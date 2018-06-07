Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Biraz dürüst ol

Isparta’da konuşan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan’ın kendisine dönük sözlerine yanıt verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Isparta’da seçmenleriyle buluştu. İnce’nin hedefinde bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğan’ın kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt veren İnce, “Biraz dürüst ol” dedi.



İnce’nin konuşmalarından satır başları şöyle:



“Ben meydanları geziyorum. Aş, iş, eğitim diyorum, fabrikaların dumanı tütsün diyorum. O geliyor; İmam hatipleri kapatacak diyor. Birazcık dürüst ol. Sarayı yıkacak, köprüleri yıkacak diyor. Ben o sarayı başına yıkarım dedim, sarayı neden yıkayım o kadar masraf yaptın. Ama orayı gençlere vereceğim, bilim merkezi olacak.

İMAM HATİPLERİ OY İÇİN KULLANIYORSUN

İmam Hatipleri ağzına alma, o çocukları oy için kullanıyorsun. Ben İmam Hatiplerde fizik öğretmenliği yaptım. 1.5 milyon imam hatipli çocuk işsiz, onlara iş bulmanın derdindeyim. Gelecek diyoruz. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz, çocuklarımıza iş bulacağız diyoruz. Nano-teknoloji diyoruz, uzay madenciliği diyoruz. O dindar ve kindar nesil diyor. Dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok ama dindar nesil yetiştirme işi ailenin işidir.



Din derslerini nasıl vereceğiz anlatayım: Diyorsa ben dindar bir aileyim benim çocuğuma iki saat din dersi yetmez, kelam dersi istiyorsa onu veririz, tefsir istiyorsa onu veririz seçmeli olarak. Öbürü istemiyorsa da zorla vermeyiz.

İNCE HASTALIĞA TUTULACAKSIN

Sevgili Erdoğan, meydanlarda İnce diye diye, İnce hastalığa tutulacaksın. Türkiye'nin büyük sorunları var. Bu sorunlar yorgun birisiyle çözülmez, Türkiye'ye taze kan lazım. Bak bugün Merkez Bankası ne yaptı. Bir ay içinde 2 kez faiz artırdı. Politika faizi yüzde 25’e geldi. Bu ortamda kimse yatırım yapmaz. Erdoğan bir kez daha seçilirse dolar 8-10 lira olacak Türkiye batacak. Neden biliyor musunuz? Kavga etmediği kimse yok.



Isparta’da üniversiteyi biz yaptık diyor. Sen 92 yılında daha Beyoğlu’na belediye başkanı seçilememiştin. Demirel yaptı üniversiteyi. Biz emekliye bir maaş ikramiye dedik, onlar 1000 tl dedi. Onu bile doğru dürüst verememişler.

SEN SARAYLARA ALIŞTIN

Bir köylü çocuğu olarak traktöre biniyorum, bisiklete biniyorum, zeybek oynuyorum. Doğal davranıyorum. Geçen gün demiş ki takmış kafasına kasketi, kasketi 3-5 liraya alırsın. Kasketi alırsın da, onun içindeki teri satın alamazsın.



Sen mahallede oynadığın cebinde harçlık olmadığı günleri çoktan unuttun. Sen saraylara alıştın. Ankara’daki yetmiyor, 5 tane de İstanbul’da var. Bir de şimdi yazlık saray yapıyor 300 odalı. Seçilirsem o yazlık sarayı engelli ailelerine vereceğim. Bak Erdoğan, benimle laf yarışına girme seni perişan ederim. Sana prompter'dan yazarlar o da bozulur arada kalırsın." (HABER MERKEZİ)

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