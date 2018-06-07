Antakya'da seÃ§imin nabzÄ±: SÄ±nÄ±r ticareti yok oldu, iÅŸsizlik arttÄ±

HÃ¼kÃ¼metin Suriye politikasÄ±nÄ±n bedelini en aÄŸÄ±r Ã¶deyen kentlerden biri olan Antakya, Defne, SamandaÄŸ, Hatayâ€™da seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuk.

Halil Ä°MREK

Ä°zdihar DEDE

Hatay

FarklÄ± dinlere, inançlara sahip olanlarÄ±n bir arada kardeÅŸçe yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Antakya köklü tarihi, kültürel özellikleri ve eÅŸsiz doÄŸasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, dillere destan Hatay mutfaÄŸÄ± ile biliniyor. Hatay Türkiye’nin en güneyinde Suriye ile komÅŸu olan sÄ±nÄ±r ilimiz.

Türkiye’nin OrtadoÄŸu’ya, OrtadoÄŸu’nun da Akdeniz’den dünyaya açÄ±lan kapÄ±sÄ±. Binlerce yÄ±llÄ±k tarihiyle medeniyetlere ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ, yeÅŸilin ve mavinin, eÅŸsiz kenti, Hatay kozmopolit bir kent aynÄ± zamanda. Onun için HataylÄ±lar “burasÄ± baÅŸka bir dünya” diyor.

AynÄ± zamanda Hükümetin Suriye politikasÄ±nÄ±n bedelinin en aÄŸÄ±r ödendiÄŸi kentlerden biri.

2013 Gezi ParkÄ± eylemlerinde Hatay haziran boyunca kitlesel hareketliliÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir kent. Gezi eylemlerinde AKP’nin Suriye politikasÄ±na tepki öne çÄ±kmÄ±ÅŸ ve bu süreçte ilde üç genç yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

HataylÄ±lar en önemli sorun olarak iÅŸsizliÄŸi ve yoksulluÄŸu sayÄ±yor. Kente dair sÄ±raladÄ±klarÄ± sorunlarÄ± ÅŸöyle toparlayabiliriz: “Kente gelen yabancÄ± turist azaldÄ±. Eskiden Ä°ran, Suriye, Lübnan vs... Hepsi buralara gelirdi, alÄ±ÅŸveriÅŸ ederdi. ArtÄ±k kimse gelmiyor. SÄ±nÄ±r ticareti yok oldu, iÅŸsizlik arttÄ±. Gençler iÅŸ bulamÄ±yor. Dolar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti. Suriyeliler ucuza çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, Suriyeliler nedeniyle kiralar, ev fiyatlarÄ± arttÄ±. AKP hükümetinin Suriye politikasÄ±ndan dolayÄ± kent yara aldÄ±. Kentin huzuru bozuldu. Kimler olduÄŸu belli olmayan karanlÄ±k güçler deÄŸiÅŸik zamanlarda kentte görünüyor. KaygÄ± yaratÄ±yor.”

CHP YÜKSEK OY ALDIÄžI Ä°KÄ° Ä°LÇE: DEFNE VE SAMANDAÄž

Seçim sonuçlarÄ± tablosu

Hatay’Ä±n 15 ilçesi var. Nüfus bakÄ±mÄ±ndan en kalabalÄ±k ilçeler sÄ±rasÄ±yla; Antakya, Defne, Ä°skenderun, Dörtyol, SamandaÄŸ… Defne’de CHP seçmeninde Muharrem Ä°nce iyi bir hava yarattÄ± düÅŸüncesi egemen. Defne’nin yanÄ± sÄ±ra SamandaÄŸ ilçesi de Arap Alevilerinin çok yoÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir ilçe. Bu iki ilçede CHP çok yüksek oy alÄ±yor. Referandum döneminde Türkiye’nin en yüksek oranlÄ± hayÄ±r’Ä± buralardan çÄ±ktÄ±. Bu oran yüzde 80’nÄ±n üstünde çÄ±kacak görünüyor. Arap halkÄ±nÄ±n yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±n diÄŸer tarafÄ±nda olan Arsuz’da da CHP yüzde 60-70 civarÄ±nda oy alÄ±r.

