. Erdoğan, "Ben ustayım" diyorsun, dilin kemiği yok. Sen de şu kadar yürek varsa, bilgi varsa çık televizyonda karşıma. Seninle sadece ekonomi konuşacağız. Hani sen dünya lideriydin. Korkma ben adam yemiyorum. Diyorsan ki ben ekonomi tartışamam, diplomam yok diyorsan ona karışmam. Arkamdan atıp tutma. Siyaset er meydanı işidir, senin evinin önünden sesleniyorum. Gel ekonomi tartışalım.

♦ Terörü istismar ediyorsun. Bir gün barış diyorsun, sonra savaş diyorsun. Bazen idam diyorsun, bazen Kandil'le İmralı arasında postacılık yapıyorsun. Deneme yanılma yöntemiyle terörle mücadele yapılmaz. Ben bu işi gönlümü koyarak çözeceğim.

♦ Bana diyor ki "Demirtaş'la görüştü". Saklım gizlim yok. Herkesle görüştüm. Milletimiz için sana bile geldim.Önce gittim Akşener'e başaralılar diledim, Karamollaoğlu'ya gittim başarılar diledim, Demirtaş'a gittim başarılar diledim, Erdoğan'a gittim başarılar diledim. Amacım uzlaşmak.

BEDELLİ ASKERLİĞİ 1 ŞARTLA KABUL EDERİZ…

♦ Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor ama toplumun da bir gerçeği. Bir şartla kabul ederim. 3'te 1'ini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te 1'ini şehit gazi yakınlarına, diğer 3'te 1'ini savunma sanayine vereceğiz. Böyle olursa kabul ederim.

♦ Sadece CHP'lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hepinizin bayramını kutluyorum. 55 milyar cari açığımız var, 250 milyar dolar ihracatımız var. Millet et yiyemiyor, gençlerin yüzde 20'si işsiz.

♦ Meydanlarda "Bunların kafası basmaz" diyor, Erdoğan senin kafan çok basıyordu da ilkokul mezunu FETÖ seni nasıl kandırdı. 24 Haziran'da bay bay Erdoğan.

'SEN CAMDAN KONUŞ, BEN CAMDAN KONUŞAYIM'

♦ 16 yıldır Türkiye'yi yöneten Erdoğan bir de benim karşıma çıkmış. Ben de bunu hayal ediyorum. Danışmalarını ve prompter'ını yanına al. Sen camdan konuş, ben candan konuşayım.

'MALTEPE 5 MİLYON OLSUN'

♦ Sizden bir şey istiyorum. 23'ünde Maltepe'deyiz. Başlarken 2 milyon demiştim, bu değişti. Şimdi 5 milyon. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini istiyorum. Mitinge formalarınızla katılın.

'PASOLİG'İ KALDIRACAĞIM'

♦ Cumhurbaşkanı olduğumda Pasolig'i hemen kaldıracağım. Kimseyi fişlemek gibi bir derdimiz yok.

'1071'DEN BERİ MİLLET BÖYLE YALANCI GÖRMEDİ'

♦ 1071 Malazgirt zaferinden sonra millet böyle yalancı görmedi. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı bu. Diyarbakır mitinginde herkeste Türk Bayrağı vardı. Oradakiler HDP'liymiş. MİT öyle bilgi verdi diyor. MİT'e bak MİT'e. Bu kurumları yeniden yapılandıracağız. Danıştay üyeleri siyasi tweet atmayacak. MİT kimsenin özel hayatını incelemeyecek. Miting alanında kim varmış, sana ne kim varmış. MİT eksik bilgi vermiş. Miting alanında çok sayıda Ak Partili vardı.

♦ Çiftçiye mazot 3 liradan verilecek. En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak. Kentsel dönüşümde hedefimiz yerinde dönüşüm. Kimseyi yerinden yurdundan etmeyeceğiz.

SANCAKTEPE'DE KONUŞAN İNCE: KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAKAMIYORSA YAZIKLAR OLSUN BÖYLE DEVLETE

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'daki programı çerçevesinde Sancaktepe'de halka seslendi.

İnce'nin Sancaktepe'deki konuşmasından satır başları şöyle:

♦ Bayram günü Sancaktepe'de söz veriyorum. Kimsesiz çocuklara yurtlarda 18 yaşına kadar devlet tarafından bakılıyor. 18 yaşından sonra o çocuklar kapı dışarı ediliyor. İlk yapacağım işlerden birisi o çocukların 18 yaşında devlette işe girmelerini sağlamak. Eğer 81 milyonluk Türkiye 7-8 bin kimsesiz çocuğuna bakamıyorsa yazıklar olsun böyle devlete.

♦ Kavga eden değil, gelecek diyen bir cumhurbaşkanı, nanoteknoloji diyen bir cumhurbaşkanı, kuantum diyen, barış diyen, özgürlük diyen bir cumhurbaşkanı olacağım.

♦ Benim cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da güzel yaşayacak.

♦ Geçen gün bir atanamamış öğretmen Erdoğan'a ne zaman atanacağını sordu. "Onu Kılıçdaroğlu'ya sor" dedi. Fizik öğretmeni Muharrem abiniz hepinizi atayacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 17:37

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