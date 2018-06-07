Balıkesir'de HDP aracına taşlı saldırı düzenlendi

Muhalif partilere yönelik saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Balıkesir'de HDP'nin seçim aracına taşlı saldırı düzenlendi.

HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP'nin seçim çalışmalarına yönelik saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor.

Son olarak dün Balıkesir'de saat 16.00 sıralarında HDP'nin 24 Haziran seçimleri için il merkezinde anons yapan 34 LU 8135 plakalı aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Anafartalar Caddesi üzerinde seyreden aracın ön camında atılan kaldırım taşları nedeniyle kırıklar oluştu.

Emniyet yetkililerince olayın araştırma safhasında olduğu ve saldırganın belirlenmesi için çevredeki mobese kameralarının incelendiği bildirildi. (Balıkesir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 10:01

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