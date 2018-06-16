24 Haziran'a giderken Tuzla: DeÄŸiÅŸim isteÄŸi artÄ±yor, AKP geriliyor

Tuzla'da iÅŸÃ§ilerle, emeklilerle ve bazÄ± kurum temsilcileri ile seÃ§imleri konuÅŸtuk. YurttaÅŸlar tercihlerini etkileyen faktÃ¶rleri anlattÄ±.

Vural NASUHBEYOÄžLU

Ä°stanbul

175 bin seçmeniyle Ä°stanbul’un en küçük ilçelerinden biri olan Tuzla’da seçimin nabzÄ±nÄ± tutmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Bir sanayi havzasÄ± olan Tuzla’da konuÅŸtuÄŸumuz vatandaÅŸlar ya iÅŸçi ya da iÅŸçi emeklisi. DolayÄ±sÄ±yla dile getirilen en temel dert de geçim derdi ve ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± kaygÄ± oluyor.

Bu kaygÄ±larÄ±n, AKP seçmeni üzerinde de etkili olduÄŸu gözleniyor. AKP’nin kemik oylarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki seçmenleri kaybedeceÄŸi görüÅŸü hakim. AKP’nin seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda “eski heyecanÄ±n” olmamasÄ± ve söylemlerinin etkisiz kalmasÄ± da bu görüÅŸü destekliyor.

Muhalefet ise bu dönem sanki biraz daha canlÄ±. CHP’de Muharrem Ä°nce etkisi hareket yaratÄ±rken, CHP’den azÄ±msanmayacak bir kesimin Meclis çoÄŸunluÄŸunun AKP’ye geçmemesi için HDP’ye oy vereceÄŸi konuÅŸuluyor. Saadet Partisinin Tuzla’da oyunu artÄ±rmasÄ± bekleniyor. Ä°YÄ° Partinin etkisini ve oy oranÄ±nÄ± tahmin edebilmek için somut veriler yok.

‘KÜRT SORUNU ARTIK ÇÖZÜLMELÄ°’

Tuzla sahilde konuÅŸtuÄŸumuz MaraÅŸlÄ± Mehmet Demir, 56 yaÅŸÄ±nda. Ä°nÅŸaat iÅŸçisi ama emekli olabilmek için bir tekstil fabrikasÄ±nda haftada 60 saat çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu yaÅŸta nasÄ±l bir iÅŸe girebildiÄŸini soruyoruz, “Bu koÅŸullarda hangi yaÅŸta olsan çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rlar” diyor. Ä°ÅŸyerinde AKP’ye oy verecek olan iÅŸçilerin çoÄŸunlukta olduÄŸunu söyleyen Demir, CHP’li. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde Muharrem Ä°nce’yi destekliyor. Ama milletvekili seçimlerinde HDP’ye oy verecek. “Meclis çoÄŸunluÄŸunun AKP’ye geçmemesi için” diyor, “AyrÄ±ca Kürt sorunu çözülmeli, kaç senedir birbirimizi öldürerek nereye vardÄ±k!”

‘HER KANALDA O VAR, BIKTIK’

Gece bekçiliÄŸi yapan Bedirhan’la balÄ±k tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken konuÅŸuyoruz. AKP’ye iki kez oy verdiÄŸini, referandumda da ‘evet’ dediÄŸini belirtiyor. “Söylemleri cezbetti. Dedik, belki iyileÅŸme olur. Ama boÅŸtur, gördük” diye dile getiriyor piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±.

Geçim derdi can alÄ±cÄ± nokta onun için de, “Asgari ücrete, 1600 TL’ye ne geçimi olsun” diyor. “Sadece ekonomi deÄŸil Türkiye gidiyor. Bu kez de kazanÄ±rsa artÄ±k Türkiye kalmaz” diye düÅŸünen Bedirhan, henüz net deÄŸil ama bu kez CHP’ye oy verecek gibi.

