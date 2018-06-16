Erdoğan: Bunların lügatında tünel yok, bunlar ne anlar tünelden

Antalya'da konuşan Erdoğan, "10 kilometreyin bulan 14 tünel yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden? Bunların lügatında tünel yok' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da düzenlenen mitingde konuştu. Modernizasyon çalışmalarından övgüyle bahseden Erdoğan, CHP'ye ve Muharrem İnce'ye yüklendi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

♦ Seni kalpten selamlıyorum rüyalarımın şehri Antalya. Buradan hepinizin bayramını kutluyorum. Antalya kendine hizmet edenle, siyaseti istismar edenleri çok iyi bilir.

♦ Antalya güçlü Meclis için hazır mıyız? Seçime MHP ile Cumhur ittifakı olarak giriyoruz. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Son 16 yılda Antalya'ya 38,5 katrilyon yatırım yaptık.

♦ Laf değil biz yaptığımızı konuşuyoruz. Onlar ne konuşuyor? İcraat, icraat. Bizim midemiz boş laflara yok. Antalya'da üniversite sayısını 5'e yükselttik. Yeni yurtlar inşa ettik. Antalya'ya 33 bin kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Sağlıkta 19 hastane ile birlikte 54 adet sağlık tesisini Antalya'ya kazandırdık mı? Antalya'ya yapacağımız şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor.

♦ Ulaşımı kolaylaştırmak için toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan 14 tünel yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden? Bunların lügatında tünel yok. Antalya'da projelerimiz hala devam ediyor.

♦ Bunların dertleri yok. Köprülerin fiyatları konuşuyorlar. Devletin köprüleri ile kamu-özel ortaklığı ile yapılan köprülerin farklarını bunlar bilmez. Biz devlete ait olanları bayramda ücretsiz yaptık buyrun geçin diyoruz. Kamu-özel ortaklığı ile yapılanlar ücretli. Bir dahaki bayrama bir formulünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz.

♦ Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuşuyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bay Kemal. Ben yaptıklarımla konuşuyorum. Bay Muharrem, ben yaptıklarımla konuşuyorum. Sen neyle konuşuyorsun? (HABER MERKEZİ)

İnce: Sen dünya liderisin Erdoğan, çakma dünya lideri

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 17:47

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