HDP’nin Dörtyol, Ä°skenderun, Payas ve Erzin’de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Kürtlerden aldÄ±ÄŸÄ± bir oy var. DaÄŸÄ±n bu tarafÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± oy ise Arap Alevilerinden. SamandaÄŸ, Defne ilçelerinde 7 Haziran ve 1 KasÄ±m’da HDP’nin aldÄ±ÄŸÄ± yüksek bir oy oldu.

24 HAZÄ°RAN SEÇÄ°MLERÄ°NDE HATAY NE YAPACAK?

1 KasÄ±m seçimlerinde Hatay’da AKP yüzde 43, CHP yüzde 36, MHP yüzde 12, HDP yüzde 6 oranÄ±nda oy aldÄ±. AKP ve MHP’nin oy toplamÄ± yüzde 55 yapÄ±yordu. Ancak referandumda 5 puan oy kaybettiler ve yüzde 50 evet oyu çÄ±ktÄ±. Hatay’da bir milletvekili arttÄ±. Ä°lde yarÄ±ÅŸ iki parti arasÄ±nda, AKP ile CHP, olacak görünüyor. Seçim yarÄ±ÅŸÄ± bu iki partinin merkezinde olduÄŸu “Cumhur” ve “Millet” Ä°ttifakÄ± arasÄ±nda geçecek.

KÄ°M KAÇ MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° ÇIKARIR…

‘Millet Ä°ttifakÄ±’ndan dolayÄ± Ä°YÄ° Parti ve Sadet Partisinin baraj sorunu olmadÄ±ÄŸÄ± için sürprizler olur diyenler de var. “Hatay da sesiz bir çoÄŸunluk olduÄŸu, buna baÄŸÄ± olarak sonuçlar deÄŸiÅŸir görüÅŸü yaygÄ±n.

Ancak kesin olmamakla birlikte ÅŸöyle tahminler yapÄ±lÄ±yor: AKP-4, CHP-4, MHP, Ä°YÄ° Parti ve HDP 1 alÄ±r öngörüsü var. AKP-5, CHP-4 diyen ve tersi CHP 5 AKP-4 diyende var.

ANTAKYA MERKEZ Ä°LÇEDE AKP ÖNDE

Hatay’Ä±n merkez ilçesi Antakya, AKP’nin CHP’den daha fazla oy aldÄ±ÄŸÄ± en büyük ilçe. AKP’nin belediyeyi kazandÄ±ÄŸÄ± ilçede daha çok Sünni inanca sahip Arap ve Türkler yaÅŸÄ±yor. Bu ilçe merkezinde çok sayÄ±da Suriyeli de yerleÅŸik durumda. BazÄ± kesimlerde Ä°YÄ° Partinin AKP ve MHP’den oy alacaÄŸÄ±nÄ± ve merkez saÄŸÄ±n yeniden güçleneceÄŸi düÅŸüncesi var. AKP Antakya kent merkezi dÄ±ÅŸÄ±nda özellikle Sünni seçmenlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± diÄŸer ilçelere asÄ±lÄ±yor. Geleneksel olarak saÄŸ partileri tercih eden bu ilçelerde AKP-MHP oylarÄ±nÄ± almaya çalÄ±ÅŸan Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisi de var. Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisinin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar da kentte göze çarpÄ±yor.

HDP’NÄ°N 1 KASIM’DA OYUNU ARTIRDIÄžI TEK Ä°L HATAY OLDU

Hatay’da milletvekili seçimlerinde HDP’ye de belli bir kayma olacaÄŸÄ± konusunda herkes hemfikir. Arap halkÄ± nezdinde HDP’nin Kürtlerin partisi olma algÄ±sÄ± yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. YÄ±llarÄ±n biriktirdiklerinin yanÄ± sÄ±ra HDP’nin bilinçli olarak merkezi medyada böyle yansÄ±tÄ±lmasÄ± ve Arap Alevilerin az çok izlediÄŸi yayÄ±nlarda bunu kÄ±racak bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n olmamasÄ± etkili oluyor. Yine de HDP’nin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak bu bölgede oy aldÄ±ÄŸÄ± kesimler Arap Alevileri. Zira 1 KasÄ±m seçimlerinde Hatay’da HDP oy kaybetmediÄŸi gibi oyunu artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tek yer olmuÅŸ.

