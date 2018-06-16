Rıza Türmen: HDP'de demokrasi umudu görüldüğü için saldırıyorlar

AİHM eski Yargıcı Rıza Türmen: HDP'de bir demokrasi umudu görüldüğü için çok saldırıyorlar. 24 Haziran’dan sonra bütün bunlar değişecek

Sadiye ESER

Melike CEYHAN

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski Yargıcı ve Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİP) kurucularından Rıza Türmen, seçim gündemini ve Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik artan saldırıları değerlendirdi.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasının temel haksızlık olduğunun altını çizen Türmen, “Dünyanın neresinde görülmüş böyle yarışmaya katılan 6 adaydan biri cezaevinde ve oradan seçime katılıyor. Bu olacak iş değil. Seçimlerde adil ve eşitlik ilkesi var. Bir aday eğer cezaevindeyse siz adil ve eşit bir seçim olacağından söz edemezsiniz. İkincisi, HDP’nin birçok milletvekili içerde. Bunun getirdiği bir problem var. Üçüncüsü, HDP ittifaklar içerisinde değil. HDP ittifakların dışında bırakılmış. HDP’nin ittifaklar dışında bırakılması çok yanlış. Çünkü bu Kürtlerin sistem dışına itilmesi sonucunu verebilir” dedi.

‘BİRLİKTE YAŞAMA ÇERÇEVESİNİ BULMAK LAZIM’

Bütün meselenin Kürtleri sitem içerisine çekip hep beraber yaşamak olması gerektiğini vurgulayan Türmen, "Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin kim varsa Türkiye’de yaşayan herkesin birlikte yaşayabileceği bir ortak çerçeve bulmak lazım. Kürtleri sistem dışına iterek, bu ortak çerçeveyi bulma imkanından kendinizi mahrum ediyorsunuz. Onun için zaten bu son bütün bu olaylardan sonra Kürtlerde sisteme karşı bir yabancılaşma duygusu var. Şimdi ittifak dışında bırakarak büsbütün bu yabancılaştırma duygusunu pekiştiriyorsunuz. O bakımdan da ittifak dışında bırakılması çok yanlıştır” diye konuştu.

EŞİTLİK İLKESİ İHLAL EDİLDİ

Seçimlerin eşit koşullarda yapılması gerektiğine vurgu yapan Türmen, “Anayasa’da da seçim kanununda da öngörülen şey YSK’nin seçimleri eşit koşullar altında yapmasıdır. Eşitlik ilkesi seçimler için çok önemlidir. Türkiye’de seçimlerde en çok ihlal edilen de eşitlik ilkesidir. 6 adaydan bir tanesi cezaevinde. Burada eşitlikten söz edebilir misiniz? Eşitlik ilkesini sağlamayı da belki yargı yapabilir. Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde seçme seçilme hakkı bakımından burada bir ihlal var. Bunu yargıya götürmek lazım ve yargıdan bunun ne kadar eşitsiz ne kadar adil olmayan bir seçim olduğunun tespiti gerekiyor” dedi.

‘İKTİDAR HDP’NİN TÜRKİYELEŞMESİNİ TEHLİKE GÖRÜYOR’

HDP’ye yönelik saldırıları “vahşilik” olarak adlandıran Türmen, şu ifadeleri kullandı: “Niye HDP’ye saldırıyorlar, diye düşünmek lazım. Çünkü HDP Türkiyelileştikçe tabanı genişliyor. Sadece Kürtlerden oy almıyor. Türklerden de oy alıyor ve iktidar bakımından tehlikeli bir parti haline geliyor. Bir de HDP şimdi çok kritik bir konumda. HDP’nin barajı aşması ya da aşmaması seçim sonucunu etkileyecektir. Onun için HDP’yi mümkün olduğu kadar çalışmalarını, varlığını küçültmeye çalışıyorlar. HDP’yi baskı altına tutmaya çalışıyorlar. HDP’ye karşı fiziki bir şiddet kullanıyorlar. Bu tabi çok büyük bir haksızlıktır. HDP Türkiyelileştikçe tabanı genişliyor. Bir demokrasi umudu görülüyor HDP’de. Bütün saldırılar bunun için.”

‘24 HAZİRAN’DAN SONRA DEĞİŞECEK’

24 Haziran’dan sonra bütün bunların değişeceğine inandığını dile getiren Türmen, “24 Haziran’dan sonra Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkacağına inanıyorum. Çünkü bunların hepsi siyasi ve keyfidir. Tutuklanmasının hiçbir nedeni yok. Hiçbir şekilde açıklayamazsınız. Selahattin Demirtaş milletvekili, bir parti başkanı niye tutuksuz yargılanmıyor? Bu sorunun cevabı ortada yok. Onun için 24 Haziran’dan sonra bütün bunların düzeleceğine inanıyorum” diye konuştu. (MA)

Seçim Günlüğü (16 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 09:19

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