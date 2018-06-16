Ege Ãœniversitesi iÅŸÃ§ileri: Oy vermeyenlere kim bilir ne yapmÄ±ÅŸlardÄ±r

KHK ile iÅŸten atÄ±lan Ege Ãœniversitesi iÅŸÃ§ileri, asÄ±l bayramÄ± iÅŸsiz kalmalarÄ±na neden olan AKP iktidardan gidince yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Nuray ÖZTÜRK

Ä°zmir

Kadro beklerken güvenlik soruÅŸturmasÄ± ileri sürülerek iÅŸten çÄ±karÄ±lan Genel-Ä°ÅŸ üyesi Ege Üniversitesi iÅŸçileri bayramÄ± buruk karÅŸÄ±ladÄ±. Ä°ÅŸçiler asÄ±l bayramÄ± iÅŸlerine geri döndüklerinde ve iÅŸsiz kalmalarÄ±na neden olan AKP iktidardan gittiÄŸinde kutlayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°ÅŸ ve aÅŸ yoksa bayramÄ±n bir anlamÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nursevim Eskici ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Bize bayram gelmedi. Ä°ÅŸimize dönersek bayram olacak. Bize bayram haram. Allah’Ä±n izniyle de iÅŸe geri dönene kadar direnmeye devam edeceÄŸiz. Bayramda ne çocuklar için bir ÅŸey alabildik ne de misafirler için bir ÅŸeyler hazÄ±rlayabildik. Önceden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir maaÅŸ vardÄ± ÅŸimdi o da yok. Zaten KHK ile çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için baÅŸka yerde iÅŸe de giremiyoruz. Herkese güzel bir gelecek diliyorum. KavgasÄ±z gürültüsüz iÅŸsizliklerin olmadÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±n daha hakkaniyetli olduÄŸu bir gelecek istiyorum. Daha önce AKP’ye oy verdim ama ÅŸimdi vermemeyi düÅŸünüyorum, beni suçsuz yere iÅŸten çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± için. Ben oy verdiÄŸim halde bunu yapan oy vermeyenlere kim bilir neler yapmÄ±ÅŸtÄ±r.”

Bayrama iÅŸsiz girmenin hüznünü yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Murat GüneÅŸ “Bir çok insan bayramÄ± güler yüzlü rahat bir ÅŸekilde karÅŸÄ±larken normal bir günden daha kötü bir ÅŸekilde karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±m. Bayramda çocuklara bir ÅŸey alabildik desem yalan olur. ÇocuklarÄ±n istekleri çok oluyor ve bayramdan da beklentileri oluyor. En azÄ±ndan bayram harçlÄ±ÄŸÄ± ve bayramlÄ±k ama ben onlarÄ± saÄŸlayabilecek durumda deÄŸilim. Normalde de geçim zordu temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yorduk. Ä°ktidarÄ±n ekonomiye dair söylemleri gerçekçi gelmiyor. AyaklarÄ± yere basan herkes halkÄ±n ekonomik durumunu görüyordur. Seçimlerde bu iktidarÄ±n gitmesinden yanayÄ±m ama kolay kolay koltuklarÄ±nÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum” diye konuÅŸtu.

‘BANA BAYRAM HARAM’

Ä°ÅŸsiz olduÄŸu için bayramÄ±n kendisinde olumlu his yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dilek Didem Uyan “Benim ÅŸu an bir bayramÄ±m yok. EkmeÄŸim elimden alÄ±ndÄ±ktan sonra bana bayram haram. Kimseyle de bayram kutlamak istemiyorum. Ne zaman iÅŸe girerim o gün benim bayramÄ±m. Ä°ktidara artÄ±k tamam demenin zamanÄ± geldi de geçiyor. 16 sene boyunca belki iyi ÅŸeyler de yaptÄ±lar ama çoÄŸu kötülük. En baÅŸta iÅŸçilere zarar verdiler, ülkeyi yok ettiler. Bu saatten sonra kim gelip nasÄ±l bu ülkeyi kurtaracak bilmiyoruz. Ne demokrasi ne özgürlük var, dilediÄŸimizi söylemiyoruz. Bu diktatörlüktür. KeÅŸke bir ÅŸey yaparken halkÄ±na danÄ±ÅŸsaydÄ±. Åžimdi bu kadar kiÅŸi dur diyorsa bir bildiÄŸimiz var. Seçimden sonra en büyük bayramÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum” dedi.

Mine Söyler de “Bayram bizim için gelmedi. 75 gündür direniyoruz. Direnmeye devam edeceÄŸiz. Bayram bizlere deÄŸil ama gelmesi gerekenlere geldi zaten. Bayrama iÅŸsiz ve parasÄ±z olarak girdik. SÄ±radan bir gün gibi geçecek. Benim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ailem de yaÅŸÄ±yor. Ben üzüldüÄŸüm için onlar da üzgün. 24 Haziran bize bayram arifesi olacak. KÄ±smet olursa da bayram 25’inde baÅŸlayacak bize” diye konuÅŸtu.

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