Biz konuÅŸurken yanÄ±mÄ±za yaklaÅŸan Emekli Erhan Ünlütürk, “ailece saÄŸ görüÅŸlü” olduklarÄ±nÄ± belirterek lafa giriyor. Üç dönemdir AKP’ye oy vermiÅŸ. “Ama artÄ±k oy yok. Rakip yok diye oy verdik. Åžimdi yargÄ± yok, adalet yok, iÅŸ yok” diyerek, bu kez ilk defa sola oy verebileceÄŸini söylüyor. Ünlütürk, “Eve 120 ekran televizyon aldÄ±m. Her kanalda o var, bÄ±ktÄ±k artÄ±k! Para verip aldÄ±ÄŸÄ±m televizyonu açmÄ±yorum” diyor.

Gece bekçiliÄŸi yapan Bedirhan ile Emekli Erhan Ünlütürk balÄ±k tutarken. FotoÄŸraf: Evrensel

‘A HABER Ä°ZLERSEN MEMLEKET GÜZEL’

Giresunlu Hasan Güllü, Emekli. Kahvecinin getirdiÄŸi çayÄ± alÄ±p “YeÄŸenim kusura bakma, hastayÄ±m ondan oruç tutmuyorum” diyor. AKP’ye oy vereceÄŸini belirterek, gerekçelerini “17 senede Bolu tünelini delemediler, bu adam deldi. Denizin altÄ±nÄ± bu adam ulaÅŸÄ±ma açtÄ±” diye sÄ±ralÄ±yor. AKP’ye oy verenlerin bu seçimde karar deÄŸiÅŸtirdiÄŸine dair gözlemleri soruyorum, “Ben dönmem. Çevremde de AKP’den dönen görmedim” diyor.

AltÄ± yÄ±ldÄ±r tersanede çalÄ±ÅŸan Murat, taÅŸeron sisteminden rahatsÄ±z. HastalÄ±kta rapor kabul edilmediÄŸini, ücretinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n elden verilerek sigortasÄ±nÄ±n düÅŸük yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Murat, “onca çalÄ±ÅŸmaya raÄŸmen eline bir ÅŸey geçmeyince” isyan ederek iÅŸten ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. Hükümetin ‘Ä°ÅŸsizlik yok, iÅŸ beÄŸenmiyorlar’ sözünü hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise cevabÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor: “Abi A Haberi izlersen memleket güllük gülistanlÄ±k!” 30 yaÅŸÄ±nda olan Murat, baÅŸÄ±nÄ± sokacak bir ev almayÄ± “imkansÄ±z” olarak görüyor. “Köprü, yol yapmak güzel de üretim olmadan bir iÅŸe yaramÄ±yor” diyen Murat daha önce AKP ve HDP’ye oy vermiÅŸ. “Ä°kisinden de beklediÄŸimi bulamadÄ±m, bu yüzden sandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸim” diyor.

DEÄžÄ°ÅžÄ°M Ä°STEÄžÄ° REFERANDUMDAN DAHA GÜÇLÜ

Tersane Ä°ÅŸçisi Serkan Tan, Emek Partili. Parti olarak uzun yÄ±llardÄ±r tersanelerde faaliyet yürüttüklerini belirten Tan, “Ä°ÅŸçiler büyük oranda partimizi tanÄ±yor. Emek Partisi deyince, iÅŸçilerden yana bir parti olduÄŸunu söylüyorlar” diyor. EMEP’in tek adam tek parti düzeninin geriletilmesi için bu seçimlerde HDP’nin desteklenmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Tan, “Ä°ÅŸçilere AKP’nin iÅŸçi düÅŸmanÄ± bir parti olduÄŸunu, yasakladÄ±klarÄ± grevleri, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yükselttiÄŸini, iÅŸçi ücretlerinin sürekli düÅŸtüÄŸünü anlatÄ±yoruz ve partimizde örgütlenme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz. YürüttüÄŸümüz tartÄ±ÅŸmalarda düne göre daha fazla iÅŸçinin bize hak verdiÄŸini görüyorum” diye anlatÄ±yor. Ekonomik durumun çok ÅŸeyi etkilediÄŸini ifade eden Serkan, ÅŸöyle devam ediyor: “Özellikle AKP’li iÅŸçilerle geçmiÅŸte tartÄ±ÅŸamÄ±yorduk, bugün ise daha suskun ve sessizce tartÄ±ÅŸmalarÄ± dinliyorlar. AKP’lilerde referandumda çok cÄ±lÄ±z olan deÄŸiÅŸim bugün daha güçlü. Bu elbette büyük bir kopuÅŸa iÅŸaret etmiyor ÅŸimdilik, ama çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yerde daha önce hep AKP’ye oy veren UrfalÄ± Arap iÅŸçilerden bile ‘Bu sefer AKP’ye oy vermeyeceÄŸim’ diyenler oldu.”

