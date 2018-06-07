Hamburg’da seçimin nabzı: AKP çevresinde Erdoğan hoşnutsuzluğu

Hamburg’da AKP çevrelerinde az da olsa Erdoğan'a hoşnutsuzluktan bahsediliyor. CHP seçmeni ise heyecanlı ve HDP’nin barajı geçmesi gerektiği fikrinde.

Sinan ÖZBOLAT

Hamburg

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde yurt dışında yaşayanların oy kullanmaya başlamasıyla birçok parti, kurum ve kuruluş seçim çalışmalarına hız verdi.

Hamburg’un Wilhelmsburg ilçesi ve çevresinden özellikle AKP örgütleri yoğun bir çalışma içindeler; camilerde ve evlerde toplantılar yaparak kampanyayı yürütüyorlar. Kahvelerde şu tür konuşmalara tanık oluyoruz: Çok yoğun olmasa da daha önce AKP’ye oy verdiğini söyleyenlerin bir bölümü bu seçimlerde ise oy vermeyeceğini ifade ediyor; “Siz öyle dersiniz ama sonunda oyu AKP’ye verirsiniz” diyenler oluyor. Az da olsa AKP çevresinden Erdoğan’a karşı bir hoşnutsuzluğun arttığının örnekleri veriliyor.

SAADET PARTİLİLER: AKP’LİLER HAMBURG’DA DA BİZE SALDIRDI

Altona ilçesinde Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’nun (DİDF) açtığı standı ziyaret eden Saadet Partililer, “Türkiye’nin sorunları sağcısı-solcusu hepimizin ortak sorunu” diyerek kutuplaştırmaya karşı olduklarını dile getiriyorlar. DİDF’liler ise seçimlerde ülkenin geleceği için Kürt sorununun demokratik çözümü, işçi ve emekçilerin grev ve örgütlenme hakkı, basın özgürlüğü ve OHAL’in kaldırılması için tek adam yönetimine karşı HDP’yi ve Demirtaş’ı destekleyeceklerini söylüyorlar. Bunun üzerine Saadet Partililer, bu tercihe saygı duyduklarını belirtiliyorlar. AKP’lilerin Saadet Partisi’nin seçim çalışmalarını engellemek için Hamburg’da da saldırılarda bulunduklarını anlatıyorlar.

Öte yandan İYİ Partililerin çeşitli mekanlarda ve iş yerlerinde Meral Akşener’in ikinci tura kalmaması durumunda Muharrem İnce’ye oy vereceklerini söylediklerine tanık oluyoruz.

CHP’LİLER HDP’NİN BARAJI GEÇMESİNİ İSTİYOR

Muharrem İnce’nin meydanları hareketlendirmesi CHP tabanına bir canlılık getirmiş görünüyor. “Bu sefer bir fırsat doğdu” duygusu var. Konuştuğumuz birçok CHP seçmeni HDP’nin mutlaka barajı aşması yönünde fikir belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı oyunu İnce’ye, parlamentoda HDP’ye oy vereceklerini söyleyen azımsanmayacak bir potansiyel olduğunu gözlemliyoruz.

HDP’nin Milletvekili Adayı Turgut Öker’in de katıldığı bir toplantıda daha önce CHP Hamburg ikinci başkanlığı yaptığını söyleyen bir kişi, oyunu HDP ve İnce’ye vereceğini söyledi. Ancak toplantı esnasında HDP çevresinden kişilerin AKP’den çok CHP’yi eleştirmesi üzerine HDP’ye oy vermekten vazgeçip iki oyu da CHP vereceğini belirtmesi dikkat çekti.

DİDF'LİLER 10 HAZİRAN’DA TOPLUCA OY KULLANACAK

DİDF’in Hamburg Şubesi de seçim çalışmalarına başlayan kurumlardan biri. DİDF’in ülkenin ve emekçilerin geleceği için “tek parti tek adam diktatörlüğüne” karşı HDP’ye ve Demirtaş’a oy verme açıklaması yaptı, öncelikle kendi üye ve çevresini bu konuda çeşitli semt toplantılarında bilgilendirdi.

Dernek üyeleri bir yandan bulundukları alanlarda emekçilerle bire bir konuşulurken, diğer yandan da semt şenlikleri düzenleyerek geniş emekçi kesimleri sandıkta oy vermeye çağırıyor.

Ayrıca sandıkların korunması için görevliler belirlendi. Yapılan çalışmalarda özellikle emekçileri ayrıştırmayan bir çalışma esas alınıyor. Posta kutularına semtlerde seçim bildirileri atılıyor. 10 Haziran Pazar günü ise toplu oy kullanmaya gidilecek.

Yurt dışında oy kullanma işlemleri başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 11:28

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