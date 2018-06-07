Demirtaş, TRT konuşması için cezaevinden stüdyoya götürülecek

Selahattin Demirtaş, 17 Haziran’da TRT’de yayınlanacak konuşması için cezaevinden götürülüp getirilecek.

Yüksek seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştiren kura sonucunda cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon propagandalarına başlayacakları 17 Haziran 2018 Pazar gününden 23 Haziran 2018 Cumartesi gününe kadar yapacakları 10’ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları belirlendi.

DHA’nın aktarımına göre; yapılan kura çekimine göre sırasıyla 7 Haziran’da sırasıyla Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; 23 Haziran’da ise sırasıyla Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş TRT’de konuşma yapacak.

DEMİRTAŞ, KONUŞMASI İÇİN CEZAEVİNDEN STÜDYOYA GÖTÜRÜLECEK

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Demirtaş’ın 17 Haziran’da TRT’de yayınlanacak konuşması, 13 Haziran çarşamba günü 10.00-11.00 saatlerinde TRT’nin Oran’daki S1 stüdyosunda kayda alınacak.

MUHARREM İNCE BAŞVURMADI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK’ye propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı.

PROPAGANDA KONUŞMA SIRASI

Propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmalar TRT ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları propaganda konuşmaları sırasıyla şu şekilde:

Birinci konuşma Doğu Perinçek – saat 20.31-20.41

İkinci konuşma Recep Tayyip Erdoğan – saat 20.42-20.52

Üçüncü konuşma Selahattin Demirtaş saat – 20.53-21.03

Dördüncü konuşma Temel Karamollaoğlu saat – 21.04-21.14

Beşinci konuşma Meral Akşener saat – 21.15-21.25

Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak konuşma sırası ve saatleri ise şöyle:

Birinci konuşma Temel Karamollaoğlu – saat 17.06-17.16

İkinci konuşma Meral Akşener – saat 17.17-17.27

Üçüncü konuşma Recep Tayyip Erdoğan saat – 17.28-17.38

Dördüncü konuşma Doğu Perinçek saat – 17.39-17.49

Beşinci konuşma Selahattin Demirtaş saat – 17.50-18.00.

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 21:32

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