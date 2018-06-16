Başbakan sattığı fabrika üzerinden vaatte bulundu: Kotayı artıracağız

Başbakan Binali Yıldırım, Tokat’ta şeker üreticilerine seslendi: Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Kotasını, üretimini artıracağız.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tokat’ta düzenlediği mitingde dikkat çekici vaatlerde bulundu. Yıldırım, şeker işçileri ve üreticilerinin tüm itirazlarına rağmen satılan Turhal Şeker Fabrikası üzerinden vaatlerde bulundu:

“Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız, buradan söz veriyorum.”

Turhal Şeker Fabrikası önünde özelleştirme karşıtı koalisyon

Üreticilere desteği artırdıklarını iddia eden Yıldırım, “İktidarımız boyunca Tokat'a tam 900 trilyon tarım ve hayvancılık desteği verdik. Helali hoş olsun” dedi.

5 şeker fabrikasının satışı onaylandı

Konuşmasının devamında şeker fabrikalarının satılmasıyla ilgili tepkilere değinen Yıldırım, “Tokat Turhal Şeker Fabrikası devredildi. Şimdi burada başka siyaseten kullanacakları şey olmadığı için dillerine 'Şeker fabrikası satıldı, orası kapatılacak' Buradan söylüyorum, Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız, buradan söz veriyorum. Şeker pancar alım fiyatını da geçtiğimiz günler Amasya'da açıkladım 2 lira 35 kuruş, rekor bir fiyat verdik. Kapatılacak bir fabrika için böyle fiyat verilir mi? Bunlar külliyen yalandır” iddiasında bulundu. (AA)

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