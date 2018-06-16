Dersimâ€™de 7 Haziran havasÄ±: HDPâ€™yi baraj altÄ± bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z

Dersim'de pazardaki kadÄ±nlarla, sokaktaki genÃ§lerle, seÃ§im bÃ¼rolarÄ±nda gÃ¶revli yurttaÅŸlarla seÃ§imi konuÅŸtuk.

Serpil BERK

Dersim

Seçime az bir zaman kala Dersimli yurttaÅŸlarla seçimin nabzÄ±nÄ± tuttuk. Dersim,1 KasÄ±m 2015 genel seçimlerinde HDP Yüzde 58.85 oy alÄ±rken CHP Yüzde 28.23 AKP ise Yüzde 11.69 oy alan bir kent. Dersim’de evlerde oylar CHP ve HDP arasÄ±nda bölüÅŸülmüÅŸ. 7 Haziran’da HDP’nin baraj altÄ±nda kalmamasÄ± için oluÅŸan havayÄ±, 24 Haziran için de söyleyebiliriz.

‘YOKSUL DAHA ÇOK YOKSUL OLDU’

TezgahÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda kiraz satan bir kadÄ±nla sohbet ediyoruz. Esnaf olduÄŸu için adÄ±mÄ± yazmayÄ±n diyor. HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirterek, “DüÅŸünce olarak HDP’yi benimseyen biriyim. AKP 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda ve her ÅŸey daha kötüye gidiyor bu yüzden artÄ±k bitmeli diyorum. Yoksul daha çok yoksul oldu. Bu bizlere yansÄ±yan bir durum haline geldi” diyor.

‘EVDE OYLARI DAÄžITACAÄžIZ’

ArdÄ±ndan Seyit RÄ±za MeydanÄ±’na gidiyoruz. Epey yoÄŸun olan meydanda oturanlarla sohbet ediyoruz. Meral, seçimlere dair kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu dile getirerek, HDP’nin bir sürü siyasetçisi tutuklu nasÄ±l yapacaklar diye düÅŸünüyorum. Annem yaÅŸlÄ± CHP diyor baÅŸka bir ÅŸey demiyor. Genel baÅŸkanÄ± memleketli olunca böyle oluyor onu ikna edemiyoruz. NazÄ±miye de kuzenlerim var ki NazÄ±miye CHP’nin iyi oy aldÄ±ÄŸÄ± bir ilçe. Kuzenlerim de CHP’li fakat bu dönem HDP’ye oy verecekler. Evde oylarÄ± daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± için” diyerek kentteki genel havayÄ± tarif ediyor.

Dersim Seyit RÄ±za MeydanÄ± (FotoÄŸraf: Evrensel)

‘HDP’NÄ°N BARAJI AÅžMASINI Ä°STÄ°YORUM’

ArdÄ±ndan IÅŸÄ±l SarÄ±ca (30) ile sohbet ediyoruz. SarÄ±ca, oy verirken dikkat edeceÄŸi noktalarÄ± paylaÅŸarak, “16 yÄ±ldÄ±r kadÄ±na dair bir savunma yok. Yasalar iÅŸlemiyor. Bir çok kadÄ±n ölüyor, ÅŸiddete maruz kalÄ±yor. Bundan dolayÄ± bu sistemin deÄŸiÅŸmesini istiyorum” diyor. CHP’li olduÄŸunu söyleyen SarÄ±ca, “Kendi partime oy vereceÄŸim ama HDP’nin de barajÄ± aÅŸmasÄ±nÄ± istiyorum” diyor.

‘EVDE OYLAR BÖLÜÅžÜLDÜ’

SarÄ±ca, seçime dair haberleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸini anlatarak, “Sezai Temelli, CHP ve AKP 2. tura kalÄ±rsa CHP’ye oy verir misiniz? sorusuna ‘evet’ dedi, bu yüzden umutluyum. BirleÅŸme olsa çok ÅŸey deÄŸiÅŸir. Halk olarak elimizden geleni yapmalÄ±yÄ±z 1 oy 1 oydur diye düÅŸünmek zorundayÄ±z bu süreçte. Bu seçim çok önemli. Evde 5 kiÅŸiyiz ve oylarÄ± böldük; vekillikte barajÄ± geçsin diye HDP’ye cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CHP’ye vereceÄŸiz” diyor.

