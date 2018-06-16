Adana Ceyhanâ€™da Cumhur Ä°ttifakÄ± gÃ¼Ã§ kaybediyor

TarÄ±m ve sanayinin Ã¶nemli havzalardan Ceyhan'da seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuk. BaÅŸta ekonomi olmak Ã¼zere geliÅŸmeler AKP ve MHP'ye oy kaybettiriyor.

DoÄŸuhan SARIÇELÄ°K

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

Seçimlere sayÄ±lÄ± günler kaldÄ±. Halk arasÄ±nda da tartÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ±. 160 bin nüfus ile Adana’nÄ±n en büyük 5. ilçesinde, hem tarÄ±m hem de sanayi açÄ±sÄ±ndan bir havza olan Ceyhan’da seçimin nabzÄ±nÄ± tutmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Ceyhan bu seçimlerde diÄŸer ilçelere nazaran tüm partiler ve adaylar tarafÄ±ndan baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± flama ve pankartlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir görünüme sahip.

1 KasÄ±m seçimlerinde AKP’nin Yüzde 33, CHP’nin Yüzde 27, MHP’nin Yüzde 21, HDP’nin yüzde 15 oy aldÄ±ÄŸÄ± ilçede durum Cumhur ittifakÄ±nÄ±n aleyhine dönmüÅŸ gibi duruyor. CeyhanlÄ±lar, MHP içerisinde yaÅŸanÄ±lan ayrÄ±lÄ±k, ekonomideki kötü gidiÅŸat ve kriz emareleri yüzünden Cumhur Ä°ttifakÄ±na tepki duyduklarÄ±nÄ± dile getiriyor.

CeyhanlÄ±larÄ± dinlemeye ilçenin en uÄŸrak noktasÄ± olan ÇamlÄ±yol üzerindeki Ebenin ParkÄ±’ndan baÅŸlÄ±yoruz. 100’lerce insan ya kafede oyun oynuyor, çay içiyor ya da park içerisinde vakit geçiriyor. Ä°lk olarak yaklaÅŸÄ±k 10 kiÅŸilik bir grubun yanÄ±na gidiyoruz. Seçimler üzerine konuÅŸmak istediÄŸimizi, röportaj yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmemizin ardÄ±ndan çok geçmeden tepkiyle karÄ±ÅŸÄ±k sözler duymaya baÅŸlÄ±yoruz. Ä°ktidarÄ± savunmaya baÅŸlayanlar ilk sözü alÄ±yor ve ’70’li yÄ±llardan bahsediyor. ÇoÄŸu emekli olan bu grup içerisinde ‘Åžimdi bankalar ayaÄŸÄ±na geliyor, düÅŸük faizle de kredi alabiliyorsun, tefecinin eline düÅŸmüyorsun’ gibi cümleler kuruyorlar. Bu grup hükümeti övmeye devam ederken baÅŸka bir tepki geliyor. “Ä°skenderun limanÄ±na samanlar geliyor dÄ±ÅŸarÄ±dan siz neden bahsediyorsunuz?’’ Hükümetin övülmesine tahammülü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bu sesin sinirle oturduÄŸu yeri terk etmesinin ardÄ±ndan sohbetin havasÄ± tamamen deÄŸiÅŸiyor ve bu sefer muhalif görüÅŸte olanlar söze baÅŸlÄ±yor. Bu sefer ‘Seçime 15 gün kala emekliye seçim rüÅŸveti veriyorlar, bu ne anlama geliyor?’ ‘Ä°ÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ’ ‘Çiftçinin iÅŸi kolayladÄ± diyorsunuz ama her sene mahsulden gelir azalÄ±yor, gider artÄ±yor.’ KÄ±sa süreli bir tartÄ±ÅŸma ortamÄ± ile birlikte bu sefer durum muhalif görüÅŸtekilerin lehine deÄŸiÅŸiyor ve bir süre sonra ortam sessizliÄŸe bürünüyor.

