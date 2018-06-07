Ahmet Şık'tan 2. tur açıklaması: Köprüden 'İnce' son çıkış

FOX TV'ye konuk olan HDP milletvekili adayı Ahmet Şık, 'Köprüden 'İnce' son çıkış. HDP seçmeni 2. turda İnce'ye oy verecek' dedi.

HDP İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık "Köprüden 'İnce' son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. En çok merak edilen, bana en çok sorulan soru 'HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'ye oy verecek mi' oluyor. Evet verecekler" dedi.

HDP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Ahmet Şık, bugün FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya’yla Çalar Saat programına konuk oldu. Şık programda cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda HDP seçmeninin tercihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Şık şu ifadeleri kullandı:

“Köprüden 'İnce' son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok sorulan, merak edilen soru 'HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'ye oy verecek mi' oluyor. Evet verecekler. Ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum. Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP'nin parlamentoda olmasının kıymetini bilen insanların gösterdiği teveccühe, olgunluğa HDP seçmeninin aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü kaygılarımız aynı.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 11:55

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