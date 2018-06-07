Seçim Günlüğü (7 Haziran 2018) - Konuşma sıralaması belli oldu

DEMİRTAŞ'TAN YURT DIŞI SEÇİMENİNE ÇAĞRI

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yurt dışında oy kullanacak seçmenlere çağrıda bulundu. Demirtaş'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız oy vermeye başladı. Ülkemizin değişime ve güzel günlere hazırlandığı bu seçimde her yurttaşımızın katkısını bekliyoruz. Belki de Türkiye’yi değiştirecek olan senin OY’undur. Herkesi oy kullanmaya davet ediyorum" denildi.

Selahattin Demirtaş'tan yurt dışı seçmenlerine çağrı HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yurt dışında oy kullanacak seçmenlere çağrıda bulundu.

BULDAN: 24 HAZİRAN'IN 1 KASIM'I OLMAYACAK

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP'nin, 7 Haziran 2015'teki seçimlerde HDP'nin yakaladığı başarıyı sindiremediğini ve ülkeye zulmederek 1 Kasım'da tekrar seçim yaptığını belirterek, "Şu bilinsin ki, 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak. Artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu AKP'nin gitmesinden yana bir tavır aldı ve bu tavır 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansıyacak" dedi.

Buldan: 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı asla ve asla olmayacak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimleri kapsamında İzmir'de partisinin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

KARAMOLLAOĞLU ADANA'DA KONUŞTU

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, iktidar olmaları halinde hastanelerin isimlerini 'şifahane' olarak değiştireceklerini söyledi.

Karamollaoğlu: Hastanelerin isimleri 'şifahane' olacak Temel Karamollaoğlu, kendilerine yöneltilen eleştirilerden birinin de sürekli olarak iktidarı eleştirmek olduğunu belirtti.

İNCE'DEN ERDOĞAN'A BİRAZ DÜRÜST OL

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Isparta’da seçmenleriyle buluştu. İnce’nin hedefinde bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğan’ın kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt veren İnce, “Biraz dürüst ol” dedi.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Biraz dürüst ol Isparta’da konuşan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan’ın kendisine dönük sözlerine yanıt verdi.

ADAYLARIN PROPAGANDA KONUŞMA SIRALAMASI BELLİ OLDU

Yüksek seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştiren kura sonucunda cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon propagandalarına başlayacakları 17 Haziran 2018 Pazar gününden 23 Haziran 2018 Cumartesi gününe kadar yapacakları 10’ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları belirlendi.

Demirtaş, TRT konuşması için cezaevinden stüdyoya götürülecek Selahattin Demirtaş, 17 Haziran’da TRT’de yayınlanacak konuşması için cezaevinden götürülüp getirilecek.

MAHİR ÜNAL: BİZE ESKİ TÜRKİYE'Yİ VAAD EDİYORLAR

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Maraş'ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya geldi. AKP İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile milletvekili adaylarının da katıldığı programda konuşan Ünal, muhalefetin eski Türkiye’yi vadettiğini öne sürdü.

Ünal: Adile Naşit’in ninni okuduğu Türkiye, bizim için tam bir kâbustu AKP sözcüsü Mahir Ünal, muhalefetin seçim vaadlerini eleştirerek 'O Türkiye bizim için tam bir kâbustu' dedi.

DEMİRTAŞ'TAN ÇAY YANITI

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, artvinden.com’dan Eren Dağıstanlı ile Şendoğan Yazıcı’nın sorularını yanıtladı. Demirtaş, “Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi” desek ne dersiniz?” sorusuna, Hele bu sene de toplayun, Zaten AKP gideyi, Çaya para geleyi” diye yanıtladı.

Demirtaş’tan çay yanıtı: Hele bu sene de toplayun, Zaten AKP gideyi... Selahattin Demirtaş, 'Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi' desek ne dersiniz?' sorusuna 'Hele bu sene de toplayun, AKP gideyi' yanıtını verdi.

SELMA GÜRKAN: 24 HAZİRAN, KHK’LERİ ÇIKARANLARDAN HESAP SORMA ZAMANI

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Ege Üniversitesi’nde KHK ile işten atılan taşeron işçilerin direnişine destek ziyaretinde bulundu.

Selma Gürkan: Asıl siyaseti özne olan işçi sınıfı yapmalıdır Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Dokuz Eylül, Ege Üniversitesi çalışanları ve BEKEV'i ziyaret etti.

KADIKÖY’DE GENÇLERE SEÇİMLERDEN BEKLENTİLERİNİ SORDUK

İstanbul Kadıköy’de gençlere mikrofon uzattık, 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşlerini ve beklentilerini sorduk.

