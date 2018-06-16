HDP seÃ§meni iktidar baskÄ±sÄ± altÄ±nda: Oyum size ama dÃ¼kkanÄ± veremem

HDP Ankara milletvekili adaylarÄ±ndan Ä°shak KocabÄ±yÄ±k'Ä±n seÃ§im bÃ¼rosu kiralarken gÃ¶zlemledikleri HDP seÃ§meni Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Birkan BULUT

Ankara

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n “markaja alÄ±n” dediÄŸi HDP seçmeni kendisini baskÄ± altÄ±nda hissediyor. Ankara’da süren seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± konuÅŸtuÄŸumuz HDP 1. Bölge milletvekili adaylarÄ±ndan Ä°shak KocabÄ±yÄ±k, seçim bürosu olarak kiralamak istedikleri bir dükkanÄ±n sahibinin “Vallahi size oy vereceÄŸim ama dükkanÄ± maalesef veremem. Çünkü size verirsem beni fiÅŸlerler, üstüme gelirler” dediÄŸini aktardÄ±.

HDP medya ambargosundan, sokak çalÄ±ÅŸmalarÄ±na adaylarÄ±nÄ±n cezaevinde olmasÄ±na kadar çeÅŸitli engellere maruz kalÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n kapalÄ± bir toplantÄ±da “dÄ±ÅŸarÄ±da bunlarÄ± anlatmam” diyerek markaja alÄ±nmasÄ±nÄ± istediÄŸi HDP’li seçmen kendisini baskÄ± altÄ±nda hissediyor. Birçok yerde olduÄŸu gibi Ankara’da da bu durum gözle görülüyor. Ankara’daki seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± konuÅŸtuÄŸumuz BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k SendikasÄ± (BTS) Genel Sekreteri Ä°shak KocabÄ±yÄ±k, HDP Ankara 1. bölge 4. sÄ±radan milletvekili adayÄ± oldu. KocabÄ±yÄ±k, uzun yÄ±llardÄ±r sürdürdüÄŸü sendikacÄ± kimliÄŸi ve 10 Ekim yaralÄ±sÄ± olarak bu sorumluluÄŸu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

HDP’ seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda birçok engel çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KocabÄ±yÄ±k, “Sadece bizim partimize konulan yasaklar var. StantlarÄ±mÄ±zÄ±n renkli olmasÄ±, gençlerimizin katÄ±lÄ±mÄ± ve halkÄ±n ilgisi güvenlik güçlerini rahatsÄ±z ediyor. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±mÄ±z baÅŸta olmak üzere milletvekillerimiz tutuklu, rehin tutuluyor. Bu ÅŸartlar altÄ±nda seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüyoruz. Ancak ÅŸunu gönül rahatlÄ±ÄŸÄ±yla söyleyebilirim: HalkÄ±mÄ±zÄ±n HDP'ye olan yönelim ve güveni 7 Haziran sürecini hatÄ±rlatmakta. ” dedi.

FÄ°KRÄ°NÄ° SÖYLEYEN BAÅžINA BÄ°R ÅžEY GELMESÄ°NDEN KORKUYOR

HalkÄ±n üzerinde de baskÄ± olduÄŸunu ifade eden KocabÄ±yÄ±k, halkÄ±n tercihini özgürce ortaya koymasÄ± önünde büyük engel olduÄŸunu dile getirdi. Ä°nsanlarÄ±n fikrini söylediÄŸinde baÅŸÄ±na bir ÅŸey gelebileceÄŸi kaygÄ±sÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KocabÄ±yÄ±k, “Trajikomik bir örnek vermek istiyorum: DiÄŸer partiler gibi seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± bir seçim bürosu ile yürütmek istedik. Bir yerde kiralÄ±k dükkan bulduk. Sahibi önce tamam dedi, sonra hangi parti olduÄŸunu sordu. HDP olduÄŸunu söylediÄŸimizde ise ‘Vallahi size oy vereceÄŸim ama dükkanÄ± maalesef veremem. Çünkü size verirsem beni fiÅŸlerler, üstüme gelirler’ dedi. Ancak ben inanÄ±yorum ki halkÄ±mÄ±z bu baskÄ±lara, tek adam diktatörlüÄŸüne karÅŸÄ± gereken cevabÄ± verecek. Belgrad ormanÄ±nda bir ÅŸeyler gizlendiÄŸi söyleniyor. Onlar gömdüklerini ararken, biz demokratik bir ülke yürüyüÅŸüne çoktan baÅŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 23:33

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