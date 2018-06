İnce: Bir sürü borç yaptın, şimdi alacaklılar kapıda

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Beykoz'da mitingi yaptı. İnce 600 olan milletvekili sayısını düşüreceğini söyledi.

Bayramı Yalova’da karşılayan CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün İstanbul’a geldi. Beykoz’da halkla buluşan İnce, “Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var” dedi.

İnce, kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmelerine vurgu yaparak “Onlar Türkiye'ye not veriyor. İyi not verdiklerin de 'Ben aldım' diyor. Kötü not aldı mı 'Bunlar dış mihrak' diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye'nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelleştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz” diye konuştu.

Beykoz'un tapu sorununu çözeceğini de söyleyen İnce, “Yurtlarda olan kimsesiz çocuklarımız var. Bu çocuklar 18 yaşına kadar devletin gözetiminde. 81 milyonluk bir devletiz biz. Bu çocuklar benim içimi acıtıyor. Bu çocuklar 18 yaşını doldurunca sokağa bırakılıyor. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda o çocukları 18 yaşını doldurduklarında hemen devlet kadrolarına alacağım. O çocukları sokağa bırakmayacağım. Eğer 81 milyonluk Türkiye'de 3-5 bin kimsesiz çocuğa bakamıyorsak, yazıklar olsun bize. Nasıl ki Beykoz'un imar sorununu, yılbaşı gelmeden çözeceğim diyorsam kimsesiz çocukların sorununu da yılbaşı gelmeden çözeceğim” dedi.

‘BU FAKİR MİLLET 600 MİLLETVEKİLİNE MAAŞ VERMEYE MECBUR DEĞİL’

600 milletvekili sayısını eleştiren İnce, “Referandumda çok anlattık olmadı. Milletvekili sayısı. Çok yanlış. Türkiye 80 milyon. Milletvekili sayısı 600. Rusya 150 milyon. Milletvekili sayısı 450. ABD 300 milyon. Milletvekili sayısı 535. 300 milyonluk bir ülkede 535 milletvekili var. Türkiye'de 80 milyonluk bir ülkede 600 milletvekili var. Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz, söz” diye konuştu. (DHA)

Seçim Günlüğü (16 Haziran 2018)

İNCE'DEN ÇAYCIYA: BEN SANA ÇANKAYA’DA ISMARLARIM

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayramın ilk gününü geçirdiği memleketi Yalova’nın Elmalık köyünde, bayramın 2’nci gününde de köydeki çay ocağına giderek hemşehrileriyle sohbet etti. Burada İnce’ye çay getiren çay ocağı işletmecisi, “Bu belki son çayımız olur. Sonra bir daha belki görüşemeyiz” dedi. Bunun üzerine İnce, “Ben sana Çankaya’da ısmarlarım çay” dedi. 24 Haziran’da Yalova’da oyunu kullanacağını ve ardından da Ankara’ya gideceğini söyleyen İnce, “Ondan sonra da Çankaya’ya beklerim” diye konuştu.

Bayramın ilk günü yaptığı Yalova mitingini değerlendiren İnce, “Ben 30 yıldır Yalova’da siyasetle uğraşıyorum. Çok çeşitli liderler, adaylar Yalova’da miting yaptı. Ben de yaptım, ama herhalde bu en büyüğüydü, en kalabalığıydı. Yalova’dan cumhurbaşkanı adayı olunca bu normaldir. Partiler üstü bir konumdayım zaten. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Ben Yalovalıların, hemşehrilerimin beni yalnız bırakmayacaklarını, burada siyasi parti gözetmeksizin herkesin destek olacağına inanıyorum. Cumhuriyetin kuruluşunda Yalova baş rollerdeydi. Atatürk’ün yazlık başkentiydi Yalova. İnşallah bu yeni dönemde de Yalova yine baş rollerde olacak. Olağanüstüydü. O meydanda defalarca miting yapmış biri olarak söylüyorum, kalabalığın ucu bucağı yoktu zaten” dedi.

Hemşehrileriyle çay ocağında sohbet eden ve çayını burada yudumlayan İnce, ardından İstanbul’da yapılacak mitingler için yola çıktı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 15:01

