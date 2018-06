HDP Adayı Kerestecioğlu: Kimse endişe etmesin, özgürlük büyük olacak

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 5 Dakikada’ya konuk olarak Fatih Polat’ın 24 Haziran seçimlerine ilişkin sorunlarını yanıtladı. Seçim çalışmalarından vaatlerine ve sandık güvenliğine kadar soruları yanıtlayan Filiz Kerestecioğlu, “Kimse endişe etmesin, özgürlük büyük olacak” dedi.

“Ankara’ya deniz” vaadiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kerestecioğlu, “Denizi çok seviyorum. Denizde büyüdüm. Ankara’da da yaşadım aslında okul yıllarında Ankara’daydım. En çok onun sıkıntısını çekmiştim; denizi görememek, ufka bakamamak... Ama sonra ben Ankara’ya aday olup çalışmalara başladıktan sonra sürekli seller oldu. Gözlemledim ki, projemde bir tadilat yapmam gerekiyor. Rıhtım ya da teleferik projesine geçmek gerekiyor. Ondan dolayı vazgeçtim projemden. Bir de şu var; bahar Ankara’da çok güzel. Vişne, kiraz, elma ağaçları... Ankara aslında yeşil bir kent. Tabi çevresi, yoksa içi rant ve betonlaşmayla eski halini kaybetmiş bir şehir halinde maalesef. Bu haliyle denizsiz de olabilir” dedi.

‘ADİL BİR SEÇİM ÇALIŞMASINDAN SÖZ EDEMEYİZ’

Seçim çalışmalarını ve HDP’ye dönük engellemeleri eleştiren Kerestecioğlu, “Buna özgür, eşit, adil bir seçim çalışması demek mümkün değil. Yani seçim çalışması demek mümkün değil. Bir cumhurbaşkanı adayının telefon bağlantısıyla miting yapması, ketıldan twit atması, ya da gittiğimiz bir çok alanda ‘Oraya platform kurmayın vs...’ gibi engellemelerle ya da saldırılarla karşılaşmamız demokratik bir ülkede olabilecek bir şey değil. İşin bir yanı böyle, ama diğer yanı ben gün boyu dolaştığım her yerde çok ciddi bir coşku ve inanç görüyorum. İnsanlar gözleri parlayarak katılıyorlar her seçim bürosu açılışına, her faaliyete. O nedenle başta söylediklerimi saklı tutarak, ‘Buna demokratik bir seçim çalışması denemez’ desem de diğer yandan ne kadar güçlü olduğumuzu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

‘SANDIKLARI NEREYE TAŞIRLARSA YURTTAŞLARI ORAYA TAŞIYACAĞIZ’

YSK’nin sandıkların taşınması yönündeki karara ve seçim güvenliğine de değinen Kerestecioğlu, “HDP’ye yönelik baskıların bir göstergesi. Bunun daha fazlası da olabilir, önünde bir engel yok. Ama biz çok kararlıyız. Nereye taşırlarsa taşısınlar, biz de yurttaşlarımızı seçmenlerimizi oraya taşıyacağız. Çok seçim geçirdik, ülke seçim yorgunu aslında. Ama bu konuda bütün tedbirleri de almaya gayret ediyoruz” dedi.

Seçim günü sandıkların korunması konusunda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Filiz Kerestecioğlu, şunları söyledi:

“Bunun yanı sıra biliyorsunuz, Adil Seçim Platformu kuruldu, o platformun içerisinde yer alıyoruz. Bu platformda seçim çalışmaları yürüten farklı gruplar da yer alıyor. Bir de avukatlar tabii, seçim güvenliğini sağlamak için her alanda, her sandıkta olacaklar. Geçen hafta Ankara Barosu Başkanı’nı da ziyaret ettik, ondan bilgi aldık. Bunlar güven verici şeyler. Kimse endişe etmesin, özgürlük büyük olacak. Herkes seçim güvenliği için elinden geleni yapmalı, sandığın başından ayrılmamalı. Çünkü bu saydıklarım dışında seçim güvenliğini sağlayacak olan aynı zamanda vatandaşların kendisidir.” (Evrensel Web TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 13:00