MUHAFAZAKAR KÜRT SEÇMEN ‘ELÄ°M KIRILSAYDI’ DÄ°YOR

HDP Tuzla Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hakan Vayiç, seçimin ramazana denk gelmesinin en çok AKP’ye yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Belediye ve devletin tüm olanaklarÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar” diyor. Buna raÄŸmen AKP’nin bile bu seçimde “ilk kez bu kadar sessiz” olduÄŸunu ifade ediyor. “AKP seçmeninde bir kopuÅŸ var, çok belli ama bu sandÄ±ÄŸa ne kadar yansÄ±r onu bilemiyorum” diyen Vayiç, Kürt sorununda savaÅŸ konseptine dönülmesinin muhafazakar Kürt seçmenleri AKP’den koparttÄ±ÄŸÄ± konusunda ise emin konuÅŸuyor: “ErdoÄŸan HDP’ye üye olsa bu Kürt amcamÄ±z gelmez’ denilen kiÅŸi geçen iftar yemeÄŸimize katÄ±larak ‘Elim kÄ±rÄ±lsaydÄ± da oy vermeseydim’ dedi.”

‘AKP SEÇÄ°M BÜROSUNA UÄžRAYAN YOK’

Deneyimli Gazeteci Halil Özen, Tuzla’nÄ±n yerlilerinden. Bu nedenle gözlemlerini önemsiyoruz. BaskÄ±lara raÄŸmen HDP’nin iyi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özen, Tuzla’da da bazÄ± CHP’lilerin barajÄ± aÅŸmasÄ± için HDP’ye oy vereceÄŸini ekleyerek, HDP’nin barajÄ± aÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Özen’e göre MHP, BBP’den bile etkisiz; 1 Haziran’da Tuzla’da yüzde 2.7 oy alan Saadet Partisi ise oyunu artÄ±rabilir. Sahada “Ä°YÄ° Partiye oy vereceÄŸim” diyenlerle ise karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±ÅŸ.

Herkesin ekonomi nedeniyle kan aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, esnafÄ±n ‘BeÅŸ kuruÅŸ para yok’ diye dert yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Özen, “AKP Tuzla’da dökülüyor. AKP’ye merkez saÄŸdan gelen seçmenler diÄŸer partilere kayacak. KarÅŸÄ±mda bulunan AKP seçim bürosuna uÄŸrayan yok” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N TALEPLERÄ° SEÇÄ°M ORTAMINA YETERÄ°NCE YANSIMIYOR

Deriteks Tuzla Åžube Sekreteri Haydar Canpolat: ErdoÄŸan’Ä±n arkasÄ±nda duran iÅŸçiler halen çoÄŸunlukta ama AKP’nin söylemleri eskisi gibi prim yapmÄ±yor. Ekonomik kriz, OHAL, grev yasaklarÄ±, iktidarÄ±n sürekli patronlarÄ±n elini rahatlatmak için yaptÄ±ÄŸÄ± düzenlemeler 16 yÄ±ldÄ±r AKP’yi destekleyen iÅŸçilerde dahi soru iÅŸaretlerine neden oldu. Ama sendikalar var olanÄ± koruma adÄ±na, hükümetin açÄ±k patron yanlÄ±sÄ± tutumuna ses çÄ±karmÄ±yor. Sendika olarak biz emek ve demokrasiden yana olan partilerin desteklenmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±k. Ancak tüm sendikalarÄ±n vergi adaletsizliÄŸi, örgütlenme önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi, grev yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± taleplerini hep birlikte ifade etmesi ve bunu yapmayanlara oy yok çaÄŸrÄ±sÄ± yapmasÄ± gerekiyordu. Çünkü iÅŸçilerin yaÅŸam ve çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n düzeltilmesi adÄ±na talepleri seçim ortamÄ±na yeterince yansÄ±mÄ±yor.”