Kadıköy’de gençlere 24 Haziran seçimlerini ve beklentilerini sorduk İstanbul Kadıköy’de gençlere mikrofon uzattık, 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşlerini ve beklentilerini sorduk.

HDP SEÇMENİ, İKİNCİ TURDA MUHARREM İNCE'YE OY VERECEK Mİ?

HDP Milletvekili Adayı Ahmet Şık: “Köprüden 'İnce' son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok sorulan, merak edilen soru 'HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'ye oy verecek mi' oluyor. Evet verecekler. Ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum. Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP'nin parlamentoda olmasının kıymetini bilen insanların gösterdiği teveccühe, olgunluğa HDP seçmeninin aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü kaygılarımız aynı.”

Ahmet Şık'tan 2. tur açıklaması: Köprüden 'İnce' son çıkış FOX TV'ye konuk olan HDP milletvekili adayı Ahmet Şık, 'Köprüden 'İnce' son çıkış. HDP seçmeni 2. turda İnce'ye oy verecek' dedi.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde yurt dışında yaşayanların oy kullanmaya başlamasıyla birçok parti, kurum ve kuruluş seçim çalışmalarına hız verdi. Evrensel yurt dışında da seçimin nabzını tutuyor.

Hamburg’da seçimin nabzı: AKP çevresinde Erdoğan hoşnutsuzluğu Hamburg’da AKP çevrelerinde az da olsa Erdoğan'a hoşnutsuzluktan bahsediliyor. CHP seçmeni ise heyecanlı ve HDP’nin barajı geçmesi gerektiği fikrinde.

Münih’te seçim toplantısı yapıldı Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’na (DİDF) bağlı Münih Dayanışma Evinin düzenlediği toplantıda 24 Haziran seçimleri konuşuldu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU: KİMSE ENDİŞE ETMESİN, ÖZGÜRLÜK BÜYÜK OLACAK

HDP Ankara Milletvekili Adayı Filiz Kerestecioğlu, seçim çalışmalarını 5 Dakikada’ya değerlendirdi:

“Kimse endişe etmesin, özgürlük büyük olacak. Herkes seçim güvenliği için elinden geleni yapmalı, sandığın başından ayrılmamalı. Çünkü seçim güvenliğini sağlayacak olan aynı zamanda vatandaşların kendisidir.”

HDP Adayı Kerestecioğlu: Kimse endişe etmesin, özgürlük büyük olacak HDP Ankara Milletvekili Adayı Filiz Kerestecioğlu, seçim çalışmalarını 5 Dakikada’ya değerlendirdi.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYITLI OLANLARIN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında ve konsolosluklara kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı.

Yurt dışında oy kullanma işlemleri başladı Yurt dışında oy kullanma işlemleri başladı. Yücel Özdemir hem partilerin yurt dışı çalışmalarını hem de seçmenin eğilimlerini yazdı.

MUHALEFETE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP'nin seçim çalışmalarına yönelik saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Dün Balıkesir'de HDP'nin seçim propaganda aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Anafartalar Caddesi üzerinde seyreden aracın ön camında atılan kaldırım taşları nedeniyle kırıklar oluştu.

Balıkesir'de HDP aracına taşlı saldırı düzenlendi Muhalif partilere yönelik saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Balıkesir'de HDP'nin seçim aracına taşlı saldırı düzenlendi.

HDP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYI HATİMOĞULLARI EVRENSEL’E KONUŞTU

Adana'da son bir haftada seçim çalışmaları yoğunlaştı. Seçimleri konuştuğumuz HDP Adana Milletvekili Adayı Tülay Hatimoğulları, sosyal medyadaki ‘TAMAM’ boşuna değil diyor.

HDP Adana Adayı Hatimoğulları: Sosyal medyadaki ‘TAMAM’ boşuna değil HDP Adana Milletvelili adayları Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz’le seçim çalışmalarını konuştuk.

ANTAKYA'DA SINIR TİCARETİ YOK OLDU, İŞSİZLİK ARTTI

Hataylılar en önemli sorun olarak işsizliği ve yoksulluğu sayıyor. Kente dair sıraladıkları sorunları şöyle toparlayabiliriz: “Kente gelen yabancı turist azaldı. Eskiden İran, Suriye, Lübnan vs... Hepsi buralara gelirdi, alışveriş ederdi. Artık kimse gelmiyor. Sınır ticareti yok oldu, işsizlik arttı. Gençler iş bulamıyor. Dolar aldı başını gitti. Suriyeliler ucuza çalıştırılıyor, Suriyeliler nedeniyle kiralar, ev fiyatları arttı. AKP hükümetinin Suriye politikasından dolayı kent yara aldı. Kentin huzuru bozuldu. Kimler olduğu belli olmayan karanlık güçler değişik zamanlarda kentte görünüyor. Kaygı yaratıyor.”