Dikkatimizi çeken ise HDP’ye oy verecek olanlarÄ±n daha çok kadÄ±nlar ve gençler olduÄŸu. Defne, Harbiye, GümüÅŸgöze gibi yerlerde dolaÅŸtÄ±k. CHP tabanÄ±nda HDP’nin bu seçimlerin kilit partisi olduÄŸu ve barajÄ± aÅŸmasÄ± için oy vermek gerektiÄŸi ortak görüÅŸ. Arap Alevisi emekçiler “HDP baraj altÄ±nda kalÄ±rsa bu muhalefetin de kaybetmesi olur” diyor.

HATAY’DA BARIÅž ATAY FAKTÖRÜ…

Hatay’da BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belli bir etkisi olduÄŸu söyleniyor. AdaylÄ±ÄŸÄ± herkes için sürpriz olmuÅŸ. “BarÄ±ÅŸ Atay buralÄ±, tanÄ±nan bir sanatçÄ±, popüler HDP’ye oy getirisi olur. HDP bu seçimlerde Hatay’da ilk kez milletvekili çÄ±karÄ±r” deniyor. BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n gezi eylemlerine katÄ±lan Defne gençliÄŸi içinde de bir sempatisi var. Kendisi de aday olarak Antakya gelir gelmez Gezi’de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin mezarÄ±nÄ± ziyaret etmiÅŸ, aileler ile bir araya gelmiÅŸ.

CHP’DE Ä°NCE RÜZGARI…

CHP, ise Muharrem Ä°nce ile bir rüzgar yakalamÄ±ÅŸ görünüyor. Yerel ölçekte adaylar açÄ±sÄ±ndan bazÄ± dezavantajlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. CHP’nin saÄŸ kökenli BüyükÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± olan Lütfü SavaÅŸ’Ä±n CHP tarafÄ±ndan açÄ±klanan ilk listeye müdahale ettiÄŸi söyleniyor. CHP’nin belirlenen adaylarÄ± tabanÄ± çok tatmin etmemiÅŸse de CHP’ye “Memleketin geleceÄŸi için” oy verecekler. CHP’ye oy vermeyecek olanlar da barajÄ± aÅŸsÄ±n diye HDP’ye verecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ise Muharrem Ä°nce tartÄ±ÅŸÄ±lmayan ortak isim. CHP seçmeninden “HDP’nin barajÄ± geçmesi demek, AKP’nin Meclisteki sayÄ±sal çoÄŸunluÄŸunu kaybetmesi demek. HDP barajÄ± geçemezse CHP’nin hükümet olma ÅŸansÄ± ortadan kalkar” görüÅŸü önemli oranda yer etmiÅŸ.

‘AKP’YE TEPKÄ° VAR AMA SANDIKTA NE OLUR BÄ°LÄ°NMEZ’

Antakya Saray Caddesi esnafÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ‘Millet Ä°ttifakÄ±’na oy verecek bir kesim. Künefe meydanÄ±nda banklarda oturanlara seçimleri soruyoruz. YaÅŸlÄ± bir seçmenin yanÄ±na oturuyoruz. Oy tercihini söylemiyor. Ama memlekette iÅŸlerin iyi gitmediÄŸini AKP’nin iyi yönetmediÄŸini söylüyor. “Tek kiÅŸinin karar vermesi doÄŸru deÄŸil, rekabet olsun hem de parlamentoda kararlar alÄ±nsÄ±n” diyor. “Ä°nsanlar tepkili ama sandÄ±kta ne olur bilemezsin” diye de ekliyor.

‘AKP BU SEFER GÄ°DECEK GÖRÜNÜYOR’

Bankta oturan baÅŸka yurttaÅŸa soruyoruz. Antakya adlÄ± yerel gazetede çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu seçimlerde HDP dÄ±ÅŸÄ±nda baraj sorunu olmadÄ±ÄŸÄ± için sonuçlarÄ± kestirmenin kolay olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor. Ancak AKP’nin bu sefer gideceÄŸini ön gördüÄŸünü söylüyor. Ä°YÄ° Partinin 1 Haziran’da miting yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸ oylardan oraya bir kaymanÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor ve Ä°YÄ° Partinin Hatay’da bir milletvekili çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor.