SarÄ±ca ile sohbet ederken hemen yanÄ±mÄ±zda oturan bir yurttaÅŸ da sohbete dahil oluyor. NazÄ±miye ilçesinin köyünden güvenlik güçleriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±dan dolayÄ± taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor aynÄ± kaygÄ±dan dolayÄ± adÄ±nÄ± söylemiyor. DemirtaÅŸ’Ä±n tutuklu olmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren yurttaÅŸ” DemirtaÅŸ dÄ±ÅŸarÄ±da olsa hava deÄŸiÅŸir. Halk çok tedirgin. En baÅŸÄ±nda HDP ittifakta yer alsaydÄ± iyi olurdu bence bu büyük bir kayÄ±p. Dersim’de 1 CHP 1 HDP vekil çÄ±karacak” diyerek seçim tahminini bizle paylaÅŸÄ±p hÄ±zlÄ±ca yanÄ±mÄ±zdan ayrÄ±lÄ±yor.

‘Ä°LÇELERDE OLUMLU HAVA VAR’

Sanat SokaÄŸÄ±’nda bulunan HDP seçim bürosunda çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lan Hayrettin Baba (55) ile konuÅŸuyoruz.

Baba, insanlarÄ±n tedirgin olduÄŸunu ifade ederek” Memleketin içinde bulunduÄŸu ortamdan dolayÄ± kimse fikrini açÄ±klÄ±kla söyleyemiyor. Merkez açÄ±sÄ±ndan böyle bir durum var fakat ilçeler farklÄ±. Pertek ve OvacÄ±k’ta çok olumlu bir hava var. Pülümür ilçesi CHP’nin güçlü olduÄŸu bir yer orada oylarÄ±nÄ± HDP- CHP olarak bölecek insanlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Ben HDP’nin 2 vekil çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Hem ittifak kurmamÄ±z hem de adayÄ±mÄ±zÄ±n kadÄ±n olmasÄ± halktan destek görüyor” diye anlatÄ±yor.

AFÄ°ÅžLERÄ° KALDIRMAYA ÇALIÅžTILAR

Seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sorduÄŸumuz Baba, “ Seçim bürosundaki afiÅŸler kaldÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. YSK talebi reddetmesine raÄŸmen zabÄ±ta gelip kaldÄ±rmaya kalktÄ±. GittiÄŸimiz her yerde halk, zulüm bitsin bunun için elimizden ne geliyorsa yapacaÄŸÄ±z diyor” dedi.

‘HAR VURUP HARMAN SAVURURSAN OLUR MU?’

Ä°mam Tekin (78) ile bir masada arkadaÅŸlarÄ±yla otururken konuÅŸuyoruz.

Seçimlerin 16 yÄ±ldÄ±r hiçbir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmediÄŸini dile getiriyor nedenini sorduÄŸumuzda ise” 16 yÄ±ldÄ±r bir ÅŸekilde AKP seçimleri kazanÄ±yor, deÄŸiÅŸtirebiliyor muyuz? HayÄ±r. CHP’de iktidara gelse neyi nasÄ±l düzeltecek? Para yok. Åžeker fabrikalarÄ±nÄ± sattÄ±lar, 3. havalimanÄ±nÄ± satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±lar, emekliye bayram parasÄ± veriyorlar ama vergi olarak geri alacaklar. Bir aile reisi önce ailesinin geçimini düÅŸünür, sonra kendini. Har vurup harman savurursan olur mu? “ Diye soruyor.

YASAKLARDAN DOLAYI TARIM YAPAMIYOROUZ

Bir kahvede Haydar Tarhan’la konuÅŸuyoruz.