Ä°NSANLAR BU DÖNEM BÄ°ZÄ° DÄ°NLEMEYE DAHA AÇIK

CHP 1. Bölge Milletvekili AdayÄ± Hasan Uzunyayla, ekonomik gidiÅŸatÄ±n seçimlerde belirleyici olacaÄŸÄ±nÄ±, AKP’liler dahil herkesin bunu dile getirdiÄŸini aktarÄ±yor. “Daha önce AKP’ye oy verdim ama bu kez vermeyeceÄŸim diyenler az deÄŸil. Ä°nsanlar bu dönem söylemlerimize daha açÄ±k. Pazardaki çalÄ±ÅŸmamÄ±zda tepki gösteren AKP’lileri bir kadÄ±n ‘ArtÄ±k yeter. Ben evime bir kilo kiraz alamÄ±yorum, siz kimi savunuyorsunuz’ diyerek susturabiliyor. Biraz ürkek biraz çekingen olsa da deÄŸiÅŸim görülüyor. ÇabamÄ±z, gayretimiz ülkemizin ve gençliÄŸimizin daha güvenli bir geleceÄŸi için. Bu kez bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z.”

ÖZEL OLARAK Ä°ÅžÇÄ° VE EMEKÇÄ°LERE SESLENÄ°YORUZ

Emek Partisi Tuzla Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Orhan Atan: Partimiz seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± özellikle iÅŸçiler içerisinde yürütmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bildiri daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n büyük kÄ±smÄ±nÄ± sabah iÅŸçi servis ve otobüs duraklarÄ±nda yapÄ±yoruz. Yine iÅŸçi evlerini ve kahvelerini temel çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±mÄ±z olarak belirledik. Biz seçim sürecinde bu devasa çarkÄ±n, bu düzenin, iÅŸçiler için bilinmez gibi görünen ekonominin aslÄ±nda iÅŸçilerin üretimlerinin üzerinden var olduÄŸunu anlatmaya özel önem veriyoruz. Ä°ÅŸçi ve emekçilere kendi partilerinde Emek Partisinde örgütlenme, seçimlerde HDP ve DemirtaÅŸ’a oy verme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz. Bir diÄŸer hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ise sandÄ±k güvenliÄŸi üzerine. Tüm üyelerimiz ve mücadele dostlarÄ±mÄ±zla seçim günü sandÄ±klarÄ±n baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ±z.

BUNDAN Ä°KÄ° SENE ÖNCE GELSEYDÄ°N

Pendik’e baÄŸlÄ± EsenyalÄ± Mahallesi’ndeyiz. BurasÄ± Tuzla ilçe sÄ±nÄ±rÄ±nda yoksul bir bir emekçi mahallesi.

KÄ±rÅŸehirli, iÅŸsiz bir genç olan Alper YeÅŸilyurt’la konuÅŸuyoruz. Bekar olduÄŸunu, ailesiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ara ara yevmiyeli iÅŸlere gittiÄŸini anlatÄ±yor. YeÅŸilyurt seçim havasÄ± olmamasÄ±nÄ± kutuplaÅŸmaya baÄŸlÄ±yor, “KutuplaÅŸmanÄ±n baÅŸ nedeni de ErdoÄŸan” diyen YeÅŸilyurt, MHP’li, referandumda da ‘evet’ demiÅŸ. “Bundan iki sene önce gelseydin ErdoÄŸan ve Bahçeli’den baÅŸka bir ÅŸey demezdim. Ekonomik kriz var. Döviz almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ. Döviz, alÄ±mÄ± da etkiler, oyu da etkiler, her ÅŸeyi etkiler. Karar verdim ittifakÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda kim varsa ona oy vereceÄŸim.”

