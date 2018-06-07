Kadıköy’de gençlere 24 Haziran seçimlerini ve beklentilerini sorduk

İşsizlik, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmaması, sosyal imkanların sınırlılığı gibi pek çok sorunla yüz yüze olan gençler de memleketin geri kalanı gibi seçimlere hazırlanıyor. Siyasi parti ve adaylar pek çok vaat sıralıyor; peki bu vaatler gençlerin taleplerini karşılıyor mu, derdine derman olacak mı? İstanbul Kadıköy’de gençlere mikrofon uzattık, seçimlere ilişkin düşüncelerini ve beklentilerini sorduk. (Evrensel Web TV)

Seçim Günlüğü (7 Haziran 2018) - Yurt dışı oy verme işlemleri başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 15:19

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