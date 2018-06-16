Devlet Bahçeli: Türkün beyazı zencisi olmaz, ya Türksündür ya değil

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Muharrem İnce ve Tayyip Erdoğan arasındaki 'Beyaz Türk' polemiğine dahil oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bahçeli, “Varsın olsun şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar yüzde 5 -6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunlara ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iddiası için el ovuşturmaya maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır” dedi.

Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan arasında süren 'Beyaz Türk' polemiğine de dahil olan Bahçeli, "Türkün beyazı zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır. Ya Türksündür ya değilsindir ya adamsındır ya da ar damarı çatlak bir bedbaht. Neyin beyazı? Neyin zencisi? Her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce'nin, freni patlamış dengesi bozulmuştur" dedi. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (16 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 15:26

www.evrensel.net