Dersim’de Yüzde 60-70 HDP’den yana hava var diyen Tarhan,” HDP’nin baraj altÄ±nda kalmamasÄ± gerektiÄŸini halk biliyor. 2 vekil HDP çÄ±karacak diye düÅŸünüyorum”dedi.

Tarhan, seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirterek” EMEP’liyim HDP’nin baraj altÄ±nda kalmamasÄ± için bizde kendi özgün çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± yapÄ±yoruz.”

Yayla yasaklarÄ±nÄ±n halkÄ± olumsuz etkilediÄŸine deÄŸinen Tarhan,” Yasaklardan dolayÄ± tarÄ±m yapamÄ±yoruz. 150 arÄ±m var yaylaya çÄ±kmamÄ±za dahi izin verilmiyor. Sabahtan akÅŸama kadar heron sesi duyuyoruz. Bir sürü insan iÅŸinden oldu ve öyle bir hale geldik ki insanlar geçimini saÄŸlamakta ciddi anlamda zorlanmaya baÅŸladÄ±. Bu halk bu kadar baskÄ± yaÅŸÄ±yorsa bir vatandaÅŸ olarak benim buna seyirci kalmamam lazÄ±m. 67 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve bu yaÅŸÄ±ma kadar hep sürgün, yasak son zamanlarda ise KHK’ler ile insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ±n olumsuz etkilenmesini gördüm ve artÄ±k yeter diyorum” diye konuÅŸtu.

‘HDP’YE OY VERMEZSEK AKP’YE GÄ°DECEK’

HDP’li olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Tekin,” 1 HDP’ ye 1 CHP’ye oy vereceÄŸim. DemirtaÅŸ için 53 kiÅŸinin katili diyorlar hani kimi öldürdü? EÄŸer öyleyse ver cezasÄ±nÄ± niye vermiyorsun? DemirtaÅŸ’Ä±n konuÅŸmalarÄ±nÄ± ve insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± seviyorum. Seçim davasÄ±na insanlara iÅŸ veriyorlar sÄ±kÄ±yorsa oy verme yoksa iÅŸinden oluyorsun. HDP’ye oy vermezsek, oylar AKP’ye gider, bu yüzden mecbur oyumuzu vereceÄŸiz” dedi.

AKP ALIÅžVERÄ°Åž ÇEKÄ° DAÄžITIYOR

Dersim CHP seçim bürosu (FotoÄŸraf: Evrensel)

TEKÄ°N’in yanÄ±ndan ayrÄ±lÄ±p CHP seçim bürosuna gidiyoruz, Nursa Cömert seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na aktif bir ÅŸekilde katÄ±lan partililerden biri. AKP’nin Ä°ÅžKUR’ a aldÄ±ÄŸÄ± iÅŸçilerin parti bayraklarÄ±nÄ± indirdiÄŸini belirtiyor.

Ä°nsanlar sindirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor diyen Cömert,” Ä°ÅžKUR’a aldÄ±klarÄ± iÅŸçilere oyunuzun fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip getireceksiniz diyerek resmen korku havasÄ± yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°ÅŸ için kimsenin onurunu satmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. AKP kentimizde kömür ve alÄ±ÅŸveriÅŸ çeki daÄŸÄ±tÄ±yor” diyor.

CHP’li olabilirim ama DemirtaÅŸ’Ä± zevkle dinliyorum diyen Cömert,” Biz bu ülkeye barÄ±ÅŸÄ±n gelmesinden yanayÄ±z. Ben seçim sonucu 1-1 olur diyorum” diyerek tahminini söylüyor.

Cömerte HDP’nin barajÄ± geçmesi için CHP’li seçmenlerin oy verip vermeyeceÄŸini sorduÄŸumuzda ise ÅŸunlarÄ± söylüyor”Mecliste çoÄŸunluÄŸumuz olmadÄ±ÄŸÄ± sürece Ä°nce’nin CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± pek bir ÅŸey ifade etmez. Tahammül olmayan bir ortamda yaÅŸÄ±yoruz, tek adam rejiminde ne yapacaÄŸÄ±z peki” diyerek kaygÄ±sÄ±nÄ± dile getiriyor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 20:32

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