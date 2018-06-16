Begos iÅŸÃ§ileri tepkili: Bu kadar iÅŸsiz ancak kÄ±raathanede oyalanÄ±r

Buca Ege Giyim Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerle seÃ§imleri konuÅŸtuk. Ä°ÅŸÃ§iler ErdoÄŸan'Ä±n kÄ±raathane vaatlerine tepkili.

Kenan ÇETÄ°N

Ä°zmir

Ä°zmir’in önemli ilçelerinden Buca’da bulunan Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi iÅŸçileri ErdoÄŸan’Ä±n kÄ±raathane vaadine tepkili. Artan iÅŸsizliÄŸe dikkat çeken iÅŸçiler, “Tabii açar, bu kadar iÅŸsiz ancak orada oyalanÄ±r zaten” diyor.

Buca’nÄ±n TÄ±naztepe bölgesinde kurulu olan Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) ilk olarak 1996 yÄ±lÄ±nda faaliyete geçti. Bugün üç bölgeden oluÅŸan BEGOS’da hazÄ±r giyim, tekstil ve gÄ±da baÅŸta olmak üzere çeÅŸitli sektörlerden 100’ü aÅŸkÄ±n fabrika faaliyet gösteriyor. 120 fabrikanÄ±n da yapÄ±mÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi sanayi bölgesinde ÅŸu an 6 bini aÅŸkÄ±n iÅŸçi sendikasÄ±z ve asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yor.

HER ÅžEYE ZAM VAR ASGARÄ° ÜCRETE YOK

Simge on yÄ±llÄ±k iÅŸçi, evli ve 28 yaÅŸÄ±nda. Asgari ücretin durumunu belirtmeye gerek görmediÄŸini söyleyen Simge, “Kirada oturuyorum, çocuÄŸum okula gidiyor onun masraflarÄ±nÄ± annem karÅŸÄ±lÄ±yor. Ailecek iki kiÅŸi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halde yine de açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±ndayÄ±z. Benim evimde de buzdolabÄ± var ama içi boÅŸ. Her ÅŸeye zam gelirken asgari ücrete zam gelmiyor” diye konuÅŸtu. Seçimlerden adalet, demokrasi ve barÄ±ÅŸ beklediÄŸini söyleyen Simge, devam etti: “ArtÄ±k ÅŸehitler olmasÄ±n. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n Suriye’de ne iÅŸi var? ArtÄ±k ölümler olmasÄ±n istiyorum.” Seçimlerde CHP’ye ve Muharrem Ä°nce’ye oy vereceÄŸini söyledi.

33 yaÅŸÄ±ndaki Halit 10 yÄ±llÄ±k iÅŸçi. ErdoÄŸan’Ä±n refah seviyesinin göstergesi olarak “Her evde buzdolabÄ± var” sözüne tepkili: “Bir toplumun refah seviyesinin buzdolabÄ± satÄ±ÅŸÄ± ile açÄ±klanmasÄ± komik ve saçma bir durum. Toplumsal olarak refah seviyesi artmalÄ±. Ä°ÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, iÅŸyeri fabrika açacaÄŸÄ±na ‘KÄ±raathane açacaÄŸÄ±m’ diyor. Adam haklÄ± bu kadar iÅŸsizi ancak kÄ±raathanelerde oyalayabilir zaten” diyor.

DEMOKRASÄ°DE BÄ°R TEK ADAMIN DEÄžÄ°L HERKESÄ°N FÄ°KRÄ° GEÇER

Ä°ÅŸçilerin öÄŸle arasÄ±nda uÄŸradÄ±klarÄ± kafeye gidiyoruz. Cafe Sahibi Mehmet ile konuÅŸuyoruz. BEGOS’ta çalÄ±ÅŸanlarÄ±n çoÄŸunun durumunu bildiÄŸini ifade ederek, “Burada 2-3 ay ücretini alamayan iÅŸçiler var. Ä°ÅŸverenin durumu da iyi sayÄ±lmaz. Biz Allah’a ÅŸükür çorbayla doyuyoruz” dedi. Ülkenin bir kaos içinde olduÄŸunu belirten Mehmet, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Tek adam yönetiminin bir tek iyi yönü varsa on tane kötü yönü var. Ülkemiz ÅŸu an bu olumsuzluÄŸu yaÅŸÄ±yor. YabancÄ±lar uzaya çÄ±karken, bizde refah göstergesi olarak buzdolabÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n gösterilmesi çok komik. Demokraside bir tek adamÄ±n sözü geçmez, herkesin fikri geçerli olur.”

‘KENDÄ° MESLEÄžÄ°MÄ° YAPMAK Ä°STÄ°YORUM’

BÄ°R iÅŸyeri önünde 36 yaÅŸÄ±ndaki Hasan ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. 2007 yÄ±lÄ±nda üniversiteden Türk dili ve edebiyatÄ±ndan mezun olmuÅŸ, yüksek lisansÄ±nÄ± Kürt dili ve kültürü üzerine yapmÄ±ÅŸ. 2013 yÄ±lÄ±na kadar ücretli öÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ± dönemi ise ‘Ücretli kölelik’ olarak tanÄ±mlÄ±yor. BeÅŸ yÄ±ldÄ±r iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hasan, “Benim burada asgari ücretle çalÄ±ÅŸmaya mecbur kÄ±lÄ±nmam ülkenin durumuna en iyi örnek” dedi. Seçimden beklentisi, demokrasi, eÅŸitlik ve kendi mesleÄŸini yapabileceÄŸi bir ülke olan Hasan, ÅŸöyle devam etti: “Muhalefet seçime kadar bu durumu çok iyi deÄŸerlendirirse ve HDP barajÄ± aÅŸarsa bunu mümkün görüyorum.” Bir iÅŸyerinde elektrik tesisatçÄ±sÄ± olarak çalÄ±ÅŸan FÄ±rat, seçimler için biraz umutsuzluk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Her ÅŸey bu adamÄ±n elinde. Hile hurda yapÄ±lmazsa muhalefet seçimleri alÄ±r” dedi. Muharrem Ä°nce’yi zayÄ±f bulduÄŸunu ama yine de gönlünün ondan yana olduÄŸunu ifade eden FÄ±rat, milletvekilliÄŸi seçiminde de Ä°YÄ° Partiye oy vermeyi düÅŸünüyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 00:06

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