GENÇLER, OY KULLANIRKEN EN ÇOK Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° DÄ°KKATE ALACAK

RöportajÄ±mÄ±za yine aynÄ± kafede devam ediyoruz. Bu sefer oyun oynayan genç bir gruba konuk oluyoruz. GörüÅŸme talebimizi kabul etmelerinin ardÄ±ndan hem oyuna devam edip hem de sorularÄ±mÄ±zÄ± cevaplÄ±yorlar. Üniversiteyi farklÄ± ÅŸehirlerde okuduklarÄ±nÄ± yaz tatili için Ceyhan’a geldiklerini belirtiyorlar. Hakan Ülgen (20), iÅŸlerin hep kötüye gittiÄŸini (EtrafÄ± iÅŸaret ederek) gençlerin hep oyun oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Hükümetin vaatlerine, gençliÄŸin yaÅŸamÄ±na iliÅŸkin söz eden Ülgen, ‘16 yÄ±ldÄ±r baÅŸÄ±mÄ±zda. KÄ±raathane açacaÄŸÄ±z diyorlar. Ceyhan’da gençlerin gideceÄŸi sinema bile yok. Ä°ÅŸsizlik de almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ. Ä°MF’ye borç diyorlardÄ±, 480 milyar dolar dÄ±ÅŸ borcumuz var.’ Darbe giriÅŸimine ve ‘FETÖ’ tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸiniyor Ülgen, ‘FETÖ kimin baÅŸÄ±nÄ±n altÄ±ndan çÄ±ktÄ±?’ diye soruyor ve ‘Åžimdi de sanki onlar önlemiÅŸ gibi gösteriyorlar’ diye ekliyor. Seçimlere iliÅŸkin son sözlerini sorduÄŸumuz Ülgen, eskiden MHP’li olduÄŸunu ancak Devlet Bahçeli’nin ErdoÄŸan ile hareket etmesinin sebebini kimsenin anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu seçimlerde milletvekilliÄŸi oylamasÄ±nda Ä°YÄ° Partiye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ise Meral AkÅŸener ya da Muharrem Ä°nce’ye oy vereceÄŸini ayrÄ±ca oylarÄ±n çalÄ±nabileceÄŸini düÅŸündüÄŸünü belirtiyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

OHAL’Ä° 7 KEZ UZATTILAR

MasanÄ±n diÄŸer ucundaki DoÄŸan Tona (20), CHP seçmeni bir üniversite öÄŸrencisi. AKP hükümetinin politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor. ‘PKK’yle bir süre düÅŸman, bir süre dost oldular. FETÖ iyiydi, ÅŸimdi düÅŸman oldu. OHAL’i 7 kez uzatmalarÄ± da çok saçma’’ diyor ve sözlerine devam ediyor. “Gençler okulu bitiriyor, iÅŸ fÄ±rsatÄ± çÄ±kmÄ±yor. Ä°ktidarda kim varsa ona yaranmak zorunda kalÄ±yor ki, iÅŸ bulabilsin.’’

Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N YÜZÜNÜ GÜLDÜRMÜYORLAR AMA DIÅž GÜÇLERE KARÅžI ÇIKTIKLARI Ä°ÇÄ°N OYUM AKP’YE

Adliye MeydanÄ±’nda çardakta oturan iki kiÅŸinin yanÄ±na yaklaÅŸÄ±yoruz. Belediye iÅŸçisi olduklarÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸimiz ikiliden YaÅŸar Deveci (56) röportaj yapmak istediÄŸimizde bizi reddetmiyor. Sözlerine ‘‘Bu zamana kadar bütün partileri denedim sadece bu adam (Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± kastederek) dürüst çÄ±ktÄ± ve 2002’den beri oyumu ona veriyorum. Ülke iyiye gidiyor, dÄ±ÅŸ güçlere karÅŸÄ± dik duran bir liderimiz var, göÄŸsünü gere gere konuÅŸuyor, ezilip büzülmüyor.

Bir iÅŸçi olarak iÅŸ güvencesi, taÅŸerona kadro yasasÄ±, aylÄ±k ücretler konusunda oy verdiÄŸiniz partinizin bu konulara yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± nasÄ±l buluyorsunuz?

-AslÄ±nda bize kadro gelmedi. Sürekli iÅŸçi oldu adÄ±mÄ±z. Ä°ÅŸ güvencemiz var ama ücretimiz düÅŸük, 2 binden yukarÄ± olsa iyi olur.

Ä°ÅŸçi haklarÄ±, ücretleri konusunda durum neden iyi deÄŸil? Neden yeterli bir ücret vermiyor?

-Türkiye’nin bütçesi kaldÄ±rmaz o zaman.

Seçimlerden beklentisiniz nedir?

- Dimdik ayakta durmaya devam etsinler. Tüm ülkeler karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±, 5 yÄ±lda giremezler dedi ama biz 2 ayda Afrin’e girdik. Seçimden sonra Menbic’e de gireceÄŸiz.