HDP barajÄ± aÅŸarsa Hatay’da bir milletvekili çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± da aktarÄ±yor. HDP’nin ilk sÄ±ra adayÄ±nÄ±n AntakyalÄ± olmasÄ± ve popüler olmasÄ±nÄ±n da bir avantaj olduÄŸu fikrinde. Ancak bunun HDP’nin faal çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu da ekliyor. Hatay’da eskisi gibi Suriye politikasÄ±ndan kaynaklÄ± gerilimin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸsizliÄŸin öncelikli sorun olduÄŸunu da ekliyor sözlerine.

‘CHP GEZÄ°DE ARKAMIZDA DURMADI’

Kahve içen dört gence soruyoruz. OturmamÄ±z için davet ediyorlar. Önce hangi gazete olduÄŸunu soruyorlar. “Evrensel” deyince geçerli not alÄ±yoruz. Sonra konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yorlar.

Gençlerden ikisi Arap Alevisi, biri Türk Sünni, kadÄ±n olan ise Kürt.

Zaten kendi aralarÄ±nda seçimi tartÄ±ÅŸÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. CHP’nin yerelde gösterdiÄŸi adaylarÄ±n isabetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Ä°lk listenin deÄŸiÅŸtiÄŸinin bilgisini veriyorlar. Biri “AdaylÄ±k parti merkezinde hatÄ±rÄ± varsa bir de parasÄ± varsa öyle olunuyor” diye eleÅŸtiriyor. CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya da tepkililer. Gezi’de de halka sahip çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorlar. Partimiz Gezi’de arkamÄ±zda durmadÄ±. Ä°nce’den memnun görünüyorlar. “KonuÅŸmalarÄ±yla bizi etkiliyor” diyorlar.

‘BARIÅž ATAY’A OY VERECEÄžÄ°M, BURANIN ÇOCUÄžU Ä°YÄ° BÄ°R ATATÜRKÇÜ’

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Muharrem Ä°nce’ye vereceÄŸini ama genel seçimlerinde oyunu yakacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor biri. Bu mevcut hükümete yaramaz mÄ±, bir de HDP’ye barajÄ± geçsin diye vermeyi düÅŸünmez misin? diye soruyoruz. ArkadaÅŸ grubu olarak kendi aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ama anlaÅŸamadÄ±klarÄ± sorun yeniden alevleniyor. “HDP Türkiye partisi olamadÄ±, PKK ile arasÄ±na mesafe koyamadÄ±, Atatürk’ün kurduÄŸu cumhuriyeti bölme hesaplarÄ± var...” diye sÄ±ralÄ±yor. Fox TV’deki HDP’nin konuk olduÄŸu programdan da olumsuz etkilenmiÅŸler gibi. Üç erkek de böyle düÅŸünüyor. AKP’nin ancak kendi içinde daÄŸÄ±larak veya saÄŸ oylarÄ±n Ä°YÄ° Parti, Sadet Partisine gitmesi ile gerileyeceÄŸini düÅŸünüyorlar. Biri HDP’ye genel seçimde oy vereceÄŸini söylüyor. Nedenini ise ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “BarÄ±ÅŸ Atay’dan dolayÄ±. Ben BarÄ±ÅŸ Atay için oy vereceÄŸim. Gezi eylemlerine katÄ±lan destek olan biri. BuranÄ±n çocuÄŸu, iyi bir Atatürkçü. Milletvekili seçilince de HDP’de kalmaz, oradan ayrÄ±lÄ±r.”

Beden eÄŸitimi bölümünü bitirdiÄŸini atamasÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÇiÄŸdem ise arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n fikirlerine katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± HDP’nin Türkiye partisi olduÄŸunu. AfrikalÄ±, Arap, Türk, Kürt, Ermeni, Êzidî, Süryani her kesimden aday gösterdiÄŸini anlatÄ±yor. HDP’nin Mecliste kalmasÄ± gerektiÄŸini, demokratik alanda siyaset yatÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Gençleri tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla bÄ±rakÄ±p ayrÄ±lÄ±yoruz.

