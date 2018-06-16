İBB’den 'hediyeli' Erdoğan propagandası: Erdoğan’ın selamı var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şikayet hattı 153 Beyaz Masa, Fatih’te bulunan Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hastalara ‘Beyaz Masa’ logosu bulunan hediye paketi dağıttı. Paketleri dağıtan kişiler, hasta ve hasta yakınlarına paketleri verirken; “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın selamı var, geçmiş olsun iyi bayramlar dileklerini iletiyoruz” dedi.

Seçime günler kala belediyenin imkanlarıyla Tayyip Erdoğan propagandası yapılması, bu çalışma yürütülürken hastane yetkililerinin hiç bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Bazı hasta ve hasta yakınları ile hastanede bulunan sağlık emekçileri duruma tepki gösterdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Seçim Günlüğü (16 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 12:35

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