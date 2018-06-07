Münih’te seçim toplantısı yapıldı

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’na (DİDF) bağlı Münih Dayanışma Evinin düzenlediği toplantıda 24 Haziran seçimleri konuşuldu.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’na (DİDF) bağlı Münih Dayanışma Evi, seçim konulu toplantı düzenledi. Toplantıya DİDF Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kara ve KCD-E Eş Başkanı Fatoş Göksungur katıldı.

İlk sözü alan Kara “Ülkenin durumu artık farklılıklarımızı unutarak birlikte yaşamı inşa etmemizin zorunlu olduğu gerçeğinden hareketle çalışmalarımızı bu doğrultuda hızlandırmamızı gerektiriyor. Ulaşabileceğimiz her üyemize komşumuza akrabamıza bu seçimin diğer seçimlerden farkını anlatarak ikna etmemiz ve sandığa götürmemiz gerekir” dedi. Kara, seçimde HDP’ye oy vererek barajı geçmesinin sağlanmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Fatoş Göksungur da “25 Haziran sabahı aydınlık bir ülkeye uyanmanın tek yolu HDP’nin barajı aşmasından geçiyor” diye konuştu.

‘SEÇİMDEN SONRA DA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR’

DİDF Genel Başkanı Zeynep Seferiya Ekşi ise yaptığı konuşmada, “Gerek Almanya gerekse Türkiye hükümetinin yürüttüğü ayrımcı politikalar, fabrikalarımızda, mahallelerimizde biz emekçilerin yaşamını zorlaştırıyor ve kutuplaşmayı arttırıyor. Seçimler burada yaşayan Türkiyeli göçmenler için de önem taşıyor. Barış ve demokrasinin önünün açılması için HDP’nin barajı aşması önem taşıyor. Seçimlerden sonra da işlerimiz bitmiyor. Aksine daha zor ve belki de daha da karmaşık bir dönem bizleri bekliyor” dedi.

Ekşi, “Seçimlerden sonra ortak yaşamı güçlendirecek, yerli halkla aramızdaki ön yargıları kıracak ve ırkçılık, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konulara yönelik faaliyetleri yaygınlaştırmamız gerekir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yöneltilen sorulara verilen yanıtlarla sona eren toplantıda sandıklarda görev alınması ve ulaşılabilecek her insana ulaşarak sandığa gidilmesini sağlama çağrısı yapıldı. (Münih/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 11:43

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