‘Ä°YÄ° Partiye mi oy vereceksin?’ sorumuza yanÄ±tÄ± ise “Ailecek CHP’ye oy vereceÄŸiz” oluyor. “AKP güçlü diye ona oy vermek zorunda mÄ±yÄ±m?” diye soran YeÅŸilyurt, ErdoÄŸan’Ä±n ‘Ben iktidardan gidersem kötü olacak’ sözlerine tepki gösteriyor: “Niye olsun? Senden baÅŸka memlekette kimse yok mu? DiÄŸer insanlarÄ±n bilgisi, tecrübesi yok mu?”

YERLÄ° SÄ°GARA MI KALDI?

YeÅŸilyurt’un sözlerine mobilya iÅŸçisi arkadaÅŸÄ± Hüseyin, itiraz ediyor. AKP iktidarda olduÄŸu için artÄ±k insanlarÄ±n ‘Mitinge gideyim’ demediÄŸini, ilk dönemlerin heyecanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ama “AKP’de halen belli bir potansiyelin olduÄŸunu” da ekliyor. Hüseyin’e göre “Dövizin yükselmesi insanÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hatalardan” kaynaklÄ±. Buna YeÅŸilyurt’un içtiÄŸi LM’nin yabancÄ± sigara olmasÄ±nÄ± dayanak gösteriyor. YeÅŸilyurt ise “TEKEL’i sattÄ±lar. Yerli sigara mÄ± kaldÄ±? Dövizle benim ne alakam var” diye karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

MEYDANLAR GÖSTERGE DEÄžÄ°L

Terzilik yapan Hatun abla, tüm çevresinin AKP’li olduÄŸunu söylüyor ama kendisi cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için CHP’nin AdayÄ± Ä°nce’ye, AKP Mecliste çoÄŸunluÄŸu alamasÄ±n diye milletvekili seçimlerinde ise HDP’ye oy verecek. “AKP’den kopuÅŸ var” söyleminin aksine o çevresindeki AKP’lilerde hiç deÄŸiÅŸim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. “Meydana bakarsan Ä°nce almÄ±ÅŸ gidiyor görüntüsü var” diyen Hatun abla, meydanlarÄ±n gösterge olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesinde.

YARDIMLARI KAYBETME KORKUSU

Özel eÄŸitime muhtaç, engelli 2 çocuÄŸu olan annelerden biri anlatÄ±yor. AKP’yle birlikte çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitim almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eve saÄŸlÄ±kçÄ± geldiÄŸini, 500-2 bin TL arasÄ± gÄ±da kuponu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan anne, ÅŸunlarÄ± söylüyor: “YapÄ±lanlar aslÄ±nda bizim hakkÄ±mÄ±z ama 850 çocuÄŸun gittiÄŸi okulda bunu bir lütuf gibi gören neredeyse bütün aileler bu haklarÄ± kaybetmek korkusu ve minnet duygularÄ±yla AKP’ye oy verecek. Ben de geçmiÅŸte AKP’ye oy vermiÅŸtim. Ama Gezi’den ve Suruç KatliamÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan zulümler nedeniyle artÄ±k AKP’ye oy vermeyeceÄŸim.”

KÄ°MSE BÄ°ZE MASAL ANLATMASIN

25 yÄ±llÄ±k tekstil iÅŸçisi olan Hüseyin KÄ±ran ise ErzincanlÄ±. Kaç iÅŸyeri deÄŸiÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. 25 yÄ±lda topu topu 600 günlük sigorta primi yatmÄ±ÅŸ. OHAL’le seçime gidildiÄŸini, çocuk tecavüzcülerinin aklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Sedat Peker gibi adamlarÄ±n ‘Oluk oluk kan akÄ±tacaÄŸÄ±m’ dediÄŸini hatÄ±rlatan KÄ±ran, “Kimse bize masal anlatmasÄ±n. Bu yapÄ±lanlarÄ± sindiremem” diye konuÅŸtu. CHP’ye oy verecek olan KÄ±ran, “Peki, partilerin vaatlerinde iÅŸçilerin talepleri var mÄ±?” diye sorunca “Ä°ÅŸçiye sÄ±ra gelmiyor” diyor. KÄ±ran’Ä±n bir iÅŸçi olarak en önemli talepleri ise sendika ve sigorta haklarÄ± ile asgari ücretin yükseltilmesi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 14:30

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