HATAY’IN FOTOÄžRAFINI VEREN UZUN ÇARÅžI…

FotoÄŸraf: Evrensel

Her kesimden seçmenin olduÄŸu Uzun ÇarÅŸÄ±’yÄ± dolaÅŸÄ±yoruz. Uzun çarÅŸÄ±da esnaf dertli görünüyor. BAÄž-KUR primini yatÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen var, iÅŸlerin iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ise çok. Uzun ÇarÅŸÄ± esnafÄ±nÄ±n ortak kaygÄ±sÄ± seçimden sonra ne olacaÄŸÄ±. Kimse isim vermek istemiyor. “Malum esnafÄ±z” diyorlar. Kendi aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸan üç esnaf ile konuÅŸuyoruz. “Para yok, iÅŸ yapamÄ±yoruz” diyorlar ama gelenin bundan daha iyi olacaÄŸÄ±ndan emin deÄŸiliz diye ekliyorlar. “Ya daha kötü olursa” endiÅŸesi taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± da ekliyorlar.

Bir esnaf AKP’nin yine alacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Neden olarak da “Ä°nönü gelirdi, Demirel gelirdi katÄ±lÄ±ma bakar alacaklarÄ±nÄ± anlardÄ±k. Nihayetinde öyle olurdu. Åžimdi ErdoÄŸan buraya gelince mitingine millet kalabalÄ±k gidiyor. Demek ki halen destek var.”

SORUNLARIN HANGÄ° BÄ°RÄ°NÄ° SAYALIM

Tuhafiye dükkanÄ±nda iki kadÄ±n ile konuÅŸuyoruz. BaÅŸta görüÅŸ belirtmek istemiyorlar. Her ÅŸey yolunda, hükümetten memnunsunuz deyince “Ä°yi ne var diye konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yorlar. CHP’ye oy verecekler. Ancak umutsuz görünüyorlar. Ülke çok kötüye gidiyor. Her geçen gün öncekiden daha kötü. HDP de barajÄ± aÅŸmaz ise iÅŸimiz daha zor. Memleket için bir mucizeye gerek diyorlar. HalkÄ±n güveni kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ.

SorunlarÄ± ise ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yorlar. “Kente gelen yabancÄ± turist azaldÄ±. SÄ±nÄ±r ticareti yok oldu, kent yara aldÄ±. Ä°ÅŸsizlik arttÄ±. Gençler iÅŸ bulamÄ±yor. Dolar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti. Hangi birini sayalÄ±m?”

SÄ±ra sÄ±ra dükkanlarÄ±n yan ayana olduÄŸu çarÅŸÄ±da kapÄ±da duran üç esnaf ile konuÅŸuyoruz. Biri hayÄ±rlÄ±sÄ± neyse o olsun. Memleket için kim hayÄ±rlÄ± olacaksa o kazansÄ±n diyor. Ancak Cumhur Ä°ttifakÄ±na vereceÄŸini tahmin etmek zor deÄŸil. DiÄŸerlerinden biri ise AKP alternatifsizlikten kazanÄ±yor. Samimiyetimle söylüyorum. AKP karÅŸÄ±sÄ±nda güçlü bir alternatif olursa kazanamaz. Ben oy vermem diyor.

Ä°ç giyim dükkanÄ±nda duran iki kadÄ±n ile konuÅŸuyoruz. Önce onlar da konuÅŸmakta tereddüt ediyorlar. Ancak gidiÅŸattan memnun olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek içlerini döküyorlar. Ev kirasÄ± almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ. “Suriyeliler ucuza çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, Suriyeliler nedeniyle kiralar, ev fiyatlarÄ± arttÄ±. Kentteki eski huzur yakalanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ä°nsanlar tedirgin. Tek adam yönetimi oluÅŸursa özellikle kadÄ±nlara daha çok baskÄ± uygulanacak. Yeni partilerin çÄ±kmasÄ± da iyi oldu. Elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Yeter ki AKP gitsin. Hiçbir ÅŸey zor deÄŸil zoru kolay yapacak olan da bizleriz. UmarÄ±z HDP barajÄ± aÅŸar.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 12:02

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