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASÄ° YOK

Adliye MeydanÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan kentin diÄŸer uÄŸrak noktasÄ± Üçgen Park civarÄ±na doÄŸru yürümeye baÅŸlÄ±yoruz. Ufak bir çay ocaÄŸÄ±na girerek kendimizi tanÄ±tmamÄ±zÄ±n ardÄ±ndan ismini vermek istemeyen emekli bir öÄŸretmen (66), sorularÄ±mÄ±zÄ± cevaplÄ±yor. Memlekette özgürlük ve demokrasi adÄ±na hiçbir ÅŸeyin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sözlerine baÅŸlÄ±yor ve ‘‘Bir aday kendisini anlatamÄ±yor, bu koÅŸullarda seçime gidiyoruz. OHAL’de seçim olmaz. Grevler yasaklanÄ±yor, öÄŸrenciler protesto hakkÄ±nÄ± kullanÄ±nca tutuklanÄ±yor. EÄŸitimde laiklik bitirilmek isteniyor. Ä°mam hatipler teÅŸvik ediliyor ama insanlar ona da gitmiyor. Ä°nsanlar ilim, irfan, iÅŸ istiyor. Her ÅŸeye tek bir adam karar vermemeli, her konu iÅŸin ehline bÄ±rakÄ±lmalÄ±’’ diyerek sözlerini bitiriyor.

CEYHAN’DA MHP’YE TEPKÄ° VAR

Çevre tarafÄ±ndan ‘‘Ceyhan’Ä±n nabzÄ±’ olarak tanÄ±nan Esnaf Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m’a (52) konuk oluyoruz. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ceyhan merkezde CHP’nin en yüksek oya sahip olacaÄŸÄ±nÄ± ancak köylerde durumun deÄŸiÅŸtiÄŸini Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n oralarda yüksek oy alabileceÄŸini söylüyor. Ceyhan’da MHP’ye ve Adana 1. SÄ±ra AdayÄ± Muharrem VarlÄ±’ya tepki olduÄŸunu dile getiriyor YÄ±ldÄ±rÄ±m. Bunun sebebini ise ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: Ceyhan aynÄ± zamanda tarÄ±m bölgesi. Muharrem VarlÄ±, 3 dönemdir vekil ancak daha bir kez olsun yumruÄŸunu masaya vurup çiftçiler için bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± yok.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, insanlar üzerinde baskÄ±dan kaynaklÄ± korku olduÄŸunu dile getiriyor ancak insanlarÄ±n daha çok ekonomi kaygÄ±sÄ±yla sandÄ±ÄŸa gideceÄŸini ve HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor.

OYUMUZ HDP’YE, DEMÄ°RTAÅž’A

Son olarak Ceyhan’da Kürtlerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± KüçükkÄ±rÄ±m Mahallesi’ndeyiz. HDP bayraklarÄ± yoÄŸun olarak bulunuyor. Mahallenin ortasÄ±ndaki pazar her gün kurulu. Sabah uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da gayet sakin olan mahalle, iftardan 2 saat önce geldiÄŸimizde ise daha canlÄ± ve kalabalÄ±k... Biraz ilerledikten sonra karÅŸÄ±mÄ±za ilk çÄ±kan kahvehaneye giriyoruz. Birçok kiÅŸi seçim tercihini ‘Oyumuz HDP’ye ve Selahattin DemirtaÅŸ’a’ ‘Toplum için kim en çok çalÄ±ÅŸacaksa oyumuz ona’ ÅŸeklinde tarif ediyor.

2 KÄ°LO ET ALAMIYORUZ

SorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlamaya baÅŸlayan Ä°nÅŸaat UstasÄ± Ayhan Dayan (47) insanlarÄ±n cebinde 10 TL olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tüm harcamalarÄ±n devletin savaÅŸ politikalarÄ±na gittiÄŸini söylüyor. ‘‘Çözüm süreci vardÄ±, 3-4 sene kimse ölmedi ama silah tüccarlarÄ± mermi, ilaç tüccarlarÄ± ilaç satamayÄ±nca yani barÄ±ÅŸ süreci ErdoÄŸan’Ä±n çÄ±karlarÄ±na ters düÅŸünce Kürtlere yeniden düÅŸman oldu’’ diyor Dayan. “Her yerde FETÖ var. Niye siyasette yok? Okula kayÄ±t yapan gariban içeride, gerçek darbeciler dÄ±ÅŸarÄ±da. Sadece garibanlar mÄ± FETÖ’cü? Bu gerçekleri halk henüz bilmiyor’’ diye devam ediyor Dayan, ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n da seçim yatÄ±rÄ±mÄ± ve harcamalarÄ± için satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekliyor sözlerine. Seçimlere yönelik nasÄ±l bir tablo gördüÄŸünü sorduÄŸumuz Dayan, ‘‘Kürtler (Kendisini de kastederek), haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ± için bizler nereye vereceÄŸimizi biliyoruz. Milletvekillerimiz, belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z tutuklu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde DemirtaÅŸ’Ä±n 2. “tura kalmasÄ±nÄ± isterim ama ErdoÄŸan ve Ä°nce arasÄ±nda geçecek diye düÅŸünüyorum.”

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