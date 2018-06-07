Demirtaş’tan çay yanıtı: Hele bu sene de toplayun, Zaten AKP gideyi...

Selahattin Demirtaş, 'Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi' desek ne dersiniz?' sorusuna 'Hele bu sene de toplayun, AKP gideyi' yanıtını verdi.

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, artvinden.com’dan Eren Dağıstanlı ile Şendoğan Yazıcı’nın sorularını yanıtladı. Demirtaş, “Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi” desek ne dersiniz?” sorusuna, "Hele bu sene de toplayun, Zaten AKP gideyi, Çaya para geleyi” yanıtını verdi.

Demirtaş, “Seni başkan yaptırmayacağız” dediği grup konuşmasını da hatırlatarak, “O konuşmayı yaptığım grup toplantısına Karadenizli kardeşlerimiz de izleyici olarak katılmış ve tesadüfen ben kürsüye çıkmadan hemen önce boynuma Rize keşanını takmışlardı. O günkü konuklarımız uzun bir grup konuşması dinlemek için gelmişlerdi, ama tarihin en kısa grup konuşmasına tanıklık etmiş oldular. Bunların hepsi rastlantı olsa da, demek ki Rize’de var bir keramet” diye konuştu.

Karadeniz’de HDP’ye dönük önyargıları da hatırlatan Demirtaş şunları söyledi: “Önce iğneyi kendimize batırmalıyız. Biz kendimizi yeterince ve doğru bir şekilde anlatamamışız demek ki... HDP’nin Türkiye için öne sürdüğü demokrasi, barış ve birlikte yaşam politikalarını daha iyi ve ikna edici bir şekilde anlatabilmeliyiz. Karadeniz insanında HDP’ye karşı oluşturulan ön yargıları kırmak ve halkla buluşmak için hem şovenizmin etkilerini kırmalıyız, hem de HDP’nin bütün Türkiye’yi kucaklayan projelerini, çözüm önerilerini görünür kılmalıyız. Bu konuda daha sabırlı, kararlı bir çalışmayı ısrarla sürdürmeliyiz. ...Karadeniz olmadan barış mı olur? Demokrasi mi olur? Hep beraber buna inanacak ve mutlaka başaracağız.”

ÇAYA PARA GELEYİ

Karadeniz’deki ekolojik yıkım projelerine de tepki gösteren Demirtaş, “Bir insan hem vatanseverim, milliyetçiyim deyip hem de kendi vatanının güzelliklerini nasıl bu kadar acımasızca yok edebilir? Mevcut iktidar ağaca, dereye, yaylaya baktığında oradaki türküyü, şiiri, hatıraları, kültürü, horonu görmek yerine sadece parayı görüyor” dedi.

7 Haziran sonrası kısa bir süre de olsa Kalkınma Bakanlığı HDP’den Müslüm Doğan’daydı. O dönemde de kamuoyunda aynı bakanlığın yürüttüğü “Yeşil Yol” projesi gündemdeydi. Müslüm bey “Doğaya zerre kadar zarar verdiğine kanaat verirsek durduracağız” demişti. Hatta kendisinin Çamlıhemşin’e ziyareti de gündeme gelmişti. O dönem bu proje neden durdurulamadı?” sorusuna ise Demirtaş’ın yanıtı, “O bir seçim hükümetiydi ve geçici bakanların hiçbirine icraat yaptırılmadı. Bir icra hükümeti değildi. Bu nedenle dedikleriniz yapılamadı maalesef” oldu.

“Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi” desek ne dersiniz?

Hele bu sene de toplayun,

Zaten AKP gideyi,

Horon tepun hoplayun,

Çaya para geleyi,

Ha ha ha :)) oldu mu bilmiyorum?

KARADENİZ’İN DOĞASINI TALAN EDEN PROJELERİ DURDURURUM

Demirtaş’a “Bağlamayla çaldığınız Lazca, Gürcüce, Hemşince vb. Karadeniz dillerinden şarkılar var mıdır? diye de soruldu.

“Karadeniz müziklerine resmen bayılıyorum. Ama Karadeniz dillerini maalesef bilmiyorum” diyen Demirtaş, “Tabii Karadenizli müzisyenler deyince, önce Karadeniz’in asi çocuğunu, Kazım Koyuncu’yu anmamız gerek, sesi ve gülüşü her daim yaşayacak eminim. Yine birçok genç müzisyen, bu kültürün şimdiki taşıyıcısı olarak önemli roller üstleniyorlar. Mektup türküsünü çok severim mesela. Bağlamayla da çalabiliyorum birçoğunu, ama kemençe ve tulumun tadını vermiyor tabii” dedi.

Demirtaş Karadeniz için vaatlerini ise şöyle sıraladı: “Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez bütün siyasi parti başkanlarını yuvarlak bir masa etrafında toplayıp barış, huzur, demokrasi için bir yol haritası ve acil eylem planı yapmayı sağlarım. Karadeniz’in doğasını talan eden HES, maden vb. bütün projeleri derhal durdururum. Karadeniz insanlarının kendi toprağında doyabileceği, doğaya uygun, kültüre uygun üretim projeleri için Hazine’nin, yani kesenin ağzını açarım. Artvinli, Rizeli kendi toprağını bırakıp büyük şehirlere zorluklarla dolu bir yaşama doğru göç etmesin, kendi köyünde karnı da doysun, eğitimi, sağlığı, ulaşımı da olsun diye var gücümle çalışırım.” (HABER MERKEZİ)

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